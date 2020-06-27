ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица приветствовал слова Генсека ООН Антониу Гутерриша о четкой поддержке территориальной целостности Украины.
В комментарии Голосу Америки Кислица, сказал, что был тронут заявлением генсека, потому что она определяет позицию ООН на много лет вперед, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный секретарь довольно четко, ни на секунду не колеблясь, отметил, его позиция однозначна: Крым - оккупирован, незаконно аннексирован и Организация Объединенных Наций этого (аннексии) никогда не признает. Это очень важно на много лет вперед. И это очень важно в преддверии Дня крымскотатарского флага и годовщины устава Организации Объединенных Наций", - заявил Кислица
Напомним, во время пресс-конференции 25 июня в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Крыма, Антониу Гутерреш заявил: "Нет никаких вопросов, мы четко поддерживаем территориальную целостность Украины и мы никогда не признавали того, что в произошло в Крыму".
Ранее Генеральная Ассамблея ООН в нескольких своих резолюциях четко определяла, что оккупированный Россией Крымский полуостров остается "неотъемлемой частью территории Украины".
26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. В этот день чествуют национальный флаг крымских татар, коренного народа Крыма. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Восстановленный 30 июня 1991 года.
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🤣
провереными на короновирус.... - алинку к телу не допускать - бздит оно..
Не вірив.. зараз впевненний..))
чі мо не дуже впевнений?
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Атаманюк 044e8751 .https://censor.net/comments/locate/3204723/019214dd-61a0-712b-9b56-17b2963636b7
Григоришин,Абрамов,Хорошковський,Фірташ,Ахметов,Медведчук,Порошенко...- з одого боку,
а з іншого Коломойський,Боголюбов,Суркіси,Тимошенко,Хомутинник,Фукс,Олійник,Геллєр...
А PR аж свербить...))
"ООН ніколи не визнає Крим російським..."
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а паРашке насрать...
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та і чи потрібно ? там же вата - біснувата..
Молдова, Грузія, Україна... Загарбник той же... Історія нічому не навчила? То що, людству чекати на третю світову, доки вони там соплі жують?