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Стратегия по увеличению количества тестирований на COVID-19 будет продолжаться, - Степанов

Стратегия по увеличению количества тестирований на COVID-19 будет продолжаться, - Степанов

В начале апреля лаборатории проводили около 200-300 тестов на коронавирус в сутки, на сегодняшний день количество ежедневно проведенных тестов выросло до 12-14 тыс. тестов.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, некоторые "эксперты" говорят, что рост числа инфицированных связан с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19.

"Конечно, мы увеличили количество тестирований и это была наша стратегия. В начале апреля был 200-300 тестов в сутки, а сегодня это около 12-14 тыс. тестирований, которые мы делаем в сутки. ... Кроме увеличения количества тестирований мы наблюдаем увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни, наблюдаем увеличение количества госпитализаций. Как следствие - мы видим увеличение количества пневмоний", - отметил Степанов.

Глава Минздрава заявил, что не смотря на то, что сейчас июнь и на улице лето, врачи регистрируют большое количество пневмоний.

"Стратегия по увеличению тестирований будет продолжаться, будем наращивать количество тестирований. Но для того, чтобы остановить распространение COVID-19 очень важна ваша помощь, она очень проста - использование масок, социальная дистанция", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны, - Степанов

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Топ комментарии
+5
Стратегия запугивания быдла будет продолжена.
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27.06.2020 09:43
+5
Степанов, ты не просто рептилоидный холуй, ты ещё и дурак.
Не существует теста на ковид-19. Нет такого.
Есть общий тест на коронавирусы, а таких вирусов - целое семейство: их 43 (сорок три !) разновидности. И они в подавляющем большинстве старые знакомые человека; к ним есть иммунитет.
Ты объявляешь здоровых людей больными, проводя "тестирование".
Остаётся надеяться что к власти придёт военная хунта, и поступит с тобой по законам военного времени, скотина.
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27.06.2020 10:51
+4
Интересно никто не видит связи между увеличением тестов с 300 до 12000 в день и увеличением количества выявленных зараженных? ) Во всём виноваты неразумные граждане или может это простая математика?
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27.06.2020 11:17
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Догонім і пєрєгонім.
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27.06.2020 09:35 Ответить
Сегодня протестировали а завтра без соблюдения элементарных правил карантина эти бараны заразятся.НАДО УВАЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ В БАШКУ ПАЛКАМИ ЗАБИВАТЬ-ищи причину проблем своих в себе самом
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27.06.2020 10:18 Ответить
Не дождётесь! Украинцы не вонючие китайцы.
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27.06.2020 11:11 Ответить
Стратегия запугивания быдла будет продолжена.
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27.06.2020 09:43 Ответить
Смелость от коронавируса не спасает.
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27.06.2020 09:46 Ответить
От короновируса сидение в бункере не спасет
Пока не переболели 80% населения он никуда не денется.
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27.06.2020 09:49 Ответить
Может, всё таки, научимся лечить?
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27.06.2020 13:37 Ответить
По разным причинам в этом году умерло 30 млн человек, от короны 500 тыщ. Причем в них записаны и все те у кого данный вирус просто был в крови, а причина смерти совершенно не от него. И что теперь?
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27.06.2020 11:21 Ответить
Во всем виновата зелёная плесень. Верните нам Пороха!!
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27.06.2020 09:49 Ответить
От это стратегия!!
От это подвиг разведчика!!!!
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27.06.2020 09:51 Ответить
"Кто о чем, а вшивый о бане Степанов о коронавирусе"
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27.06.2020 09:54 Ответить
окуена стратегия ! ожидание результата теста 3-4 дня ...скольких сограждан может заразить человек "з пидозрою" за это время ?
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27.06.2020 10:46 Ответить
Степанов, ты не просто рептилоидный холуй, ты ещё и дурак.
Не существует теста на ковид-19. Нет такого.
Есть общий тест на коронавирусы, а таких вирусов - целое семейство: их 43 (сорок три !) разновидности. И они в подавляющем большинстве старые знакомые человека; к ним есть иммунитет.
Ты объявляешь здоровых людей больными, проводя "тестирование".
Остаётся надеяться что к власти придёт военная хунта, и поступит с тобой по законам военного времени, скотина.
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27.06.2020 10:51 Ответить
Интересно никто не видит связи между увеличением тестов с 300 до 12000 в день и увеличением количества выявленных зараженных? ) Во всём виноваты неразумные граждане или может это простая математика?
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27.06.2020 11:17 Ответить
В начале апреля был 200-300 тестов в сутки, а сегодня это около 12-14 тыс. тестирований, которые мы делаем в сутки, НЕ ВЕРЮ!
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27.06.2020 14:25 Ответить
 
 