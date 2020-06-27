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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица

ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица приветствовал слова Генсека ООН Антониу Гутерриша о четкой поддержке территориальной целостности Украины.

В комментарии Голосу Америки Кислица, сказал, что был тронут заявлением генсека, потому что она определяет позицию ООН на много лет вперед, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь довольно четко, ни на секунду не колеблясь, отметил, его позиция однозначна: Крым - оккупирован, незаконно аннексирован и Организация Объединенных Наций этого (аннексии) никогда не признает. Это очень важно на много лет вперед. И это очень важно в преддверии Дня крымскотатарского флага и годовщины устава Организации Объединенных Наций", - заявил Кислица

Напомним, во время пресс-конференции 25 июня в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Крыма, Антониу Гутерреш заявил: "Нет никаких вопросов, мы четко поддерживаем территориальную целостность Украины и мы никогда не признавали того, что в произошло в Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш в докладе по Крыму указал на новые нарушения России, - Кислица

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в нескольких своих резолюциях четко определяла, что оккупированный Россией Крымский полуостров остается "неотъемлемой частью территории Украины".

26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. В этот день чествуют национальный флаг крымских татар, коренного народа Крыма. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Восстановленный 30 июня 1991 года.

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+15
https://aspi.com.ua/news/politika/sud-u-spravi-mn17-nadani-dokazi-zapusku-rosiyskoi-raketi Справа рейсу МН17: прокурори надали докази запуску російської ракети

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.ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 9104
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27.06.2020 18:43
+12
ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 2032
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27.06.2020 18:40
+5
Посмотрим. Кенигсберг с Курилами и часть Финляндии, признали? Нет? А Тибет? Гавно вы а не оон.
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27.06.2020 18:33
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Посмотрим. Кенигсберг с Курилами и часть Финляндии, признали? Нет? А Тибет? Гавно вы а не оон.
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27.06.2020 18:33 Ответить
Лжёшь. Кенигсберг и часть Финлядии ООН признала частью тех стран, которым они принадлежат.
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27.06.2020 18:46 Ответить
Вернули?
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27.06.2020 18:51 Ответить
Конечно вернули.
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27.06.2020 18:58 Ответить
Здравствуй, лось. Как там у вас в мари эл? Тепло? Градуса 2-3???
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27.06.2020 20:15 Ответить
Сказать нечего, сразу видно, зебил.
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27.06.2020 22:00 Ответить
номерной, у тебя там уже глухая ночь... луна, поди, ягель освещает, горец ты уральский...
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27.06.2020 22:12 Ответить
А про Кёнигсберг и часть Финляндии зебилу сказать нечего?
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27.06.2020 22:30 Ответить
Спрашивай у зебилов, лишенец. Тебя, руский, и без того природа наказала...
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27.06.2020 22:35 Ответить
И на том спасибо!
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27.06.2020 18:36 Ответить
ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 2032
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27.06.2020 18:40 Ответить
Дмітрій тваєму куратору ето нє панравіцца.
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27.06.2020 19:02 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/sud-u-spravi-mn17-nadani-dokazi-zapusku-rosiyskoi-raketi Справа рейсу МН17: прокурори надали докази запуску російської ракети

.
.ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 9104
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27.06.2020 18:43 Ответить
Украина должна стать частью США. Это единственная возможность сохранить Украину.
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27.06.2020 18:44 Ответить
Обьявить вайну и сразу сдатца в плен-верняк!!
🤣
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27.06.2020 18:46 Ответить
боитеся? - ото правильно - ***** спать с двумя охранниками с каждого боку,
провереными на короновирус.... - алинку к телу не допускать - бздит оно..
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27.06.2020 19:47 Ответить
Та це Ви знову з пілону впали та пустою черепушкою тут постите,дівчинко???
Не вірив.. зараз впевненний..))
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27.06.2020 20:28 Ответить
а як впенений до чоґо запитання, діду?
чі мо не дуже впевнений?
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27.06.2020 20:39 Ответить
🤣
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27.06.2020 20:42 Ответить
отож - валяйся не відходь, зелення старе
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27.06.2020 20:45 Ответить
You stink, you now that?))
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27.06.2020 20:48 Ответить
you are fricking perfume
learn English
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27.06.2020 20:52 Ответить
🤣🤣🤣
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27.06.2020 20:54 Ответить
Сміявся.В США своїх байданутих,котрі американця уродом називають, хватає.Вони вже чорні черевики грабіжника з 6-и річним тюремним стажем готові лизати,а ти ватоголовий ще й увесь ватоголовий люд,який не розуміє,що нація-це єдність суспільства,хочеш США навязати.Я вже сьогодні тобі писав,що таке укри.ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 7612 https://censor.net/user/317817

