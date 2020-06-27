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На борту російського трубоукладача в Німеччині виявлено COVID-19, - ЗМІ

На борту російського трубоукладача в Німеччині виявлено COVID-19, - ЗМІ

"Газпром" відправив до Німеччини моряків, інфікованих COVID-19 і які є реальною загрозою як іншим членам екіпажу, так і працівникам порту Мукран, що ними контактують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сursorinfo.

Президент США Дональд Трамп є послідовним прихильником, як і Польща, боротьби з російським газопроводом "Північний потік-2", який будують в обхід України. На зустрічі з виборцями в Талсі Трамп знову обрушив шквал критики на "ПП - 2". За його словами, за нього Берлін платить Москві мільярди. Завдяки санкціям, які періодично вводять США проти учасника проєкту, будівництво газопроводу дном моря періодично вдається зупинити.

Так, після введення санкцій швейцарська компанія Allseas відкликала своє судно-трубоукладач з маршруту "Північного потоку-2", що призвело до зупинки будівництва. На початку 2020 років Москва оголосила, що самостійно завершить прокладку за допомогою власного трубоукладача "Академік Черський".

7 травня російське судно покинуло рейд Калінінграда і вирушило в Мукран, логістичний хаб "Північного потоку- 2" для робіт в німецьких і датських водах Балтійського моря. Уже понад місяць "Академік Черський" стоїть в порту Мукрану, проходячи необхідну для виконання робіт модернізацію. Процес курирує розташоване в м. Кіль представництво "Російського морського реєстру судноплавства". Представники цієї компанії останнім часом регулярно відвідують судно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на зустрічі з прихильниками розкритикував "Північний потік-2": "Ми повинні захистити Німеччину від Росії"

"Газпром флот", дочка російського енергогіганта "Газпрому", займається підготовкою змінних екіпажів. Крім профпідготовки і видачі міжнародних сертифікатів, компанія також відповідає за контроль дотримання карантинних заходів і тестування персоналу на COVID-19.

Нещодавно на ротацію на "Академік Черський" прибула нова зміна з Росії після проходження тестів  у Калінінграді. Немає перевіреної інформації, чи прямували члени екіпажу на самоізоляцію після виїзду з Росії і транзиту через аеропорт в Білорусі (враховуючи, що Росія розташована на першому місці в Європі і третьому в світі за кількістю інфікованих, водночас як Білорусь також поза безпечної зони). Крім того, невідомо нічого про якість тест-систем, тому видання вирішило не спекулювати на цій темі.

Однак, як пише автор, керівництво компанії промовчало про позитивні результати тестів як мінімум двох членів екіпажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дотримання карантину перевірено в 6,2 тис. закладів, складено 355 адмінпротоколів про порушення, - МВС. ФОТО

Або навмисно, або через злочинну недбалість, "Газпром" відправив до Німеччини моряків, інфікованих COVID-19 і які є реальною загрозою як іншим членам екіпажу, так працівникам порту Мукран. Хворі моряки все ще перебувають на борту російського трубоукладача.

