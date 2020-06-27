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безробіття (526) Кабмін (13943) економіка (913) Денис Шмигаль (4397)

Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль

Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль

Держслужба зайнятості за час карантину допомогла знайти роботу 156 тис. українців.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, від початку червня відбувається стабілізація на ринку праці.

"Позитивні результати дає і запроваджена на початку травня урядова програма допомоги з часткового безробіття для МСБ. Після запуску програми на початку травня було подано 155 тис. заявок, унаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників", - зазначив Шмигаль.

Крім того, прем'єр розповів, що урядова команда на чолі з Мінфіном представила концепцію податку на виведений капітал. Тобто уряд пропонує додаткові стимули для інвестицій.

"Ми хочемо, щоб кошти, інвестовані в розвиток, не оподатковувалися. Пілотний проєкт пропонуємо в тих областях, де надходження з податку на прибуток не перевищують 0,4% від загальних надходжень цього податку по країні", - пояснив Шмигаль.

Читайте також: Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль
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Топ коментарі
+16
что ты, шмыргаль, все время брешешь..
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27.06.2020 16:10
+15
Ринок праці стабільно мертвий?
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27.06.2020 16:10
+11
Нотатки божевільного.
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27.06.2020 16:13
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Ну пицот тысчь людей уже плитку ложпт за шесть тысчь на жара =)
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27.06.2020 16:08 Відповісти
Тю...тоже мне...

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
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27.06.2020 16:22 Відповісти
то йому щось казать треба как партія комуністична. росте, у фесбуці, в новинах.
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27.06.2020 18:50 Відповісти
что ты, шмыргаль, все время брешешь..
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27.06.2020 16:10 Відповісти
попьітка общей анастезії.
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27.06.2020 18:51 Відповісти
Ринок праці стабільно мертвий?
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27.06.2020 16:10 Відповісти
Винкагдато шывилился?
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27.06.2020 16:14 Відповісти
2007-перша половина 2008 пам'ятаєте? 😊 Тоді від дихаа. І то добре.
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27.06.2020 16:25 Відповісти
що - за 4200 немае бажаючих дороги украдати - це навыть ы не про ъх якысть....
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27.06.2020 16:28 Відповісти
Дайте йому оселедця!!
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27.06.2020 16:11 Відповісти
его и зЭлень да давит
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27.06.2020 16:26 Відповісти
ф
Усех 💵💵 давит..))))
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27.06.2020 16:30 Відповісти
Стабільно погано?!
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27.06.2020 16:11 Відповісти
Нотатки божевільного.
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27.06.2020 16:13 Відповісти
А може ввести податок на надприбутки, щоб власнику було вигідніше вкладати гроші в модернізацію та підвищення зарплати, а ніж на свої банківські рахунки? А при підвищенні рівня життя простих громадян підуть у минуле пільги та субсидії, що лежать важким тягарем на бюджеті.... Хоча, може я і помиляюсь...
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27.06.2020 16:13 Відповісти
Нужно вводить налог на безработных!
Не работаешь - 20 минимальных зарплат в бюджет!
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27.06.2020 16:16 Відповісти
Нє-нє! Ви шо! Безробітних стерилізують! А потім направлять на неоплатні роботи, як "унтерменш"! Це ж той самий поділ на "сорти" від депутанки "СН", що зашкварилась на цьому тижні...
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27.06.2020 16:25 Відповісти
С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6896
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27.06.2020 16:16 Відповісти
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27.06.2020 16:18 Відповісти
"С начала июня происходит стабилизация рынка труда в Украине, - Шмыгаль"

Стабилизация проходит под лозунгом "работы нет, и не предвидится".
Это не стабилизация, это стабилизец.
Предложите этот лозунг Шарию, у него напряженка с лозунгами для ливарюции, пусть идет со своими отбросами общества под лозунгом "За стабилизец".
Не благодарите.
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27.06.2020 16:19 Відповісти
"за стабилеЗЕц!"
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27.06.2020 16:23 Відповісти
Конечно!
как же я не догадалась.
Вот спасибо Вам!
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27.06.2020 16:26 Відповісти
дурбэлык
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27.06.2020 16:19 Відповісти
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7526
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27.06.2020 16:20 Відповісти
Стабілізація виходить на плато, а її пік все ще попереду ...
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27.06.2020 16:22 Відповісти
упадок рынка стабилен, отчет окончен, шмыргаль)..
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27.06.2020 16:22 Відповісти
156 тысяч украинцев уже вернулись на свои рабочие места. В Европу. Рынок труда стабилизировался, там.
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27.06.2020 16:23 Відповісти
ага - заробитчане и финдоноры снова помогут....- стабилизЭц еще ВПЕРЕДИ....
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27.06.2020 16:25 Відповісти
Ну да тому люди ринулися навіть через Румунією тікати щоб попасти на роботу в Чехію чи інші країни. Від вашого ''трудового раю'' за 6000 тис грн. що Ви пропонували людям на ''Великому будівництві''. Ну і ще один раз введіть карантин жорсткий то підприємці всі позакриваються а люди всі здриснуть з ''укруїнського раю''.
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27.06.2020 16:29 Відповісти
Мантри...мантри..
Відволікання уваги.. і тільки..
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27.06.2020 16:34 Відповісти
СТАБИЛИЗЕЦ наступил ?
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27.06.2020 16:44 Відповісти
Хіба що в якійсь паралельній реальності...
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27.06.2020 16:45 Відповісти
долго думал чтоб такого ляпнуть что нельзя проверить.
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27.06.2020 16:45 Відповісти
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9232
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27.06.2020 16:56 Відповісти
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 929
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27.06.2020 16:59 Відповісти
Два популиста,не хватает Путлера и Макрона...
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27.06.2020 17:00 Відповісти
Де допомогли знайти? Видали по 10 тис.грн. і зареєстрували " підприємцям"... і це називається знайшли нові місця? Ха-ха, ми вже проходили такий "розвод" і не одноразово!!! На осінь вони закриються, і знову будуть на біржі праці...
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27.06.2020 17:16 Відповісти
когда "титаник" лег на дно ,произошла стабилизация ,в даном случае происходит "стабиле3,14стец"
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27.06.2020 18:29 Відповісти
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7401
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27.06.2020 18:49 Відповісти
а справка с больницы есть? или это ваш пан приснилось?
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27.06.2020 18:56 Відповісти
Стабилизация ????
Шмыгализация !!!!
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27.06.2020 19:29 Відповісти
происходит по причине занятости свободных рук на сезонных сельхоз-работах
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27.06.2020 20:55 Відповісти
Від початку червня відбувається стабілізація ринку праці в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2799
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27.06.2020 21:15 Відповісти
Стабильно безработные, нищие, умирающие от голода. Пока Зегантоны воруют деньги под кавитом.
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27.06.2020 21:22 Відповісти
покращення...
то была плановая экономика, теперь как называется?
Библия учит, что функция власти - наказание преступников и поощрение делающих добро
(Рим.13:4)
Все, пани! распоряжайтесь своим капиталами, а не казенными
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28.06.2020 00:08 Відповісти
 
 