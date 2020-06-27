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Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов

Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов

Ограничения могут затронуть работу общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в некоторых регионах виден резкий рост количества инфицированных, а также заполнение в больницах коек, предназначенных для больных коронавирусом.

"То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны - это и западные области, и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об ужесточении карантинных мер на территории того или иного региона", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что карантинные ограничения могут касаться работы общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегия по увеличению количества тестирований на COVID-19 будет продолжаться, - Степанов

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Топ комментарии
+25
Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 3838
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27.06.2020 10:06
+15
А что делать, если говоришь этим ковид-отрицателям, что продление карантина или его жесткость зависит от количества выявленных зараженных, но им - как об стенку горох - маски - бесполезны, это всего-лишь ОРВИ...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
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27.06.2020 10:20
+14
Ковид есть очередное ОРВИ,как и грипп.
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
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27.06.2020 10:29
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Удивительная бестолковость медицинской власти. Ляшко - еще один проФФесор от санитарии, абсолютная бестолочь, а туда же - в политику намылился.
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27.06.2020 10:05 Ответить
Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 3838
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27.06.2020 10:06 Ответить
З кожним днем лєхчє жіть.
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27.06.2020 10:10 Ответить
А что делать, если говоришь этим ковид-отрицателям, что продление карантина или его жесткость зависит от количества выявленных зараженных, но им - как об стенку горох - маски - бесполезны, это всего-лишь ОРВИ...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
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27.06.2020 10:20 Ответить
Ковид есть очередное ОРВИ,как и грипп.
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
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27.06.2020 10:29 Ответить
А швидкість розповсюдження така ж?)
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27.06.2020 11:06 Ответить
Не важен метод важен результат. А у тубика он выше. Секта всеми правдами и неправдами
уложила 4000 человек в больницу с ковидом и устраивает танцы с бубнами под заказ. А зачем и сами не знают. А зачем деньги на это дают ну и ладно. Где статистка возраста и патологоии шарлатаны низкого пошиба.
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27.06.2020 15:22 Ответить
Ну если врач пишут вирус любому,подгоняя симптомы,т.к.на этот вирус выделяют бабло,а потом откатывают обратно на Киев...чего тут удивляться.Наши дятлы не могут прогуляться по больницам и выяснить,что на 50% заполнение как и до вируса.
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27.06.2020 18:40 Ответить
Зеб, надень маску и тем отмени или ослабь карантин, чтобы уменьшить показатели заражения, по которым и принимаются решения о жесткости карантина.
Ещё раз, сто девяносто восьмой - решения принимаются по показателям заражения.
Ещё раз, сто девяносто девятый - решения принимаются по показателям заражения.

