Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов

Обмеження можуть торкнутися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, в деяких регіонах видно різке зростання кількості інфікованих, а також заповнення в лікарнях ліжок, призначених для хворих на коронавірус.

"Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перевищені в 13 областях нашої країни - це і західні області, і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що карантинні обмеження можуть стосуватися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

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