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Стратегія щодо збільшення кількості тестувань на COVID-19 триватиме, - Степанов

Стратегія щодо збільшення кількості тестувань на COVID-19 триватиме, - Степанов

На початку квітня лабораторії проводили близько 200-300 тестів на коронавірус на добу, на сьогодні їхня кількість зросла до 12-14 тис.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, деякі "експерти" кажуть, що зростання кількості інфікованих пов'язане зі збільшенням кількості проведених тестів на COVID-19.

"Звичайно, ми збільшили кількість тестувань і це була наша стратегія. На початку квітня було 200-300 тестів на добу, а сьогодні це близько 12-14 тис. ... Крім збільшення кількості тестувань ми спостерігаємо збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусної хвороби, спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Як наслідок - ми бачимо збільшення кількості пневмоній", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ заявив, що незважаючи на те, що зараз червень і на вулиці літо, лікарі реєструють велику кількість пневмоній.

"Стратегія зі збільшення тестувань триватиме, будемо нарощувати кількість тестувань. Але для того, щоб зупинити поширення COVID-19, дуже важлива ваша допомога, вона дуже проста - використання масок, соціальна дистанція", - заявив міністр.

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Топ коментарі
+5
Стратегия запугивания быдла будет продолжена.
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27.06.2020 09:43
+5
Степанов, ты не просто рептилоидный холуй, ты ещё и дурак.
Не существует теста на ковид-19. Нет такого.
Есть общий тест на коронавирусы, а таких вирусов - целое семейство: их 43 (сорок три !) разновидности. И они в подавляющем большинстве старые знакомые человека; к ним есть иммунитет.
Ты объявляешь здоровых людей больными, проводя "тестирование".
Остаётся надеяться что к власти придёт военная хунта, и поступит с тобой по законам военного времени, скотина.
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27.06.2020 10:51
+4
Интересно никто не видит связи между увеличением тестов с 300 до 12000 в день и увеличением количества выявленных зараженных? ) Во всём виноваты неразумные граждане или может это простая математика?
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27.06.2020 11:17
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Догонім і пєрєгонім.
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27.06.2020 09:35 Відповісти
Сегодня протестировали а завтра без соблюдения элементарных правил карантина эти бараны заразятся.НАДО УВАЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ В БАШКУ ПАЛКАМИ ЗАБИВАТЬ-ищи причину проблем своих в себе самом
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27.06.2020 10:18 Відповісти
Не дождётесь! Украинцы не вонючие китайцы.
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27.06.2020 11:11 Відповісти
Стратегия запугивания быдла будет продолжена.
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27.06.2020 09:43 Відповісти
Смелость от коронавируса не спасает.
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27.06.2020 09:46 Відповісти
От короновируса сидение в бункере не спасет
Пока не переболели 80% населения он никуда не денется.
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27.06.2020 09:49 Відповісти
Может, всё таки, научимся лечить?
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27.06.2020 13:37 Відповісти
По разным причинам в этом году умерло 30 млн человек, от короны 500 тыщ. Причем в них записаны и все те у кого данный вирус просто был в крови, а причина смерти совершенно не от него. И что теперь?
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27.06.2020 11:21 Відповісти
Во всем виновата зелёная плесень. Верните нам Пороха!!
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27.06.2020 09:49 Відповісти
От это стратегия!!
От это подвиг разведчика!!!!
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27.06.2020 09:51 Відповісти
"Кто о чем, а вшивый о бане Степанов о коронавирусе"
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27.06.2020 09:54 Відповісти
окуена стратегия ! ожидание результата теста 3-4 дня ...скольких сограждан может заразить человек "з пидозрою" за это время ?
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27.06.2020 10:46 Відповісти
Степанов, ты не просто рептилоидный холуй, ты ещё и дурак.
Не существует теста на ковид-19. Нет такого.
Есть общий тест на коронавирусы, а таких вирусов - целое семейство: их 43 (сорок три !) разновидности. И они в подавляющем большинстве старые знакомые человека; к ним есть иммунитет.
Ты объявляешь здоровых людей больными, проводя "тестирование".
Остаётся надеяться что к власти придёт военная хунта, и поступит с тобой по законам военного времени, скотина.
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27.06.2020 10:51 Відповісти
Интересно никто не видит связи между увеличением тестов с 300 до 12000 в день и увеличением количества выявленных зараженных? ) Во всём виноваты неразумные граждане или может это простая математика?
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27.06.2020 11:17 Відповісти
В начале апреля был 200-300 тестов в сутки, а сегодня это около 12-14 тыс. тестирований, которые мы делаем в сутки, НЕ ВЕРЮ!
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27.06.2020 14:25 Відповісти
 
 