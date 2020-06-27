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ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця

ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця привітав слова генсека ООН Антоніу Гутерреша про чітку підтримку територіальної цілісності України.

У коментарі Голосу Америки Кислиця сказав, що був зворушений заявою генсека, бо вона визначає позицію ООН на багато років вперед, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар досить чітко, ні на секунду не вагаючись, зазначив, що його позиція однозначна: Крим – окупований, незаконно анексований, і Організація Об’єднаних Націй цього (анексії) ніколи не визнає. Це дуже важливо на багато років наперед. І це дуже важливо напередодні Дня кримськотатарського прапора та річниці статуту Організації Об’єднаних Націй", - заявив Кислиця.

Нагадаємо, під час пресконференції 25 червня в Нью-Йорку, відповідаючи на запитання журналістів про приналежність Криму, Антоніу Гутерреш заявив: "Немає жодних питань, ми чітко підтримуємо територіальну цілісність України і ми ніколи не визнавали того, що сталося в Криму".

Читайте також: Генсек ООН Гутерреш у доповіді щодо Криму вказав на нові порушення Росії, - Кислиця

Раніше Генасамблея ООН у кількох своїх резолюціях чітко визначала, що окупований Росією Кримський півострів залишається "невід'ємною частиною території України".

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Цього дня вшановують національний прапор кримських татар, корінного народу Криму. Вперше кримськотатарський прапор було прийнято Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлено 30 червня 1991 року.
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Топ коментарі
+15
https://aspi.com.ua/news/politika/sud-u-spravi-mn17-nadani-dokazi-zapusku-rosiyskoi-raketi Справа рейсу МН17: прокурори надали докази запуску російської ракети

.
.ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 9104
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27.06.2020 18:43
+12
ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 2032
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27.06.2020 18:40
+5
Посмотрим. Кенигсберг с Курилами и часть Финляндии, признали? Нет? А Тибет? Гавно вы а не оон.
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27.06.2020 18:33
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Посмотрим. Кенигсберг с Курилами и часть Финляндии, признали? Нет? А Тибет? Гавно вы а не оон.
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27.06.2020 18:33 Відповісти
Лжёшь. Кенигсберг и часть Финлядии ООН признала частью тех стран, которым они принадлежат.
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27.06.2020 18:46 Відповісти
Вернули?
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27.06.2020 18:51 Відповісти
Конечно вернули.
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27.06.2020 18:58 Відповісти
Здравствуй, лось. Как там у вас в мари эл? Тепло? Градуса 2-3???
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27.06.2020 20:15 Відповісти
Сказать нечего, сразу видно, зебил.
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27.06.2020 22:00 Відповісти
номерной, у тебя там уже глухая ночь... луна, поди, ягель освещает, горец ты уральский...
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27.06.2020 22:12 Відповісти
А про Кёнигсберг и часть Финляндии зебилу сказать нечего?
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27.06.2020 22:30 Відповісти
Спрашивай у зебилов, лишенец. Тебя, руский, и без того природа наказала...
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27.06.2020 22:35 Відповісти
И на том спасибо!
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27.06.2020 18:36 Відповісти
ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 2032
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27.06.2020 18:40 Відповісти
Дмітрій тваєму куратору ето нє панравіцца.
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27.06.2020 19:02 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/sud-u-spravi-mn17-nadani-dokazi-zapusku-rosiyskoi-raketi Справа рейсу МН17: прокурори надали докази запуску російської ракети

.
.ООН никогда не признает Крым российским, - Кислица - Цензор.НЕТ 9104
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27.06.2020 18:43 Відповісти
Украина должна стать частью США. Это единственная возможность сохранить Украину.
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27.06.2020 18:44 Відповісти
Обьявить вайну и сразу сдатца в плен-верняк!!
🤣
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27.06.2020 18:46 Відповісти
боитеся? - ото правильно - ***** спать с двумя охранниками с каждого боку,
провереными на короновирус.... - алинку к телу не допускать - бздит оно..
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27.06.2020 19:47 Відповісти
Та це Ви знову з пілону впали та пустою черепушкою тут постите,дівчинко???
Не вірив.. зараз впевненний..))
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27.06.2020 20:28 Відповісти
а як впенений до чоґо запитання, діду?
чі мо не дуже впевнений?
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27.06.2020 20:39 Відповісти
🤣
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27.06.2020 20:42 Відповісти
отож - валяйся не відходь, зелення старе
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27.06.2020 20:45 Відповісти
You stink, you now that?))
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27.06.2020 20:48 Відповісти
you are fricking perfume
learn English
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27.06.2020 20:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.06.2020 20:54 Відповісти
Сміявся.В США своїх байданутих,котрі американця уродом називають, хватає.Вони вже чорні черевики грабіжника з 6-и річним тюремним стажем готові лизати,а ти ватоголовий ще й увесь ватоголовий люд,який не розуміє,що нація-це єдність суспільства,хочеш США навязати.Я вже сьогодні тобі писав,що таке укри.ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 7612 https://censor.net/user/317817

