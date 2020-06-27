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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А воду нада " заряжать" перед экрано??😂😂
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27.06.2020 09:30 Відповісти
Я даже аккумулятор подзаряжаю бесплатно.
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27.06.2020 09:32 Відповісти
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27.06.2020 09:37 Відповісти
Не обязательно,воздушно-капельным эхфэкт передается по-любэ,так что только намордник во время просмотра очередной ....м спасет всех...
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27.06.2020 09:39 Відповісти
нє наморднік а налічьнік
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27.06.2020 09:45 Відповісти
* ...ни )))
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27.06.2020 09:41 Відповісти
ДВА агента КГБ Путлер и Ведмедчук,хотт отсос сделать друг у друга...Чья ОКСАНА МАрченко....ПУТЛЕР пабедил....адваката...
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27.06.2020 09:54 Відповісти
что молчите бараны Ведмедчука..., и ОКСАНОЧКИ...
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27.06.2020 10:00 Відповісти
Да им по... походу...ну и как тебе по.....ь ...
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27.06.2020 10:36 Відповісти
 
 