Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль
Держслужба зайнятості за час карантину допомогла знайти роботу 156 тис. українців.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави уряду, від початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.
"Позитивні результати дає і запроваджена на початку травня урядова програма допомоги з часткового безробіття для МСБ. Після запуску програми на початку травня було подано 155 тис. заявок, унаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників", - зазначив Шмигаль.
Крім того, прем'єр розповів, що урядова команда на чолі з Мінфіном представила концепцію податку на виведений капітал. Тобто уряд пропонує додаткові стимули для інвестицій.
"Ми хочемо, щоб кошти, інвестовані в розвиток, не оподатковувалися. Пілотний проєкт пропонуємо в тих областях, де надходження з податку на прибуток не перевищують 0,4% від загальних надходжень цього податку по країні", - пояснив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Усех 💵💵 давит..))))
Не работаешь - 20 минимальных зарплат в бюджет!
Стабилизация проходит под лозунгом "работы нет, и не предвидится".
Это не стабилизация, это стабилизец.
Предложите этот лозунг Шарию, у него напряженка с лозунгами для ливарюции, пусть идет со своими отбросами общества под лозунгом "За стабилизец".
Не благодарите.
как же я не догадалась.
Вот спасибо Вам!
Відволікання уваги.. і тільки..
Шмыгализация !!!!
то была плановая экономика, теперь как называется?
Библия учит, что функция власти - наказание преступников и поощрение делающих добро
(Рим.13:4)
Все, пани! распоряжайтесь своим капиталами, а не казенными