Атаманюк 044e8751 .https://censor.net/comments/locate/3204723/019214dd-61a0-712b-9b56-17b2963636b7
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27.06.2020 21:47 Відповісти
Я про єдність і кажу. Тільки Америка здатна об'єднати українців.
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27.06.2020 22:02 Відповісти
Не скажи-навіть у ваших сусідів Польщі,https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ Австрії є обєднуючі закони ,бо не ватани,а нація і за "пупін введи" можна 10-ку за гратами вхопити легко,а в Україні мало того,що війна-тільки при зелепені перший вирок за таке,та й той-умовно.Я мовчу вже,що жодний з депутатів петріотів,який зобовязаний писати та приймати такі закони, на фронті не загинув за 6-ть років війни.То як таких обєднувати?Піднімати світове українство емігрантів,аби їхали гинути за мародерів,типу Пеці,котрий для власного агрокомплексу арендував на довгостроковий термін 122-і тис.га с/г землі під час війни?Чи може їхати стерегти вернувшихся з фронту 7-х відпочиваючих нацгвардійців від вбивці-орендатора ставка в тилу?Ні,шановний -єднаються спільною національною ідеєю,воюючи на двох фронтах,як з гнидами,так і з вошами одночасно.
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27.06.2020 22:35 Відповісти
Всі гниди і воші проти Порошенка.
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27.06.2020 23:11 Відповісти
Всі-це ніхто.Тут давня і навіть ситуітивна війна:
Григоришин,Абрамов,Хорошковський,Фірташ,Ахметов,Медведчук,Порошенко...- з одого боку,
а з іншого Коломойський,Боголюбов,Суркіси,Тимошенко,Хомутинник,Фукс,Олійник,Геллєр...
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27.06.2020 23:39 Відповісти
Якщо Московія стане частиною США, Україна теж збережеться.
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27.06.2020 22:00 Відповісти
Московія частиною США не стане, тому що у них інший світ. А Україна може стати частиною США.
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27.06.2020 22:05 Відповісти
Це зрозуміло Майже кожному..
А PR аж свербить...))
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27.06.2020 18:44 Відповісти
Якби ви були ООН то такої хвойди як расія не малаб статксу постійного представника бо вона країна окупант і терорист. А ви овно.
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27.06.2020 18:45 Відповісти
Україна проголосувала за надання росії статуса постійного представника
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27.06.2020 18:47 Відповісти
Так ото всі комуняки які голосували за надання їй представництва повинні бути позбавлені всіх нагород ,соц виплат і притягнуті до відповідальності за зраду.
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27.06.2020 18:57 Відповісти
Повинні. Але українці не достатньо розумні щоб це зробити. Українці вибрали своїм президентои Кравчука, який всю свою кар'єру боровся проти незалежності України.
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27.06.2020 19:00 Відповісти
Українці не винні в тому що все життя живуть в окупації. Кожна країна бореться за свою свободу і ми не виключення. Головне вийти з під впливу головного жорстокого окупанта,а у нас досі він призначає міністрів.останній виконуючий міністр освіти призначений пуйлом.
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27.06.2020 19:07 Відповісти
Не згоден. Українці винні в тому що все життя живуть в окупації. Естонці в 1918 році здобули свою незалежність, а українці виявились не здатні. В 1991 році естонці відновили незалежність і вигнали російські війська. Українці в 1991 році виявились не здатні вигнати російські війська, а свою капітуляцію замаскували нібито орендою росією військових баз у Криму.
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27.06.2020 19:15 Відповісти
Не заперечую ,тільки Україна не Естонія і не росія,яка на нашу країну досі має дуже великий вплив як зовні так і в середині країни.По Криму то було заплановане придністров"я по комуняцьки ,тільки ніхто на це не зважав до ющенка.
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27.06.2020 19:30 Відповісти
что такое ООН ? Сейчас власть это БАКС и Ядерная дубинка , ни того ни другого у ООН нет, никому не нужная популистская организация
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27.06.2020 18:45 Відповісти
Газета Нью-Йорк Таймс обвинила Путлера в ликвидации американских солдат в Афганистане,заплатив за это крупную сумму денег боевикам Талибана...Попал плешивый нехило.Следствие продолжается....
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27.06.2020 18:46 Відповісти
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 7349
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27.06.2020 18:48 Відповісти
Нашли на кого надеятся.ООН озабочена или глубоко озабочена.Третьего не дано...
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27.06.2020 18:49 Відповісти
Приднестровье,Абхази,Ю.Осетия,Кусмок Дамбасса,Крым,Боинг сбитый,подвигов Русскава Мира сраного больше чем территория дохлого Азовского моря