Атаманюк 044e8751 .https://censor.net/comments/locate/3204723/019214dd-61a0-712b-9b56-17b2963636b7
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27.06.2020 21:47 Ответить
Я про єдність і кажу. Тільки Америка здатна об'єднати українців.
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27.06.2020 22:02 Ответить
Не скажи-навіть у ваших сусідів Польщі,https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ Австрії є обєднуючі закони ,бо не ватани,а нація і за "пупін введи" можна 10-ку за гратами вхопити легко,а в Україні мало того,що війна-тільки при зелепені перший вирок за таке,та й той-умовно.Я мовчу вже,що жодний з депутатів петріотів,який зобовязаний писати та приймати такі закони, на фронті не загинув за 6-ть років війни.То як таких обєднувати?Піднімати світове українство емігрантів,аби їхали гинути за мародерів,типу Пеці,котрий для власного агрокомплексу арендував на довгостроковий термін 122-і тис.га с/г землі під час війни?Чи може їхати стерегти вернувшихся з фронту 7-х відпочиваючих нацгвардійців від вбивці-орендатора ставка в тилу?Ні,шановний -єднаються спільною національною ідеєю,воюючи на двох фронтах,як з гнидами,так і з вошами одночасно.
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27.06.2020 22:35 Ответить
Всі гниди і воші проти Порошенка.
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27.06.2020 23:11 Ответить
Всі-це ніхто.Тут давня і навіть ситуітивна війна:
Григоришин,Абрамов,Хорошковський,Фірташ,Ахметов,Медведчук,Порошенко...- з одого боку,
а з іншого Коломойський,Боголюбов,Суркіси,Тимошенко,Хомутинник,Фукс,Олійник,Геллєр...
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27.06.2020 23:39 Ответить
Якщо Московія стане частиною США, Україна теж збережеться.
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27.06.2020 22:00 Ответить
Московія частиною США не стане, тому що у них інший світ. А Україна може стати частиною США.
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27.06.2020 22:05 Ответить
Це зрозуміло Майже кожному..
А PR аж свербить...))
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27.06.2020 18:44 Ответить
Якби ви були ООН то такої хвойди як расія не малаб статксу постійного представника бо вона країна окупант і терорист. А ви овно.
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27.06.2020 18:45 Ответить
Україна проголосувала за надання росії статуса постійного представника
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27.06.2020 18:47 Ответить
Так ото всі комуняки які голосували за надання їй представництва повинні бути позбавлені всіх нагород ,соц виплат і притягнуті до відповідальності за зраду.
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27.06.2020 18:57 Ответить
Повинні. Але українці не достатньо розумні щоб це зробити. Українці вибрали своїм президентои Кравчука, який всю свою кар'єру боровся проти незалежності України.
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27.06.2020 19:00 Ответить
Українці не винні в тому що все життя живуть в окупації. Кожна країна бореться за свою свободу і ми не виключення. Головне вийти з під впливу головного жорстокого окупанта,а у нас досі він призначає міністрів.останній виконуючий міністр освіти призначений пуйлом.
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27.06.2020 19:07 Ответить
Не згоден. Українці винні в тому що все життя живуть в окупації. Естонці в 1918 році здобули свою незалежність, а українці виявились не здатні. В 1991 році естонці відновили незалежність і вигнали російські війська. Українці в 1991 році виявились не здатні вигнати російські війська, а свою капітуляцію замаскували нібито орендою росією військових баз у Криму.
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27.06.2020 19:15 Ответить
Не заперечую ,тільки Україна не Естонія і не росія,яка на нашу країну досі має дуже великий вплив як зовні так і в середині країни.По Криму то було заплановане придністров"я по комуняцьки ,тільки ніхто на це не зважав до ющенка.
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27.06.2020 19:30 Ответить
что такое ООН ? Сейчас власть это БАКС и Ядерная дубинка , ни того ни другого у ООН нет, никому не нужная популистская организация
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27.06.2020 18:45 Ответить
Газета Нью-Йорк Таймс обвинила Путлера в ликвидации американских солдат в Афганистане,заплатив за это крупную сумму денег боевикам Талибана...Попал плешивый нехило.Следствие продолжается....
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27.06.2020 18:46 Ответить
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 7349
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27.06.2020 18:48 Ответить
Нашли на кого надеятся.ООН озабочена или глубоко озабочена.Третьего не дано...
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27.06.2020 18:49 Ответить
Приднестровье,Абхази,Ю.Осетия,Кусмок Дамбасса,Крым,Боинг сбитый,подвигов Русскава Мира сраного больше чем территория дохлого Азовского моря