Водночас, той факт, що японська компанія Furuno скасувала поставки необхідного для "Академіка Черського" обладнання, а Газпром розглядає можливість заміни постачальника на російські компанії, може значно затягнути процес модернізації і відповідно збільшити час простою трубоукладача в німецькому порту. Таким чином, ризики поширення COVID-19 серед працівників порту також збільшуються.
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Топ коментарі
+13
На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ - Цензор.НЕТ 3692
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27.06.2020 15:21
+9
гуд
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27.06.2020 15:11
+9
ПП-2 йде на самоізоляцію.
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27.06.2020 15:12
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гуд
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27.06.2020 15:11 Відповісти
Вчасно це "Короно" виявили. Касаби готували подачу вірусу по трубах в кожну європейську хату, в кожну сім'ю, в кожну нмецьку родину.
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27.06.2020 17:29 Відповісти
ПП-2 йде на самоізоляцію.
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27.06.2020 15:12 Відповісти
вот это поворот!
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27.06.2020 15:16 Відповісти
Вот ежали п не обноружали, то да, тады новасть...
А то, тьфу... так, пафос... 😁😁😁
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27.06.2020 15:16 Відповісти
фалос... Майка, у тебя очаровательная улыбка... аж 3
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27.06.2020 15:18 Відповісти
?
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07.07.2020 09:51 Відповісти
Ні "вялічіє", ні "скрєпьі" не допомогли... О! Знаю! То бацька провів таємну операцію в аеропорту Мінська - підіслав на обслуговування літака хворий персонал!
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27.06.2020 15:16 Відповісти
спалите все на хер - дешевле будет, короновирусников - домой в контейнере ))))
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27.06.2020 15:17 Відповісти
отакои... а волны и стонут, и плачут... и бьются аборт...
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27.06.2020 15:17 Відповісти
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27.06.2020 15:26 Відповісти
хвишка для знатоков.
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27.06.2020 15:27 Відповісти
Зебил не ответит... зебил - дитя низкой якости... ведь они ж таки сели на державни кошти...
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27.06.2020 15:35 Відповісти
Ну да,ну да..,побільше Вам плюсів,та поменьше ворогів.
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27.06.2020 15:56 Відповісти
Сране "нуда",то був стьоб.
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27.06.2020 15:57 Відповісти
как праважаю пороходы савсем не так как поезда...
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27.06.2020 15:29 Відповісти
нє, ето новий лєтучій голандєц
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27.06.2020 15:18 Відповісти
невезуха какая то... надо смотреть , шош за борт ничего никого не вьібрасьівали
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27.06.2020 15:20 Відповісти
На борту российского трубоукладчика в Германии обнаружен COVID-19, – СМИ - Цензор.НЕТ 3692
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27.06.2020 15:21 Відповісти
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27.06.2020 17:38 Відповісти
Мне по х... . Хоть сифилис . Шо оно там делает ?
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27.06.2020 15:23 Відповісти
Бактериологическое оружие путлера
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27.06.2020 15:25 Відповісти
Всему миру надо быть настороже: как бы Путин от безисходности краха Рашки не применил бактериологическое оружие,если уже не применил COVID -19...киnайцы намекают на это...
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27.06.2020 15:36 Відповісти
Желаю,что бы все,ну шоб полный аминь,или акбар,но по полной.
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27.06.2020 15:25 Відповісти
Я так понимаю , шо в Германии и Франции мало беженцев . Надо добавить .
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27.06.2020 15:26 Відповісти
Что бы достроить .
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27.06.2020 15:28 Відповісти
На море клипер, на клипере шкипер, у шкипера триппер (с)
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27.06.2020 15:29 Відповісти
Интересно,- кто это рашин трупоукладчик оснастил западными технологиями?Вопреки санкциям?Допускаю невозможное,- это опять и снова немецкий жуликоватый бизнес.
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27.06.2020 15:37 Відповісти
Скорее всего, как все нормальные капиталисты хотят просто бабки рубить.
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27.06.2020 15:53 Відповісти
в зубах - айкос, в башке- атсос !
в стране - беда, а баба - ДА !
и ночь - без сна, сосна...сосна...
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27.06.2020 15:40 Відповісти
в России решили назвать СП-2 : - "Труба России"
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27.06.2020 15:43 Відповісти
Интересно, у местных сосен корабельных уже коронавирус, или всё ещё триппер?
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27.06.2020 15:47 Відповісти
тю,триппер ка насморк ,6 уколов и все
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27.06.2020 15:49 Відповісти
У 68му чехи прийняли москальський літак що "мав проблеми з обладнанням на борту". Що з того вийшло - всі знають.
Цих курв треба знищувати на підльоті.
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27.06.2020 16:10 Відповісти
Также по последним исследованиям ученых в жопах ********* обнаружена опасная сифилисса! Поэтому ахтунг!
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27.06.2020 16:25 Відповісти
*****,дірку ти отримаєш від бублика, а не сєвєрний паток...
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27.06.2020 16:30 Відповісти
Где РФ, там чума и война.
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27.06.2020 16:59 Відповісти
Нужно ввести санкции против порта Мукран.
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27.06.2020 17:02 Відповісти
Вважайте це за додаткові санкції,хуйлопути.
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27.06.2020 17:08 Відповісти
Немцам пора вспомнить о подводном флоте , действовавшем во вторую мировую . Может ещё не всё забыли .
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27.06.2020 17:58 Відповісти
Затопить, во избежания заражение стран ЕС.
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27.06.2020 19:46 Відповісти
Вывести на рейд и сжечь со всем оборудованием
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27.06.2020 20:16 Відповісти
 
 