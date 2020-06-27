С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль
Госслужба занятости за время карантина помогла найти работу 156 тыс. украинцев.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы правительства, с начала июня происходит стабилизация на рынке труда.
"Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ. После запуска программы в начале мая было подано 155 ттыс. заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тыс. работников", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, премьер рассказал, что правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведенный капитал. То есть, правительство предлагает дополнительные стимулы для инвестиций.
"Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались налогом. Пилотный проект предлагаем в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране", - объяснил Шмыгаль.
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Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Усех 💵💵 давит..))))
Не работаешь - 20 минимальных зарплат в бюджет!
Стабилизация проходит под лозунгом "работы нет, и не предвидится".
Это не стабилизация, это стабилизец.
Предложите этот лозунг Шарию, у него напряженка с лозунгами для ливарюции, пусть идет со своими отбросами общества под лозунгом "За стабилизец".
Не благодарите.
как же я не догадалась.
Вот спасибо Вам!
Відволікання уваги.. і тільки..
Шмыгализация !!!!
то была плановая экономика, теперь как называется?
Библия учит, что функция власти - наказание преступников и поощрение делающих добро
(Рим.13:4)
Все, пани! распоряжайтесь своим капиталами, а не казенными