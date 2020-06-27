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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации, - ЦОЗ

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А воду нада " заряжать" перед экрано??😂😂
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27.06.2020 09:30 Ответить
Я даже аккумулятор подзаряжаю бесплатно.
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27.06.2020 09:32 Ответить
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27.06.2020 09:37 Ответить
Не обязательно,воздушно-капельным эхфэкт передается по-любэ,так что только намордник во время просмотра очередной ....м спасет всех...
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27.06.2020 09:39 Ответить
нє наморднік а налічьнік
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27.06.2020 09:45 Ответить
* ...ни )))
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27.06.2020 09:41 Ответить
ДВА агента КГБ Путлер и Ведмедчук,хотт отсос сделать друг у друга...Чья ОКСАНА МАрченко....ПУТЛЕР пабедил....адваката...
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27.06.2020 09:54 Ответить
что молчите бараны Ведмедчука..., и ОКСАНОЧКИ...
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27.06.2020 10:00 Ответить
Да им по... походу...ну и как тебе по.....ь ...
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27.06.2020 10:36 Ответить
 
 