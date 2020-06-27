Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов
Ограничения могут затронуть работу общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, в некоторых регионах виден резкий рост количества инфицированных, а также заполнение в больницах коек, предназначенных для больных коронавирусом.
"То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны - это и западные области, и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об ужесточении карантинных мер на территории того или иного региона", - подчеркнул Степанов.
Министр добавил, что карантинные ограничения могут касаться работы общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.
Пожалуйста, подождите...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
уложила 4000 человек в больницу с ковидом и устраивает танцы с бубнами под заказ. А зачем и сами не знают. А зачем деньги на это дают ну и ладно. Где статистка возраста и патологоии шарлатаны низкого пошиба.
Ещё раз, сто девяносто восьмой - решения принимаются по показателям заражения.
Ещё раз, сто девяносто девятый - решения принимаются по показателям заражения.
И ты хоть на г изойди, но (двухсотый) - решения принимаются по показателям заражения.
Карантинные меры зависят от количества зараженных в сутки, а маски и социальная дистанция уменьшают количество заражений.
Ничего не могу сказать насчёт карантинных мер, но доверяю Порошенко, который спас Украину и от агрессии и от разрушения экономики, который, если предлагал уЗеленским помощь в организации карантина, может и карантин организовать нормальный.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
Это его ошибка или преступление?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Вопрос - как?
Расстреливать?
Как иначе?
Если народ - бестолочь?
Если до него не доходит, что лучше дышать через маску на улице, чем через аппарат ИВЛ в больнице?
Французские ученые исследовали в Париже 150 кластеров коронавирусной инфекции, которые удалось обнаружить от 9 мая по 3 июня. Ученые пришли к выводу, что ни один из них не имел отношения к системам общественного транспорта. https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-aucun-cluster-n-a-ete-detecte-dans-les-transports-05-06-2020-8330415.php
Такая ситуация и в Австрии - там ни один из 355 очагов инфекции не возник в транспорте.
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
Навіть якщо вони мають освіту і вміють користуватися Інтернетом, в основі їхньої особистості - егоїзм і повне ігнорування усіх, окрім власної "дорогоцінної" особи.
Вони впевнені, що не заразяться, а якщо заразяться, то не захворіють, а якщо захворіють, то в легкій формі, а якщо не в легкій, то не помруть.
І скільки людей вони заразять, і скільки людей помре через те, що вони не хочуть себе ні в чому обмежувати, їм абсолютно наплювати.
Це і є тупе егоістичне бидлячество.
Дозволити роботу Фітнес центрів.
Закрити на час карантину всі наливайки та алкогольні магазини та тютюнові кіоски.
Заборонити депутатам та мінвстрам пересуватися особистим транспортом - лише пішки, громадським транспортом чи велосипедом.
Припинити виплату заробітної плати міністрам та депутатам кошти направити на боротьбу з вірусом. Поновити виплати лише після закінчення карантину.
Зачинити Всі великі торговельні мережі та епіцентри на час карантину. Залишити лише малі магазини.
Всі сили поліції направити в уряд та парламент контролювати чи слуги народу дотримуються карантину.
Думаю всі вище викладені заходи - допоможуть ефективно та в короткі строки перемогти вірус