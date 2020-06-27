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На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ

На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ

"Газпром" отправил в Германию моряков, инфицированных COVID-19 и представляющих реальную угрозу как другим членам экипажа, так и контактирующим с ними работникам порта Мукран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сursorinfo.

Президент США Дональд Трамп является последовательным сторонником, как и Польша, в борьбе с российским газопроводом "Северный поток-2", который строят в обход Украины. На встрече с избирателями в Талсе Трамп вновь обрушил шквал критики на "СП – 2". По его словам, за него Берлин платит Москве миллиарды. Благодаря санкциям, которые периодически вводят США против участника проекта, строительства газопровода по дну моря периодически удается остановить.

Так, после введения санкций швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик с маршрута "Северного потока-2", что привело к остановке строительства. В начале 2020 года Москва объявила, что самостоятельно завершит прокладку с помощью собственного трубоукладчика "Академик Черский".

7 мая российское судно покинуло рейд Калининграда и отправилось в Мукран, логистический хаб "Северного потока- 2" для работ в немецких и датских водах Балтийского моря. Уже более месяца "Академик Черский" находится в порту Мукран, проходя необходимую для выполнения работ модернизацию.Процесс курирует расположенное в г. Киль представительство "Российского морского реестра судоходства". Представители этой компании в последнее время регулярно посещают судно.

Читайте: Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал "Северный поток-2": "Мы должны защитить Германию от России"

"Газпром флот", дочка российского энергогиганта "Газпрома", занимается подготовкой сменных экипажей. Кроме профподготовки и выдачи международных сертификатов, компания также отвечает за контроль соблюдения карантинных мер и тестирование персонала на COVID-19.

Недавно на ротацию на "Академик Черский" прибыла новая смена из России после прохождения тестов в г. Калининграде. Нет проверенной информации, направлялись ли члены экипажа на самоизоляцию после выезда из России и транзита через аэропорт в Беларуси (учитывая, что Россия находится на первом месте в Европе и третьем в мире по количеству инфицированных, в то время как Беларусь также вне безопасной зоны). Кроме того, неизвестно ничего о качестве тест-систем, поэтому издание решило не спекулировать на этой теме.

Однако, как пишет автор, руководство компании умолчало о позитивных результатах тестов как минимум двух членов экипажа.

Читайте также: Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз"

Либо умышленно, либо по причине преступной халатности, "Газпром" отправил в Германию моряков, инфицированных COVID-19 и представляющих реальную угрозу как другим членам экипажа, так и контактирующим с ними работникам порта Мукран. Больные моряки все еще пребывают на борту российского трубоукладчика.

В то же время, тот факт, что японская компания Furuno отменила поставки необходимого для "Академика Черского" оборудования, а Газпром рассматривает возможность замены поставщика на российские компании, может значительно затянуть процесс модернизации и соответственно увеличить время простоя трубоукладчика в немецком порту. Таким образом, риски распространения COVID-19 среди работников порта также увеличиваются.

Читайте: "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2"