И ты хоть на г изойди, но (двухсотый) - решения принимаются по показателям заражения.
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27.06.2020 11:32 Ответить
Главное не показатели, а их правильная трактовка и профессиональная компетентность принимающих решения.
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27.06.2020 13:28 Ответить
Главное не показатели, главное не правильная трактовка, главное не профессиональная компетентность, главное - решения принимают те, кто есть, потому два выхода - годами бороться, чтобы появились профессионалы, неизвестно правда - кто и по чём будет определять профессионализм, или надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, т.к. решения принимают те, кто есть.
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27.06.2020 13:36 Ответить
Именно потому, что решения принимаются не профессионалами, а "теми кто есть", и происходит этот показушный масочный террор, вместо классических санитарно-эпидемиологических мероприятий в выявленных очагах заражения. Как нужно действовать - Финляндия в пример.
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27.06.2020 14:15 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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27.06.2020 18:11 Ответить
Сам там сидишь? На твое приглашение погостить у тебя отвечаю отрицательно.
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29.06.2020 15:08 Ответить
Тебе,видно не терпится ,ВКЛ,чтобы кто-то из твоей семьи, по тесту оказался носителем гриппа,без всяких на то симптомом,и всю твою семью посадили на изоляцию, на 2 недели тестируйся хоть через день на здоровье.
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27.06.2020 14:26 Ответить
Тебе перевести на кацапский то, что я написал, т.к ты на русском не понимаешь?
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27.06.2020 18:10 Ответить
В Белорусии,закупленные в раше тесты, вернули обратно из 10 тестов 3 бракованых,адвокат в ютубе рассказал,что из переданных китайцами тестов,когда перевели китайские иероглифв,оказалось ,что это тесты на беременность
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27.06.2020 14:22 Ответить
Чушь. Смертность среди заболевших - примерно 5%. Что весьма до хрена. И как правильно тут сказали - заразный он просто пипец. Кто-то бессимптомный может заразить до 70 человек. Тот у кого симптомы проявились, всего 2-3, балгодаря из-за самоизоляции.
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27.06.2020 12:01 Ответить
очень заразный. правда супруги в основном не заражаются...
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27.06.2020 12:59 Ответить
Семья Зе - наглядный пример этого. И вообще, заражаемость ковид больше окутана мифами, чем фактами. Очень хорошо это видно из совместного отчета ВОЗ и Китая по ковид, но наш МОЗ, видимо, с этим отчетом не знаком.
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27.06.2020 13:32 Ответить
Заозность сеиьи 15% а если двое то до28% доходит,
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27.06.2020 15:25 Ответить
Не надо было издеваться над людьми. Зачем зебильная власть запретила людям старше 60 выходить из дома?
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27.06.2020 11:07 Ответить
Есть разница между карантинными мерами и мерами персональной безопасности.
Карантинные меры зависят от количества зараженных в сутки, а маски и социальная дистанция уменьшают количество заражений.
Ничего не могу сказать насчёт карантинных мер, но доверяю Порошенко, который спас Украину и от агрессии и от разрушения экономики, который, если предлагал уЗеленским помощь в организации карантина, может и карантин организовать нормальный.
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27.06.2020 11:28 Ответить
нормальный карантин организовал Андерс Тегнелл
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27.06.2020 13:01 Ответить
И особенно Финляндия, которая не вводила в стране обязательного ношения намордников.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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27.06.2020 13:36 Ответить
После того, как наконец увидел, что смертность в Швеции выше, чем в соседних странах?
Это его ошибка или преступление?
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27.06.2020 13:37 Ответить
это твоё преступление. косишь под дурачка и поддерживаешь дурантинщиков. сядете усе!
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27.06.2020 13:45 Ответить
ещё очень хочется вспомнить вскукареки и печальные стенания по поводу парада в Минске... дурантинофилы прогнозировали катастрофу.... потом как-то позабыли свои прогнозы.....
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27.06.2020 14:25 Ответить
Скорее не косит, судя по дремучим постам. Но про Беларусь замолчал, так как там все идет тоже на спад
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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27.06.2020 14:24 Ответить
а еще Томас Андерс .
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27.06.2020 23:25 Ответить
"Маски уменьшают")))),даже сам бедоносец Ляшко обьявил,что маски вообще никак не влияют,и что толку от них ноль.
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27.06.2020 18:42 Ответить
Ты уж определись - доверяешь ты Ляшко или нет, а то у вас, ковид-отрицателей, то карантин выгоден власти, а то - нет.
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27.06.2020 20:23 Ответить
А потом всю страну на карантин,да?
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28.06.2020 07:50 Ответить
ЛЕЧЕНИЕ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ!Опустить цены на маски до 5 грн и по пенсионному бесплатно за счет дотаций -это дешевле.Вывоз запретить с жесткими санкциями. И дрессировать население кто не носит а не владельцев автобусов и магазинов.-со всеми не передерешься
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27.06.2020 10:14 Ответить
Дрессировать - это хорошо.
Вопрос - как?
Расстреливать?
Как иначе?
Если народ - бестолочь?
Если до него не доходит, что лучше дышать через маску на улице, чем через аппарат ИВЛ в больнице?
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27.06.2020 10:26 Ответить
На вулиці маска не потрібна...А от чому стирачть носи, наче *** над маскою у магазинах та приміщеннях, не знаю)))
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27.06.2020 11:10 Ответить
Маски нужны только чихающим и кашляющим больным, для остальных - только вред, особенно в жару.
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27.06.2020 13:38 Ответить
Слышь,дрессирователь,а дрессировалка выросла то?
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27.06.2020 10:27 Ответить
Бора, ты бессмертный, помни, дурик, ты всего лишь Бора, а не Бог, лошара, *** 🤔🧐😁 Хороший удар ОМОНовца РП тебе по почкам, а затем по ******, сразу тебе поставит в стойло и будешь ты, бивень, мукать столько раз и таким тоном, как тебе прикажет оператор РП ,- резиновой палицы 😝😝😝😝😝😝😝
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27.06.2020 13:26 Ответить
Вот уже и фашизм на подходе.
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27.06.2020 13:40 Ответить
население таких дрессировщиков... понравилось мандражировать за чужой счёт? да?
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27.06.2020 13:05 Ответить
И паразитировать на тупом срахе.
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27.06.2020 13:41 Ответить
И обязательно, ношение поводка на шею.
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27.06.2020 14:29 Ответить
Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов - Цензор.НЕТ 3878
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27.06.2020 11:04 Ответить
Даймонд Принцесс?
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27.06.2020 12:18 Ответить
Не будет никакого ужесточения. Типа скажут носить маски и не собираться больше 10 человек. У зебильной власти нет денег на зарплаты.
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27.06.2020 11:08 Ответить
Ужечточать нужно. Я видела маршрутку с которой люди чудом не вываливались, переполненную.
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27.06.2020 11:53 Ответить
И что из этого?