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27.06.2020 18:51 Ответить
.
"ООН ніколи не визнає Крим російським..."
.
а паРашке насрать...
.
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27.06.2020 18:57 Ответить
О Будапештском меморандуме сейчас страны которые ставили под ним свои подписи стараются не вспоминать, считая данную тему крайне неудобной.
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27.06.2020 18:58 Ответить
На бумагах ООН нет члена по имени РАБсси.Есть,Украинская ССР,Белорусска ССР,покажите мне уставные документы ОООН где нарисано РАБсси.СССР не был ни государством ни страной,и прихватизировать его единолично РАБссия не имела права....
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27.06.2020 19:00 Ответить
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1294
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27.06.2020 19:01 Ответить
а уверена ли сама оонь?
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27.06.2020 19:02 Ответить
Следующий президента США Джо Байден сделает Украину членом НАТО и ЕС
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27.06.2020 19:07 Ответить
На жаль ні. Він тіко може посприяти цьому, а решта залежить від української влади. І, дивлячись не неї нинішню, в мене оптимізм з цього приводу щось не фонтанує... Від слова "зовсім"
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27.06.2020 22:28 Ответить
ООО "Таврия-инвест" и ООО "Фирма Укрснаб" в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко. Их местом расположения в декларации указана "Республика Крым" - оккупационное образование, созданное после аннексии полуострова.
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27.06.2020 19:13 Ответить
Прибалтику ніхто не визнавав 50 років, але це не зупинило депортації, гулагів, великі переселення, чистки тощо. Таким чином ця ООН є ДСС для України Поки сама Україне не стане великою економічною і військовою потугою і гравцем в світі з яким рахуються. Одак, з такою кадровою політикою, коли свідомо йде відбір або корумпованих або замазаних в чорних справах або олігофренів , які є маріоетками олігархії чи плутократії нам світить теж саме що і Прибалтиці від тоталітарного СССР.
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27.06.2020 19:15 Ответить
Планы Обнулйтера все РАБссии известны.Геополитическая Катастрофа Советског дерьма должна быть восстановлена...Фикус тебе Хмырь КГБшный... ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 2114
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27.06.2020 19:17 Ответить
Обнуляйтер точно кокс глотает....
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27.06.2020 19:18 Ответить
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1566
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27.06.2020 19:20 Ответить
Пусть только попробуют признать. Этих ручных обезьян лишат бананов. За признание Косово им удвоили норму бананов.
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27.06.2020 19:24 Ответить
все правильно , у лаптей нету документов на Крым
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27.06.2020 19:26 Ответить
в белорусов или в лаптей атомная станция взорвалась,но они сразу не скажут
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27.06.2020 19:43 Ответить
жаль, что х.лу на это плевать...
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27.06.2020 19:58 Ответить
Never say Never again: (c)
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1384
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27.06.2020 20:38 Ответить
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4426
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27.06.2020 21:02 Ответить
Не тільки Крим, а й Донбас, Брест, Пінськ, Гомель, Брянськ, Курськ, Бєлголрод, Вороніж, Ростов, Ставрополь, Кубань, все поверне Україна.
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27.06.2020 21:06 Ответить
Але най то буде без фанатичної кримнашенської вати - в нас своєї вдосталь!
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27.06.2020 22:25 Ответить
це навряд, і не в найближчій перспективі точно.
та і чи потрібно ? там же вата - біснувата..
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27.06.2020 22:27 Ответить
В Тернополі теж більшість проголосували за Зеленського. Ніякої різниці з Кубанню.
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27.06.2020 22:36 Ответить
Здається, те саме було в минулому столітті з країнами Балтії... Навіть загарбника виключили з Ліги Націй... А потім була друга світова...
Молдова, Грузія, Україна... Загарбник той же... Історія нічому не навчила? То що, людству чекати на третю світову, доки вони там соплі жують?
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27.06.2020 22:24 Ответить
Посмотрим..., посмотрим... Мечтать не вредно...
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27.06.2020 23:11 Ответить
 
 