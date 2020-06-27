Монополизация табачного рынка: АМКУ пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, - СМИ

23 июня должны были состояться три судебных заседания по делу "о картельном сговоре на табачном рынке". Однако ни в одном из дел суд пока не принял окончательного решения.

Об этом говорится в материале "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

В прошлом году Антимонопольный комитет Украины обвинил девять компаний - крупнейшего дистрибьютора табака "Тэдис Украина" и почти всех производителей сигарет - в картельном сговоре и наложил на них рекордный штраф в 6,5 млрд грн. Решение АМКУ обжаловали все оштрафованные, но контекст исков разный. Если дистрибьютор пытается доказать, что он не монополист, то табачные компании хотят донести до АМКУ, что заговора не было.

"Антимонопольный комитет пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, которые позволили компании "Тедис Украины" монополизировать дистрибуцию сигарет", - пишет издание.

"АМКУ еще в 2011 году выдал фирме "Тэдис Украина" (на тот момент "ТК" Мегаполис-Украина ") разрешения на концентрацию и согласованные действия. Эти разрешения выдавались, чтобы другие дистрибьюторы не могли осуществлять оптовую реализацию табачных изделий без разрешения компании вплоть до 2021 года. Проще говоря, АМКУ дал компании "Тедис Украина" право беспрепятственно наращивать свою долю на рынке", - говорится в материале.

"После получения разрешений компания "Тэдис Украина" начала агрессивно поглощать более мелких поставщиков или вытеснять их с рынка. В итоге производители, которые работали через поглощенных дистрибьюторов, начали сотрудничать с новым игроком", - объясняет ситуацию собеседник ЭП на табачном рынке.

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Табачные компании считают, что обвинения в их адрес необоснованны и надуманны.

Так, по словам директора по корпоративным и юридическим вопросам компании "Империал Тобакко" в Украине Юлии Завалишиной, "никаких нарушений не было".

"Обвинения АМКУ не подтверждены никакими доказательствами или хотя бы мотивированным экономическим анализом. Полностью проигнорированы факторы, влияющие на ценообразование. Не учтены обстоятельства жесткой конкуренции между производителями, которая в 2016 году вылилась в "ценовую войну" и привела к существенному снижению доли рынка нашей компании. Странный какой-то заговор", - отмечает Завалишина.

Напомним, это не первое противостояние скандально известного дистрибьютора "Тэдис Украина" с АМКУ. Так, в 2016 году антимонопольщики уже штрафовали компанию "Тэдис Украина" за злоупотребление монопольным положением на 430 млн грн. Из них 300 млн грн компания тогда заплатила. Сейчас табачный дистрибьютор оспаривает в судах и предыдущий штраф, и новый.

Больше на данную тему читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Рекордный штраф в 6,5 млрд для ликвидации табачной монополии "Тэдис": кому помогает Баканов - Кауфману или государству?"

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