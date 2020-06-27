Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов
Обмеження можуть торкнутися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, в деяких регіонах видно різке зростання кількості інфікованих, а також заповнення в лікарнях ліжок, призначених для хворих на коронавірус.
"Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перевищені в 13 областях нашої країни - це і західні області, і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - підкреслив Степанов.
Міністр додав, що карантинні обмеження можуть стосуватися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.
Будь ласка, зачекайте...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
уложила 4000 человек в больницу с ковидом и устраивает танцы с бубнами под заказ. А зачем и сами не знают. А зачем деньги на это дают ну и ладно. Где статистка возраста и патологоии шарлатаны низкого пошиба.
Ещё раз, сто девяносто восьмой - решения принимаются по показателям заражения.
Ещё раз, сто девяносто девятый - решения принимаются по показателям заражения.
И ты хоть на г изойди, но (двухсотый) - решения принимаются по показателям заражения.
Карантинные меры зависят от количества зараженных в сутки, а маски и социальная дистанция уменьшают количество заражений.
Ничего не могу сказать насчёт карантинных мер, но доверяю Порошенко, который спас Украину и от агрессии и от разрушения экономики, который, если предлагал уЗеленским помощь в организации карантина, может и карантин организовать нормальный.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
Это его ошибка или преступление?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Вопрос - как?
Расстреливать?
Как иначе?
Если народ - бестолочь?
Если до него не доходит, что лучше дышать через маску на улице, чем через аппарат ИВЛ в больнице?
Французские ученые исследовали в Париже 150 кластеров коронавирусной инфекции, которые удалось обнаружить от 9 мая по 3 июня. Ученые пришли к выводу, что ни один из них не имел отношения к системам общественного транспорта. https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-aucun-cluster-n-a-ete-detecte-dans-les-transports-05-06-2020-8330415.php
Такая ситуация и в Австрии - там ни один из 355 очагов инфекции не возник в транспорте.
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
Навіть якщо вони мають освіту і вміють користуватися Інтернетом, в основі їхньої особистості - егоїзм і повне ігнорування усіх, окрім власної "дорогоцінної" особи.
Вони впевнені, що не заразяться, а якщо заразяться, то не захворіють, а якщо захворіють, то в легкій формі, а якщо не в легкій, то не помруть.
І скільки людей вони заразять, і скільки людей помре через те, що вони не хочуть себе ні в чому обмежувати, їм абсолютно наплювати.
Це і є тупе егоістичне бидлячество.
Дозволити роботу Фітнес центрів.
Закрити на час карантину всі наливайки та алкогольні магазини та тютюнові кіоски.
Заборонити депутатам та мінвстрам пересуватися особистим транспортом - лише пішки, громадським транспортом чи велосипедом.
Припинити виплату заробітної плати міністрам та депутатам кошти направити на боротьбу з вірусом. Поновити виплати лише після закінчення карантину.
Зачинити Всі великі торговельні мережі та епіцентри на час карантину. Залишити лише малі магазини.
Всі сили поліції направити в уряд та парламент контролювати чи слуги народу дотримуються карантину.
Думаю всі вище викладені заходи - допоможуть ефективно та в короткі строки перемогти вірус