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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов

Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов

Обмеження можуть торкнутися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, в деяких регіонах видно різке зростання кількості інфікованих, а також заповнення в лікарнях ліжок, призначених для хворих на коронавірус.

"Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перевищені в 13 областях нашої країни - це і західні області, і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що карантинні обмеження можуть стосуватися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

Також читайте: Стратегія щодо збільшення кількості тестувань на COVID-19 триватиме, - Степанов
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Топ коментарі
+25
Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 3838
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27.06.2020 10:06
+15
А что делать, если говоришь этим ковид-отрицателям, что продление карантина или его жесткость зависит от количества выявленных зараженных, но им - как об стенку горох - маски - бесполезны, это всего-лишь ОРВИ...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
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27.06.2020 10:20
+14
Ковид есть очередное ОРВИ,как и грипп.
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
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27.06.2020 10:29
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Удивительная бестолковость медицинской власти. Ляшко - еще один проФФесор от санитарии, абсолютная бестолочь, а туда же - в политику намылился.
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27.06.2020 10:05 Відповісти
Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 3838
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27.06.2020 10:06 Відповісти
З кожним днем лєхчє жіть.
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27.06.2020 10:10 Відповісти
А что делать, если говоришь этим ковид-отрицателям, что продление карантина или его жесткость зависит от количества выявленных зараженных, но им - как об стенку горох - маски - бесполезны, это всего-лишь ОРВИ...
Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
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27.06.2020 10:20 Відповісти
Ковид есть очередное ОРВИ,как и грипп.
В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
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27.06.2020 10:29 Відповісти
А швидкість розповсюдження така ж?)
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27.06.2020 11:06 Відповісти
Не важен метод важен результат. А у тубика он выше. Секта всеми правдами и неправдами
уложила 4000 человек в больницу с ковидом и устраивает танцы с бубнами под заказ. А зачем и сами не знают. А зачем деньги на это дают ну и ладно. Где статистка возраста и патологоии шарлатаны низкого пошиба.
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27.06.2020 15:22 Відповісти
Ну если врач пишут вирус любому,подгоняя симптомы,т.к.на этот вирус выделяют бабло,а потом откатывают обратно на Киев...чего тут удивляться.Наши дятлы не могут прогуляться по больницам и выяснить,что на 50% заполнение как и до вируса.
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27.06.2020 18:40 Відповісти
Зеб, надень маску и тем отмени или ослабь карантин, чтобы уменьшить показатели заражения, по которым и принимаются решения о жесткости карантина.
Ещё раз, сто девяносто восьмой - решения принимаются по показателям заражения.
Ещё раз, сто девяносто девятый - решения принимаются по показателям заражения.

