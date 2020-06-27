ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица приветствовал слова Генсека ООН Антониу Гутерриша о четкой поддержке территориальной целостности Украины.

В комментарии Голосу Америки Кислица, сказал, что был тронут заявлением генсека, потому что она определяет позицию ООН на много лет вперед, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь довольно четко, ни на секунду не колеблясь, отметил, его позиция однозначна: Крым - оккупирован, незаконно аннексирован и Организация Объединенных Наций этого (аннексии) никогда не признает. Это очень важно на много лет вперед. И это очень важно в преддверии Дня крымскотатарского флага и годовщины устава Организации Объединенных Наций", - заявил Кислица

Напомним, во время пресс-конференции 25 июня в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Крыма, Антониу Гутерреш заявил: "Нет никаких вопросов, мы четко поддерживаем территориальную целостность Украины и мы никогда не признавали того, что в произошло в Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш в докладе по Крыму указал на новые нарушения России, - Кислица

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в нескольких своих резолюциях четко определяла, что оккупированный Россией Крымский полуостров остается "неотъемлемой частью территории Украины".

26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. В этот день чествуют национальный флаг крымских татар, коренного народа Крыма. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Восстановленный 30 июня 1991 года.