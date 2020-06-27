На борту російського трубоукладача в Німеччині виявлено COVID-19, - ЗМІ

"Газпром" відправив до Німеччини моряків, інфікованих COVID-19 і які є реальною загрозою як іншим членам екіпажу, так і працівникам порту Мукран, що ними контактують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сursorinfo.

Президент США Дональд Трамп є послідовним прихильником, як і Польща, боротьби з російським газопроводом "Північний потік-2", який будують в обхід України. На зустрічі з виборцями в Талсі Трамп знову обрушив шквал критики на "ПП - 2". За його словами, за нього Берлін платить Москві мільярди. Завдяки санкціям, які періодично вводять США проти учасника проєкту, будівництво газопроводу дном моря періодично вдається зупинити.

Так, після введення санкцій швейцарська компанія Allseas відкликала своє судно-трубоукладач з маршруту "Північного потоку-2", що призвело до зупинки будівництва. На початку 2020 років Москва оголосила, що самостійно завершить прокладку за допомогою власного трубоукладача "Академік Черський".

7 травня російське судно покинуло рейд Калінінграда і вирушило в Мукран, логістичний хаб "Північного потоку- 2" для робіт в німецьких і датських водах Балтійського моря. Уже понад місяць "Академік Черський" стоїть в порту Мукрану, проходячи необхідну для виконання робіт модернізацію. Процес курирує розташоване в м. Кіль представництво "Російського морського реєстру судноплавства". Представники цієї компанії останнім часом регулярно відвідують судно.

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"Газпром флот", дочка російського енергогіганта "Газпрому", займається підготовкою змінних екіпажів. Крім профпідготовки і видачі міжнародних сертифікатів, компанія також відповідає за контроль дотримання карантинних заходів і тестування персоналу на COVID-19.

Нещодавно на ротацію на "Академік Черський" прибула нова зміна з Росії після проходження тестів у Калінінграді. Немає перевіреної інформації, чи прямували члени екіпажу на самоізоляцію після виїзду з Росії і транзиту через аеропорт в Білорусі (враховуючи, що Росія розташована на першому місці в Європі і третьому в світі за кількістю інфікованих, водночас як Білорусь також поза безпечної зони). Крім того, невідомо нічого про якість тест-систем, тому видання вирішило не спекулювати на цій темі.

Однак, як пише автор, керівництво компанії промовчало про позитивні результати тестів як мінімум двох членів екіпажу.

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Або навмисно, або через злочинну недбалість, "Газпром" відправив до Німеччини моряків, інфікованих COVID-19 і які є реальною загрозою як іншим членам екіпажу, так працівникам порту Мукран. Хворі моряки все ще перебувають на борту російського трубоукладача.

Водночас, той факт, що японська компанія Furuno скасувала поставки необхідного для "Академіка Черського" обладнання, а Газпром розглядає можливість заміни постачальника на російські компанії, може значно затягнути процес модернізації і відповідно збільшити час простою трубоукладача в німецькому порту. Таким чином, ризики поширення COVID-19 серед працівників порту також збільшуються.