Французские ученые исследовали в Париже 150 кластеров коронавирусной инфекции, которые удалось обнаружить от 9 мая по 3 июня. Ученые пришли к выводу, что ни один из них не имел отношения к системам общественного транспорта. https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-aucun-cluster-n-a-ete-detecte-dans-les-transports-05-06-2020-8330415.php
Такая ситуация и в Австрии - там ни один из 355 очагов инфекции не возник в транспорте.
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
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27.06.2020 13:43 Ответить
у нас в Запорожье переполненная маршрутка уже никого не удивляет.маски вобщем то только в магазинах носят.и на выходных в Дубовке какую то массовку затевают.
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27.06.2020 18:03 Ответить
Носите маску на лице в общественных местах! А не под носом! Не будьте безответственны! Люди старшего возраста, и люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой (а таких у нас очень много) могут или умереть, и стать калеками, с 30% легких!
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27.06.2020 12:03 Ответить
И все это может с ними произойти из-за ношения масок, особенно в жаркую погоду и душном транспорте.
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27.06.2020 13:45 Ответить
Симеону ,не терпится сварить свои легкие под маской, через вдох и выдох не кислорода,а углекислого газа.
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27.06.2020 14:31 Ответить
Абсолютна більшість так званих "карантиноборців" - егоістичні бидляки.
Навіть якщо вони мають освіту і вміють користуватися Інтернетом, в основі їхньої особистості - егоїзм і повне ігнорування усіх, окрім власної "дорогоцінної" особи.
Вони впевнені, що не заразяться, а якщо заразяться, то не захворіють, а якщо захворіють, то в легкій формі, а якщо не в легкій, то не помруть.
І скільки людей вони заразять, і скільки людей помре через те, що вони не хочуть себе ні в чому обмежувати, їм абсолютно наплювати.
Це і є тупе егоістичне бидлячество.
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27.06.2020 12:39 Ответить
Последнее предложение очень точно характеризует запуганных и малограмотных коронаботов.
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27.06.2020 13:47 Ответить
Пропоную наступні карантинні заходи :
Дозволити роботу Фітнес центрів.
Закрити на час карантину всі наливайки та алкогольні магазини та тютюнові кіоски.
Заборонити депутатам та мінвстрам пересуватися особистим транспортом - лише пішки, громадським транспортом чи велосипедом.
Припинити виплату заробітної плати міністрам та депутатам кошти направити на боротьбу з вірусом. Поновити виплати лише після закінчення карантину.

Зачинити Всі великі торговельні мережі та епіцентри на час карантину. Залишити лише малі магазини.
Всі сили поліції направити в уряд та парламент контролювати чи слуги народу дотримуються карантину.
Думаю всі вище викладені заходи - допоможуть ефективно та в короткі строки перемогти вірус
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27.06.2020 14:49 Ответить
Це тільки мені одному здається, що Зе-влада погрожує посилити карантин у Києві (зокрема, закриття метро та іншого громадського транспорту) та перервати міжміське транспортне сполучення з західними областями, щоб не допустити приїзду людей на судилище над П.О.Порошенком 01.07.2020 ?!
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27.06.2020 15:52 Ответить
скотобазе понравилось людей взаперти держать..
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27.06.2020 16:15 Ответить
та нета никакаго веруса. єтат верус палитический. єта ани все придумале чтаби нам бухать не давать .
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27.06.2020 17:16 Ответить
Рейтинг зе_влады стремительно летит под шконку.А скоро осень, надо нарит придержать, чтоб не выпендривались.Чтоб сидели по норам тихо.
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27.06.2020 18:46 Ответить
Лохотрон для локов.
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27.06.2020 21:20 Ответить
та багато ж спекуляцій при діагностуванні. кажуть, його вигідно приписувати - лікарям доплати. а лікарі у нас голодні, дорвались)
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27.06.2020 21:46 Ответить
 
 