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Топ комментарии
+13
На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ - Цензор.НЕТ 3692
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27.06.2020 15:21
+9
гуд
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27.06.2020 15:11
+9
ПП-2 йде на самоізоляцію.
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27.06.2020 15:12
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гуд
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27.06.2020 15:11 Ответить
Вчасно це "Короно" виявили. Касаби готували подачу вірусу по трубах в кожну європейську хату, в кожну сім'ю, в кожну нмецьку родину.
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27.06.2020 17:29 Ответить
ПП-2 йде на самоізоляцію.
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27.06.2020 15:12 Ответить
вот это поворот!
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27.06.2020 15:16 Ответить
Вот ежали п не обноружали, то да, тады новасть...
А то, тьфу... так, пафос... 😁😁😁
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27.06.2020 15:16 Ответить
фалос... Майка, у тебя очаровательная улыбка... аж 3
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27.06.2020 15:18 Ответить
?
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07.07.2020 09:51 Ответить
Ні "вялічіє", ні "скрєпьі" не допомогли... О! Знаю! То бацька провів таємну операцію в аеропорту Мінська - підіслав на обслуговування літака хворий персонал!
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27.06.2020 15:16 Ответить
спалите все на хер - дешевле будет, короновирусников - домой в контейнере ))))
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27.06.2020 15:17 Ответить
отакои... а волны и стонут, и плачут... и бьются аборт...
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27.06.2020 15:17 Ответить
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27.06.2020 15:26 Ответить
хвишка для знатоков.
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27.06.2020 15:27 Ответить
Зебил не ответит... зебил - дитя низкой якости... ведь они ж таки сели на державни кошти...
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27.06.2020 15:35 Ответить
Ну да,ну да..,побільше Вам плюсів,та поменьше ворогів.
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27.06.2020 15:56 Ответить
Сране "нуда",то був стьоб.
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27.06.2020 15:57 Ответить
как праважаю пороходы савсем не так как поезда...
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27.06.2020 15:29 Ответить
нє, ето новий лєтучій голандєц
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27.06.2020 15:18 Ответить
невезуха какая то... надо смотреть , шош за борт ничего никого не вьібрасьівали
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27.06.2020 15:20 Ответить
На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ - Цензор.НЕТ 3692
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27.06.2020 15:21 Ответить
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27.06.2020 17:38 Ответить
Мне по х... . Хоть сифилис . Шо оно там делает ?
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27.06.2020 15:23 Ответить
Бактериологическое оружие путлера
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27.06.2020 15:25 Ответить
Всему миру надо быть настороже: как бы Путин от безисходности краха Рашки не применил бактериологическое оружие,если уже не применил COVID -19...киnайцы намекают на это...
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27.06.2020 15:36 Ответить
Желаю,что бы все,ну шоб полный аминь,или акбар,но по полной.
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27.06.2020 15:25 Ответить
Я так понимаю , шо в Германии и Франции мало беженцев . Надо добавить .
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27.06.2020 15:26 Ответить
Что бы достроить .
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27.06.2020 15:28 Ответить
На море клипер, на клипере шкипер, у шкипера триппер (с)
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27.06.2020 15:29 Ответить
Интересно,- кто это рашин трупоукладчик оснастил западными технологиями?Вопреки санкциям?Допускаю невозможное,- это опять и снова немецкий жуликоватый бизнес.
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27.06.2020 15:37 Ответить
Скорее всего, как все нормальные капиталисты хотят просто бабки рубить.
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27.06.2020 15:53 Ответить
в зубах - айкос, в башке- атсос !
в стране - беда, а баба - ДА !
и ночь - без сна, сосна...сосна...
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27.06.2020 15:40 Ответить
в России решили назвать СП-2 : - "Труба России"
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27.06.2020 15:43 Ответить
Интересно, у местных сосен корабельных уже коронавирус, или всё ещё триппер?
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27.06.2020 15:47 Ответить
тю,триппер ка насморк ,6 уколов и все
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27.06.2020 15:49 Ответить
У 68му чехи прийняли москальський літак що "мав проблеми з обладнанням на борту". Що з того вийшло - всі знають.
Цих курв треба знищувати на підльоті.
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27.06.2020 16:10 Ответить
Также по последним исследованиям ученых в жопах ********* обнаружена опасная сифилисса! Поэтому ахтунг!
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27.06.2020 16:25 Ответить
*****,дірку ти отримаєш від бублика, а не сєвєрний паток...
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27.06.2020 16:30 Ответить
Где РФ, там чума и война.
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27.06.2020 16:59 Ответить
Нужно ввести санкции против порта Мукран.
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27.06.2020 17:02 Ответить
Вважайте це за додаткові санкції,хуйлопути.
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27.06.2020 17:08 Ответить
Немцам пора вспомнить о подводном флоте , действовавшем во вторую мировую . Может ещё не всё забыли .
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27.06.2020 17:58 Ответить
Затопить, во избежания заражение стран ЕС.
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27.06.2020 19:46 Ответить
Вывести на рейд и сжечь со всем оборудованием
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27.06.2020 20:16 Ответить
 
 