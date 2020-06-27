Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль

Держслужба зайнятості за час карантину допомогла знайти роботу 156 тис. українців.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, від початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.

"Позитивні результати дає і запроваджена на початку травня урядова програма допомоги з часткового безробіття для МСБ. Після запуску програми на початку травня було подано 155 тис. заявок, унаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників", - зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр розповів, що урядова команда на чолі з Мінфіном представила концепцію податку на виведений капітал. Тобто уряд пропонує додаткові стимули для інвестицій.

"Ми хочемо, щоб кошти, інвестовані в розвиток, не оподатковувалися. Пілотний проєкт пропонуємо в тих областях, де надходження з податку на прибуток не перевищують 0,4% від загальних надходжень цього податку по країні", - пояснив Шмигаль.

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