И ты хоть на г изойди, но (двухсотый) - решения принимаются по показателям заражения.
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27.06.2020 11:32 Відповісти
Главное не показатели, а их правильная трактовка и профессиональная компетентность принимающих решения.
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27.06.2020 13:28 Відповісти
Главное не показатели, главное не правильная трактовка, главное не профессиональная компетентность, главное - решения принимают те, кто есть, потому два выхода - годами бороться, чтобы появились профессионалы, неизвестно правда - кто и по чём будет определять профессионализм, или надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, т.к. решения принимают те, кто есть.
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27.06.2020 13:36 Відповісти
Именно потому, что решения принимаются не профессионалами, а "теми кто есть", и происходит этот показушный масочный террор, вместо классических санитарно-эпидемиологических мероприятий в выявленных очагах заражения. Как нужно действовать - Финляндия в пример.
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27.06.2020 14:15 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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27.06.2020 18:11 Відповісти
Сам там сидишь? На твое приглашение погостить у тебя отвечаю отрицательно.
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29.06.2020 15:08 Відповісти
Тебе,видно не терпится ,ВКЛ,чтобы кто-то из твоей семьи, по тесту оказался носителем гриппа,без всяких на то симптомом,и всю твою семью посадили на изоляцию, на 2 недели тестируйся хоть через день на здоровье.
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27.06.2020 14:26 Відповісти
Тебе перевести на кацапский то, что я написал, т.к ты на русском не понимаешь?
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27.06.2020 18:10 Відповісти
В Белорусии,закупленные в раше тесты, вернули обратно из 10 тестов 3 бракованых,адвокат в ютубе рассказал,что из переданных китайцами тестов,когда перевели китайские иероглифв,оказалось ,что это тесты на беременность
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27.06.2020 14:22 Відповісти
Чушь. Смертность среди заболевших - примерно 5%. Что весьма до хрена. И как правильно тут сказали - заразный он просто пипец. Кто-то бессимптомный может заразить до 70 человек. Тот у кого симптомы проявились, всего 2-3, балгодаря из-за самоизоляции.
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27.06.2020 12:01 Відповісти
очень заразный. правда супруги в основном не заражаются...
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27.06.2020 12:59 Відповісти
Семья Зе - наглядный пример этого. И вообще, заражаемость ковид больше окутана мифами, чем фактами. Очень хорошо это видно из совместного отчета ВОЗ и Китая по ковид, но наш МОЗ, видимо, с этим отчетом не знаком.
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27.06.2020 13:32 Відповісти
Заозность сеиьи 15% а если двое то до28% доходит,
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27.06.2020 15:25 Відповісти
Не надо было издеваться над людьми. Зачем зебильная власть запретила людям старше 60 выходить из дома?
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27.06.2020 11:07 Відповісти
Есть разница между карантинными мерами и мерами персональной безопасности.
Карантинные меры зависят от количества зараженных в сутки, а маски и социальная дистанция уменьшают количество заражений.
Ничего не могу сказать насчёт карантинных мер, но доверяю Порошенко, который спас Украину и от агрессии и от разрушения экономики, который, если предлагал уЗеленским помощь в организации карантина, может и карантин организовать нормальный.
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27.06.2020 11:28 Відповісти
нормальный карантин организовал Андерс Тегнелл
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27.06.2020 13:01 Відповісти
И особенно Финляндия, которая не вводила в стране обязательного ношения намордников.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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27.06.2020 13:36 Відповісти
После того, как наконец увидел, что смертность в Швеции выше, чем в соседних странах?
Это его ошибка или преступление?
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27.06.2020 13:37 Відповісти
это твоё преступление. косишь под дурачка и поддерживаешь дурантинщиков. сядете усе!
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27.06.2020 13:45 Відповісти
ещё очень хочется вспомнить вскукареки и печальные стенания по поводу парада в Минске... дурантинофилы прогнозировали катастрофу.... потом как-то позабыли свои прогнозы.....
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27.06.2020 14:25 Відповісти
Скорее не косит, судя по дремучим постам. Но про Беларусь замолчал, так как там все идет тоже на спад
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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27.06.2020 14:24 Відповісти
а еще Томас Андерс .
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27.06.2020 23:25 Відповісти
"Маски уменьшают")))),даже сам бедоносец Ляшко обьявил,что маски вообще никак не влияют,и что толку от них ноль.
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27.06.2020 18:42 Відповісти
Ты уж определись - доверяешь ты Ляшко или нет, а то у вас, ковид-отрицателей, то карантин выгоден власти, а то - нет.
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27.06.2020 20:23 Відповісти
А потом всю страну на карантин,да?
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28.06.2020 07:50 Відповісти
ЛЕЧЕНИЕ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ!Опустить цены на маски до 5 грн и по пенсионному бесплатно за счет дотаций -это дешевле.Вывоз запретить с жесткими санкциями. И дрессировать население кто не носит а не владельцев автобусов и магазинов.-со всеми не передерешься
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27.06.2020 10:14 Відповісти
Дрессировать - это хорошо.
Вопрос - как?
Расстреливать?
Как иначе?
Если народ - бестолочь?
Если до него не доходит, что лучше дышать через маску на улице, чем через аппарат ИВЛ в больнице?
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27.06.2020 10:26 Відповісти
На вулиці маска не потрібна...А от чому стирачть носи, наче *** над маскою у магазинах та приміщеннях, не знаю)))
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27.06.2020 11:10 Відповісти
Маски нужны только чихающим и кашляющим больным, для остальных - только вред, особенно в жару.
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27.06.2020 13:38 Відповісти
Слышь,дрессирователь,а дрессировалка выросла то?
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27.06.2020 10:27 Відповісти
Бора, ты бессмертный, помни, дурик, ты всего лишь Бора, а не Бог, лошара, *** 🤔🧐😁 Хороший удар ОМОНовца РП тебе по почкам, а затем по ******, сразу тебе поставит в стойло и будешь ты, бивень, мукать столько раз и таким тоном, как тебе прикажет оператор РП ,- резиновой палицы 😝😝😝😝😝😝😝
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27.06.2020 13:26 Відповісти
Вот уже и фашизм на подходе.
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27.06.2020 13:40 Відповісти
население таких дрессировщиков... понравилось мандражировать за чужой счёт? да?
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27.06.2020 13:05 Відповісти
И паразитировать на тупом срахе.
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27.06.2020 13:41 Відповісти
И обязательно, ношение поводка на шею.
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27.06.2020 14:29 Відповісти
Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов - Цензор.НЕТ 3878
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27.06.2020 11:04 Відповісти
Даймонд Принцесс?
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27.06.2020 12:18 Відповісти
Не будет никакого ужесточения. Типа скажут носить маски и не собираться больше 10 человек. У зебильной власти нет денег на зарплаты.
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27.06.2020 11:08 Відповісти
Ужечточать нужно. Я видела маршрутку с которой люди чудом не вываливались, переполненную.
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27.06.2020 11:53 Відповісти
И что из этого?