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27.06.2020 18:51 Відповісти
.
"ООН ніколи не визнає Крим російським..."
.
а паРашке насрать...
.
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27.06.2020 18:57 Відповісти
О Будапештском меморандуме сейчас страны которые ставили под ним свои подписи стараются не вспоминать, считая данную тему крайне неудобной.
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27.06.2020 18:58 Відповісти
На бумагах ООН нет члена по имени РАБсси.Есть,Украинская ССР,Белорусска ССР,покажите мне уставные документы ОООН где нарисано РАБсси.СССР не был ни государством ни страной,и прихватизировать его единолично РАБссия не имела права....
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27.06.2020 19:00 Відповісти
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1294
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27.06.2020 19:01 Відповісти
а уверена ли сама оонь?
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27.06.2020 19:02 Відповісти
Следующий президента США Джо Байден сделает Украину членом НАТО и ЕС
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27.06.2020 19:07 Відповісти
На жаль ні. Він тіко може посприяти цьому, а решта залежить від української влади. І, дивлячись не неї нинішню, в мене оптимізм з цього приводу щось не фонтанує... Від слова "зовсім"
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27.06.2020 22:28 Відповісти
ООО "Таврия-инвест" и ООО "Фирма Укрснаб" в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко. Их местом расположения в декларации указана "Республика Крым" - оккупационное образование, созданное после аннексии полуострова.
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27.06.2020 19:13 Відповісти
Прибалтику ніхто не визнавав 50 років, але це не зупинило депортації, гулагів, великі переселення, чистки тощо. Таким чином ця ООН є ДСС для України Поки сама Україне не стане великою економічною і військовою потугою і гравцем в світі з яким рахуються. Одак, з такою кадровою політикою, коли свідомо йде відбір або корумпованих або замазаних в чорних справах або олігофренів , які є маріоетками олігархії чи плутократії нам світить теж саме що і Прибалтиці від тоталітарного СССР.
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27.06.2020 19:15 Відповісти
Планы Обнулйтера все РАБссии известны.Геополитическая Катастрофа Советског дерьма должна быть восстановлена...Фикус тебе Хмырь КГБшный... ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 2114
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27.06.2020 19:17 Відповісти
Обнуляйтер точно кокс глотает....
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27.06.2020 19:18 Відповісти
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1566
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27.06.2020 19:20 Відповісти
Пусть только попробуют признать. Этих ручных обезьян лишат бананов. За признание Косово им удвоили норму бананов.
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27.06.2020 19:24 Відповісти
все правильно , у лаптей нету документов на Крым
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27.06.2020 19:26 Відповісти
в белорусов или в лаптей атомная станция взорвалась,но они сразу не скажут
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27.06.2020 19:43 Відповісти
жаль, что х.лу на это плевать...
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27.06.2020 19:58 Відповісти
Never say Never again: (c)
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 1384
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27.06.2020 20:38 Відповісти
ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4426
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27.06.2020 21:02 Відповісти
Не тільки Крим, а й Донбас, Брест, Пінськ, Гомель, Брянськ, Курськ, Бєлголрод, Вороніж, Ростов, Ставрополь, Кубань, все поверне Україна.
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27.06.2020 21:06 Відповісти
Але най то буде без фанатичної кримнашенської вати - в нас своєї вдосталь!
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27.06.2020 22:25 Відповісти
це навряд, і не в найближчій перспективі точно.
та і чи потрібно ? там же вата - біснувата..
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27.06.2020 22:27 Відповісти
В Тернополі теж більшість проголосували за Зеленського. Ніякої різниці з Кубанню.
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27.06.2020 22:36 Відповісти
Здається, те саме було в минулому столітті з країнами Балтії... Навіть загарбника виключили з Ліги Націй... А потім була друга світова...
Молдова, Грузія, Україна... Загарбник той же... Історія нічому не навчила? То що, людству чекати на третю світову, доки вони там соплі жують?
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27.06.2020 22:24 Відповісти
Посмотрим..., посмотрим... Мечтать не вредно...
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27.06.2020 23:11 Відповісти
 
 