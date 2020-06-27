Стратегия по увеличению количества тестирований на COVID-19 будет продолжаться, - Степанов

В начале апреля лаборатории проводили около 200-300 тестов на коронавирус в сутки, на сегодняшний день количество ежедневно проведенных тестов выросло до 12-14 тыс. тестов.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, некоторые "эксперты" говорят, что рост числа инфицированных связан с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19.

"Конечно, мы увеличили количество тестирований и это была наша стратегия. В начале апреля был 200-300 тестов в сутки, а сегодня это около 12-14 тыс. тестирований, которые мы делаем в сутки. ... Кроме увеличения количества тестирований мы наблюдаем увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни, наблюдаем увеличение количества госпитализаций. Как следствие - мы видим увеличение количества пневмоний", - отметил Степанов.

Глава Минздрава заявил, что не смотря на то, что сейчас июнь и на улице лето, врачи регистрируют большое количество пневмоний.

"Стратегия по увеличению тестирований будет продолжаться, будем наращивать количество тестирований. Но для того, чтобы остановить распространение COVID-19 очень важна ваша помощь, она очень проста - использование масок, социальная дистанция", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для приема больных COVID-19 готовят больницы второй и даже третьей волны, - Степанов