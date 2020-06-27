РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9324 посетителя онлайн
Новости
4 242 25
сигареты (864) монополия (105) Антимонопольный комитет (481) Тэдис Украина (33)

Монополизация табачного рынка: АМКУ пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, - СМИ

Монополизация табачного рынка: АМКУ пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, - СМИ

23 июня должны были состояться три судебных заседания по делу "о картельном сговоре на табачном рынке". Однако ни в одном из дел суд пока не принял окончательного решения.

Об этом говорится в материале "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

В прошлом году Антимонопольный комитет Украины обвинил девять компаний - крупнейшего дистрибьютора табака "Тэдис Украина" и почти всех производителей сигарет - в картельном сговоре и наложил на них рекордный штраф в 6,5 млрд грн. Решение АМКУ обжаловали все оштрафованные, но контекст исков разный. Если дистрибьютор пытается доказать, что он не монополист, то табачные компании хотят донести до АМКУ, что заговора не было.

"Антимонопольный комитет пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, которые позволили компании "Тедис Украины" монополизировать дистрибуцию сигарет", - пишет издание.

"АМКУ еще в 2011 году выдал фирме "Тэдис Украина" (на тот момент "ТК" Мегаполис-Украина ") разрешения на концентрацию и согласованные действия. Эти разрешения выдавались, чтобы другие дистрибьюторы не могли осуществлять оптовую реализацию табачных изделий без разрешения компании вплоть до 2021 года. Проще говоря, АМКУ дал компании "Тедис Украина" право беспрепятственно наращивать свою долю на рынке", - говорится в материале.

"После получения разрешений компания "Тэдис Украина" начала агрессивно поглощать более мелких поставщиков или вытеснять их с рынка. В итоге производители, которые работали через поглощенных дистрибьюторов, начали сотрудничать с новым игроком", - объясняет ситуацию собеседник ЭП на табачном рынке.

Читайте: Из 432 млн штрафа табачный монополист "Тэдис" уплатил 300 млн и начал против нас "судебную войну", - глава АМКУ Терентьев

Табачные компании считают, что обвинения в их адрес необоснованны и надуманны.

Так, по словам директора по корпоративным и юридическим вопросам компании "Империал Тобакко" в Украине Юлии Завалишиной, "никаких нарушений не было".

"Обвинения АМКУ не подтверждены никакими доказательствами или хотя бы мотивированным экономическим анализом. Полностью проигнорированы факторы, влияющие на ценообразование. Не учтены обстоятельства жесткой конкуренции между производителями, которая в 2016 году вылилась в "ценовую войну" и привела к существенному снижению доли рынка нашей компании. Странный какой-то заговор", - отмечает Завалишина.

Напомним, это не первое противостояние скандально известного дистрибьютора "Тэдис Украина" с АМКУ. Так, в 2016 году антимонопольщики уже штрафовали компанию "Тэдис Украина" за злоупотребление монопольным положением на 430 млн грн. Из них 300 млн грн компания тогда заплатила. Сейчас табачный дистрибьютор оспаривает в судах и предыдущий штраф, и новый.

Больше на данную тему читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Рекордный штраф в 6,5 млрд для ликвидации табачной монополии "Тэдис": кому помогает Баканов - Кауфману или государству?"

Также читайте: Табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить свой штраф в 3,5 млрд грн, - СМИ

