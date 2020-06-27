"С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль"

Госслужба занятости за время карантина помогла найти работу 156 тыс. украинцев.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, с начала июня происходит стабилизация на рынке труда.

"Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ. После запуска программы в начале мая было подано 155 ттыс. заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тыс. работников", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер рассказал, что правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведенный капитал. То есть, правительство предлагает дополнительные стимулы для инвестиций.

"Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались налогом. Пилотный проект предлагаем в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране", - объяснил Шмыгаль.

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