Французские ученые исследовали в Париже 150 кластеров коронавирусной инфекции, которые удалось обнаружить от 9 мая по 3 июня. Ученые пришли к выводу, что ни один из них не имел отношения к системам общественного транспорта. https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-aucun-cluster-n-a-ete-detecte-dans-les-transports-05-06-2020-8330415.php
Такая ситуация и в Австрии - там ни один из 355 очагов инфекции не возник в транспорте.
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
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27.06.2020 13:43 Відповісти
у нас в Запорожье переполненная маршрутка уже никого не удивляет.маски вобщем то только в магазинах носят.и на выходных в Дубовке какую то массовку затевают.
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27.06.2020 18:03 Відповісти
Носите маску на лице в общественных местах! А не под носом! Не будьте безответственны! Люди старшего возраста, и люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой (а таких у нас очень много) могут или умереть, и стать калеками, с 30% легких!
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27.06.2020 12:03 Відповісти
И все это может с ними произойти из-за ношения масок, особенно в жаркую погоду и душном транспорте.
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27.06.2020 13:45 Відповісти
Симеону ,не терпится сварить свои легкие под маской, через вдох и выдох не кислорода,а углекислого газа.
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27.06.2020 14:31 Відповісти
Абсолютна більшість так званих "карантиноборців" - егоістичні бидляки.
Навіть якщо вони мають освіту і вміють користуватися Інтернетом, в основі їхньої особистості - егоїзм і повне ігнорування усіх, окрім власної "дорогоцінної" особи.
Вони впевнені, що не заразяться, а якщо заразяться, то не захворіють, а якщо захворіють, то в легкій формі, а якщо не в легкій, то не помруть.
І скільки людей вони заразять, і скільки людей помре через те, що вони не хочуть себе ні в чому обмежувати, їм абсолютно наплювати.
Це і є тупе егоістичне бидлячество.
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27.06.2020 12:39 Відповісти
Последнее предложение очень точно характеризует запуганных и малограмотных коронаботов.
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27.06.2020 13:47 Відповісти
Пропоную наступні карантинні заходи :
Дозволити роботу Фітнес центрів.
Закрити на час карантину всі наливайки та алкогольні магазини та тютюнові кіоски.
Заборонити депутатам та мінвстрам пересуватися особистим транспортом - лише пішки, громадським транспортом чи велосипедом.
Припинити виплату заробітної плати міністрам та депутатам кошти направити на боротьбу з вірусом. Поновити виплати лише після закінчення карантину.

Зачинити Всі великі торговельні мережі та епіцентри на час карантину. Залишити лише малі магазини.
Всі сили поліції направити в уряд та парламент контролювати чи слуги народу дотримуються карантину.
Думаю всі вище викладені заходи - допоможуть ефективно та в короткі строки перемогти вірус
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27.06.2020 14:49 Відповісти
Це тільки мені одному здається, що Зе-влада погрожує посилити карантин у Києві (зокрема, закриття метро та іншого громадського транспорту) та перервати міжміське транспортне сполучення з західними областями, щоб не допустити приїзду людей на судилище над П.О.Порошенком 01.07.2020 ?!
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27.06.2020 15:52 Відповісти
скотобазе понравилось людей взаперти держать..
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27.06.2020 16:15 Відповісти
та нета никакаго веруса. єтат верус палитический. єта ани все придумале чтаби нам бухать не давать .
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27.06.2020 17:16 Відповісти
Рейтинг зе_влады стремительно летит под шконку.А скоро осень, надо нарит придержать, чтоб не выпендривались.Чтоб сидели по норам тихо.
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27.06.2020 18:46 Відповісти
Лохотрон для локов.
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27.06.2020 21:20 Відповісти
та багато ж спекуляцій при діагностуванні. кажуть, його вигідно приписувати - лікарям доплати. а лікарі у нас голодні, дорвались)
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27.06.2020 21:46 Відповісти
 
 