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безработица (433) Кабмин (13507) экономика (3803) Шмыгаль Денис (2590)

С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль

С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль

Госслужба занятости за время карантина помогла найти работу 156 тыс. украинцев.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, с начала июня происходит стабилизация на рынке труда.

"Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ. После запуска программы в начале мая было подано 155 ттыс. заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тыс. работников", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер рассказал, что правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведенный капитал. То есть, правительство предлагает дополнительные стимулы для инвестиций.

"Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались налогом. Пилотный проект предлагаем в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране", - объяснил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+16
что ты, шмыргаль, все время брешешь..
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27.06.2020 16:10
+15
Ринок праці стабільно мертвий?
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27.06.2020 16:10
+11
Нотатки божевільного.
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27.06.2020 16:13
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Ну пицот тысчь людей уже плитку ложпт за шесть тысчь на жара =)
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27.06.2020 16:08 Ответить
Тю...тоже мне...

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
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27.06.2020 16:22 Ответить
то йому щось казать треба как партія комуністична. росте, у фесбуці, в новинах.
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27.06.2020 18:50 Ответить
что ты, шмыргаль, все время брешешь..
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27.06.2020 16:10 Ответить
попьітка общей анастезії.
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27.06.2020 18:51 Ответить
Ринок праці стабільно мертвий?
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27.06.2020 16:10 Ответить
Винкагдато шывилился?
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27.06.2020 16:14 Ответить
2007-перша половина 2008 пам'ятаєте? 😊 Тоді від дихаа. І то добре.
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27.06.2020 16:25 Ответить
що - за 4200 немае бажаючих дороги украдати - це навыть ы не про ъх якысть....
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27.06.2020 16:28 Ответить
Дайте йому оселедця!!
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27.06.2020 16:11 Ответить
его и зЭлень да давит
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27.06.2020 16:26 Ответить
ф
Усех 💵💵 давит..))))
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27.06.2020 16:30 Ответить
Стабільно погано?!
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27.06.2020 16:11 Ответить
Нотатки божевільного.
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27.06.2020 16:13 Ответить
А може ввести податок на надприбутки, щоб власнику було вигідніше вкладати гроші в модернізацію та підвищення зарплати, а ніж на свої банківські рахунки? А при підвищенні рівня життя простих громадян підуть у минуле пільги та субсидії, що лежать важким тягарем на бюджеті.... Хоча, може я і помиляюсь...
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27.06.2020 16:13 Ответить
Нужно вводить налог на безработных!
Не работаешь - 20 минимальных зарплат в бюджет!
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27.06.2020 16:16 Ответить
Нє-нє! Ви шо! Безробітних стерилізують! А потім направлять на неоплатні роботи, як "унтерменш"! Це ж той самий поділ на "сорти" від депутанки "СН", що зашкварилась на цьому тижні...
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27.06.2020 16:25 Ответить
С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6896
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27.06.2020 16:16 Ответить
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27.06.2020 16:18 Ответить
"С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль"

Стабилизация проходит под лозунгом "работы нет, и не предвидится".
Это не стабилизация, это стабилизец.
Предложите этот лозунг Шарию, у него напряженка с лозунгами для ливарюции, пусть идет со своими отбросами общества под лозунгом "За стабилизец".
Не благодарите.
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27.06.2020 16:19 Ответить
"за стабилеЗЕц!"
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27.06.2020 16:23 Ответить
Конечно!
как же я не догадалась.
Вот спасибо Вам!
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27.06.2020 16:26 Ответить
дурбэлык
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27.06.2020 16:19 Ответить
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7526
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27.06.2020 16:20 Ответить
Стабілізація виходить на плато, а її пік все ще попереду ...
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27.06.2020 16:22 Ответить
упадок рынка стабилен, отчет окончен, шмыргаль)..
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27.06.2020 16:22 Ответить
156 тысяч украинцев уже вернулись на свои рабочие места. В Европу. Рынок труда стабилизировался, там.
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27.06.2020 16:23 Ответить
ага - заробитчане и финдоноры снова помогут....- стабилизЭц еще ВПЕРЕДИ....
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27.06.2020 16:25 Ответить
Ну да тому люди ринулися навіть через Румунією тікати щоб попасти на роботу в Чехію чи інші країни. Від вашого ''трудового раю'' за 6000 тис грн. що Ви пропонували людям на ''Великому будівництві''. Ну і ще один раз введіть карантин жорсткий то підприємці всі позакриваються а люди всі здриснуть з ''укруїнського раю''.
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27.06.2020 16:29 Ответить
Мантри...мантри..
Відволікання уваги.. і тільки..
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27.06.2020 16:34 Ответить
СТАБИЛИЗЕЦ наступил ?
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27.06.2020 16:44 Ответить
Хіба що в якійсь паралельній реальності...
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27.06.2020 16:45 Ответить
долго думал чтоб такого ляпнуть что нельзя проверить.
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27.06.2020 16:45 Ответить
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9232
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27.06.2020 16:56 Ответить
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 929
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27.06.2020 16:59 Ответить
Два популиста,не хватает Путлера и Макрона...
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27.06.2020 17:00 Ответить
Де допомогли знайти? Видали по 10 тис.грн. і зареєстрували " підприємцям"... і це називається знайшли нові місця? Ха-ха, ми вже проходили такий "розвод" і не одноразово!!! На осінь вони закриються, і знову будуть на біржі праці...
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27.06.2020 17:16 Ответить
когда "титаник" лег на дно ,произошла стабилизация ,в даном случае происходит "стабиле3,14стец"
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27.06.2020 18:29 Ответить
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7401
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27.06.2020 18:49 Ответить
а справка с больницы есть? или это ваш пан приснилось?
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27.06.2020 18:56 Ответить
Стабилизация ????
Шмыгализация !!!!
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27.06.2020 19:29 Ответить
происходит по причине занятости свободных рук на сезонных сельхоз-работах
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27.06.2020 20:55 Ответить
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2799
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27.06.2020 21:15 Ответить
Стабильно безработные, нищие, умирающие от голода. Пока Зегантоны воруют деньги под кавитом.
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27.06.2020 21:22 Ответить
покращення...
то была плановая экономика, теперь как называется?
Библия учит, что функция власти - наказание преступников и поощрение делающих добро
(Рим.13:4)
Все, пани! распоряжайтесь своим капиталами, а не казенными
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28.06.2020 00:08 Ответить
 
 