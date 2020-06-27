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цигарки (958) монополія (133) Антимонопольний комітет (1748) Тедіс Україна (68)

Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ

Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ

23 червня мали відбутися три судові засідання у справі "про картельну змову на тютюновому ринку". Однак в жодній із справ суд поки не ухвалив остаточного рішення.

Про це йдеться в матеріалі "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року Антимонопольний комітет України звинуватив дев'ять компаній - найбільшого дистриб'ютора тютюну "Тедіс Україна" і майже всіх виробників сигарет - в картельній змові і наклав на них рекордний штраф в 6,5 млрд грн. Рішення АМКУ оскаржили всі оштрафовані, але контекст позовів різний. Якщо дистриб'ютор намагається довести, що він не монополіст, то тютюнові компанії хочуть донести до АМКУ, що змови не було.

"Антимонопольний комітет намагається перекласти на виробників відповідальність за прийняті ним же рішення, які дозволили компанії" Тедіс України "монополізувати дистрибуцію сигарет", - пише видання.

"АМКУ ще у 2011 році видав фірмі "Тедіс Україна" (на той момент "ТК"Мегаполіс-Україна") дозвіл на концентрацію і узгоджені дії. Ці дозволи видавалися, щоб інші дистриб'ютори не могли здійснювати оптову реалізацію тютюнових виробів без дозволу компанії аж до 2021 року. Простіше кажучи, АМКУ дав компанії "Тедіс Україна" право безперешкодно нарощувати свою частку на ринку", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати свій штраф в 3,5 млрд грн, - ЗМІ

"Після отримання дозволів компанія "Тедіс Україна" почала агресивно поглинати дрібніших постачальників або витісняти їх з ринку. У результаті виробники, які працювали через поглинених дистриб'юторів, почали співпрацювати з новим гравцем", - пояснює ситуацію співрозмовник ЕП на тютюновому ринку.

Тютюнові компанії вважають, що звинувачення на їхню адресу безпідставні і надумані.

Так, за словами директора з корпоративних і юридичних питань компанії "Імперіал Тобакко" в Україні Юлії Завалишиної, "жодних порушень не було".

"Звинувачення АМКУ не підтверджені жодними доказами або хоча б мотивованим економічним аналізом. Повністю проігноровано фактори, що впливають на ціноутворення. Не враховано обставини жорсткої конкуренції між виробниками, яка в 2016 році вилилася в "цінову війну" і привела до істотного зниження частки ринку нашої компанії. Дивна якась змова", - зазначає Завалишина.

Нагадаємо, це не перше протистояння скандально відомого дистриб'ютора "Тедіс Україна" з АМКУ. Так, в 2016 році антимонопольники вже штрафували компанію "Тедіс Україна" за зловживання монопольним становищем на 430 млн грн. З них 300 млн грн компанія тоді заплатила. Зараз тютюновий дистриб'ютор оскаржує в судах і попередній штраф, і новий.

Більше на цю тему читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Рекордний штраф в 6,5 млрд для ліквідації тютюнової монополії "Тедіс": кому допомагає Баканов - Кауфману або державі?"
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Топ коментарі
+5
АМКУ против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 6566
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27.06.2020 10:32
+3
и тут, не петренко, а кауфман, ну везде, на всех прибыльных должностях, поздравляю, верно идем в светлое будущее
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27.06.2020 10:34
+3
Так Петренко ж нацарює рублів 100 і втече , а тут систееемно, на долгіє гАда розрахунок йде
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27.06.2020 10:38
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АМКУ против табачников: что случилось с делом о картельном сговоре на 6,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 6566
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27.06.2020 10:32 Відповісти
він, він паршивєц
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27.06.2020 10:36 Відповісти
Молодець! Радий, що навіть ти це визнав!
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27.06.2020 13:21 Відповісти
и тут, не петренко, а кауфман, ну везде, на всех прибыльных должностях, поздравляю, верно идем в светлое будущее
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27.06.2020 10:34 Відповісти
Так Петренко ж нацарює рублів 100 і втече , а тут систееемно, на долгіє гАда розрахунок йде
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27.06.2020 10:38 Відповісти
Рівень корупції, при велічайшей бубАчке, вернувся до показників 2017 року.
"Обіцяти- не значить боротися !"- В. А. Зеленський.
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27.06.2020 10:44 Відповісти
Я подозреваю, что уровень коррупции сейчас переплюнул все уровни Кучмы, януковича и прочих. Еще той осенью Европа и США говорили, что коррупция в стране стала просто фантастической. Выздобулы, жри те!
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27.06.2020 11:35 Відповісти
Разгромите уже этих мразей,всю прибыль от торговли сигаретами забирает путинский тедис ничего не оставляя мелкой рознице,пока работает тедис - в коррумпированности правительства сомнений быть не может.
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27.06.2020 10:40 Відповісти
"Скандально известный дистрибьютор". Окститесь, просто кто то, хочет захватить прибыльный бизнес. Тэдис Украина - украинская фирма, работает в правовом поле Украины, платит Белую зарплату, налоги в бюджет. У нас начальник налоговой бегает и спрашивает когда заплатите налоги в бюджет и сколько, чтобы сдать отчет. Чуть ли не градообразующее предприятие в городе, второе место по налогам. А вы уничтожьте, розница сильно вытянет бюджет? О своем кармане печетесь.
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27.06.2020 12:13 Відповісти
Пока цена у мелких поставщиков по 25 - 28 грн. за пачку, все не так уж плохо...)
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27.06.2020 10:43 Відповісти
Но если есть в карамане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день... Одна затяжка - веселее думы. Курить охота, ах как курить охота, но выбираем деревянные костюмы.
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27.06.2020 10:46 Відповісти
*Дапошлиифсенайух* -тедисы-йкудедисы,штраф оставшийся заплатите...,ну и Зе,не дремлет,овансируй паломничество дерьмо Беларуссмолдавских сиГГАР траншемна...
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27.06.2020 10:48 Відповісти
молдавские сигареты гавно
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27.06.2020 11:07 Відповісти
Таки да... нема уже тоой дойны...
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27.06.2020 11:22 Відповісти
Убрать индикатив минимальной цены, пусть розница зарабатывает
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27.06.2020 10:49 Відповісти
шас сигареты никто не берет ,берут табак у людей
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27.06.2020 10:59 Відповісти
беру табак на рынке по 25 грн стакан , пошли они на куй с их сигаретами по 50 грн
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27.06.2020 10:58 Відповісти
А я шмалю контрабас по 20 грн.
Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4086
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27.06.2020 11:17 Відповісти
так в Стакане 2 пачки сигарет и молдавские сигареты гавно
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27.06.2020 11:25 Відповісти
Білорусь. Є акцизна марка.
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27.06.2020 11:27 Відповісти
буду искать на рынке , может найду
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27.06.2020 11:29 Відповісти
пардон , белоруские не пробовал . где берешь ?
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27.06.2020 11:29 Відповісти
от щас сижу курю трубку , отличный табак
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27.06.2020 11:00 Відповісти
за что бы не брался клоун все в жопу
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27.06.2020 11:01 Відповісти
Уйду со стронга по 47 за 25,перейду на табакнах,эх..
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27.06.2020 11:28 Відповісти
 
 