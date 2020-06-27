Стратегія щодо збільшення кількості тестувань на COVID-19 триватиме, - Степанов
На початку квітня лабораторії проводили близько 200-300 тестів на коронавірус на добу, на сьогодні їхня кількість зросла до 12-14 тис.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, деякі "експерти" кажуть, що зростання кількості інфікованих пов'язане зі збільшенням кількості проведених тестів на COVID-19.
"Звичайно, ми збільшили кількість тестувань і це була наша стратегія. На початку квітня було 200-300 тестів на добу, а сьогодні це близько 12-14 тис. ... Крім збільшення кількості тестувань ми спостерігаємо збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусної хвороби, спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Як наслідок - ми бачимо збільшення кількості пневмоній", - зазначив Степанов.
Глава МОЗ заявив, що незважаючи на те, що зараз червень і на вулиці літо, лікарі реєструють велику кількість пневмоній.
"Стратегія зі збільшення тестувань триватиме, будемо нарощувати кількість тестувань. Але для того, щоб зупинити поширення COVID-19, дуже важлива ваша допомога, вона дуже проста - використання масок, соціальна дистанція", - заявив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Пока не переболели 80% населения он никуда не денется.
От это подвиг разведчика!!!!
вшивый о банеСтепанов о коронавирусе"
Не существует теста на ковид-19. Нет такого.
Есть общий тест на коронавирусы, а таких вирусов - целое семейство: их 43 (сорок три !) разновидности. И они в подавляющем большинстве старые знакомые человека; к ним есть иммунитет.
Ты объявляешь здоровых людей больными, проводя "тестирование".
Остаётся надеяться что к власти придёт военная хунта, и поступит с тобой по законам военного времени, скотина.