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
АМКУ против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 6566
показать весь комментарий
27.06.2020 10:32
+3
и тут, не петренко, а кауфман, ну везде, на всех прибыльных должностях, поздравляю, верно идем в светлое будущее
показать весь комментарий
27.06.2020 10:34
+3
Так Петренко ж нацарює рублів 100 і втече , а тут систееемно, на долгіє гАда розрахунок йде
показать весь комментарий
27.06.2020 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АМКУ против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 6566
показать весь комментарий
27.06.2020 10:32 Ответить
він, він паршивєц
показать весь комментарий
27.06.2020 10:36 Ответить
Молодець! Радий, що навіть ти це визнав!
показать весь комментарий
27.06.2020 13:21 Ответить
и тут, не петренко, а кауфман, ну везде, на всех прибыльных должностях, поздравляю, верно идем в светлое будущее
показать весь комментарий
27.06.2020 10:34 Ответить
Так Петренко ж нацарює рублів 100 і втече , а тут систееемно, на долгіє гАда розрахунок йде
показать весь комментарий
27.06.2020 10:38 Ответить
Рівень корупції, при велічайшей бубАчке, вернувся до показників 2017 року.
"Обіцяти- не значить боротися !"- В. А. Зеленський.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:44 Ответить
Я подозреваю, что уровень коррупции сейчас переплюнул все уровни Кучмы, януковича и прочих. Еще той осенью Европа и США говорили, что коррупция в стране стала просто фантастической. Выздобулы, жри те!
показать весь комментарий
27.06.2020 11:35 Ответить
Разгромите уже этих мразей,всю прибыль от торговли сигаретами забирает путинский тедис ничего не оставляя мелкой рознице,пока работает тедис - в коррумпированности правительства сомнений быть не может.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:40 Ответить
"Скандально известный дистрибьютор". Окститесь, просто кто то, хочет захватить прибыльный бизнес. Тэдис Украина - украинская фирма, работает в правовом поле Украины, платит Белую зарплату, налоги в бюджет. У нас начальник налоговой бегает и спрашивает когда заплатите налоги в бюджет и сколько, чтобы сдать отчет. Чуть ли не градообразующее предприятие в городе, второе место по налогам. А вы уничтожьте, розница сильно вытянет бюджет? О своем кармане печетесь.
показать весь комментарий
27.06.2020 12:13 Ответить
Пока цена у мелких поставщиков по 25 - 28 грн. за пачку, все не так уж плохо...)
показать весь комментарий
27.06.2020 10:43 Ответить
Но если есть в карамане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день... Одна затяжка - веселее думы. Курить охота, ах как курить охота, но выбираем деревянные костюмы.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:46 Ответить
*Дапошлиифсенайух* -тедисы-йкудедисы,штраф оставшийся заплатите...,ну и Зе,не дремлет,овансируй паломничество дерьмо Беларуссмолдавских сиГГАР траншемна...
показать весь комментарий
27.06.2020 10:48 Ответить
молдавские сигареты гавно
показать весь комментарий
27.06.2020 11:07 Ответить
Таки да... нема уже тоой дойны...
показать весь комментарий
27.06.2020 11:22 Ответить
Убрать индикатив минимальной цены, пусть розница зарабатывает
показать весь комментарий
27.06.2020 10:49 Ответить
шас сигареты никто не берет ,берут табак у людей
показать весь комментарий
27.06.2020 10:59 Ответить
беру табак на рынке по 25 грн стакан , пошли они на куй с их сигаретами по 50 грн
показать весь комментарий
27.06.2020 10:58 Ответить
А я шмалю контрабас по 20 грн.
Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4086
показать весь комментарий
27.06.2020 11:17 Ответить
так в Стакане 2 пачки сигарет и молдавские сигареты гавно
показать весь комментарий
27.06.2020 11:25 Ответить
Білорусь. Є акцизна марка.
показать весь комментарий
27.06.2020 11:27 Ответить
буду искать на рынке , может найду
показать весь комментарий
27.06.2020 11:29 Ответить
пардон , белоруские не пробовал . где берешь ?
показать весь комментарий
27.06.2020 11:29 Ответить
от щас сижу курю трубку , отличный табак
показать весь комментарий
27.06.2020 11:00 Ответить
за что бы не брался клоун все в жопу
показать весь комментарий
27.06.2020 11:01 Ответить
Уйду со стронга по 47 за 25,перейду на табакнах,эх..
показать весь комментарий
27.06.2020 11:28 Ответить
 
 