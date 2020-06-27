ООН ніколи не визнає Крим російським, - Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця привітав слова генсека ООН Антоніу Гутерреша про чітку підтримку територіальної цілісності України.

У коментарі Голосу Америки Кислиця сказав, що був зворушений заявою генсека, бо вона визначає позицію ООН на багато років вперед, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар досить чітко, ні на секунду не вагаючись, зазначив, що його позиція однозначна: Крим – окупований, незаконно анексований, і Організація Об’єднаних Націй цього (анексії) ніколи не визнає. Це дуже важливо на багато років наперед. І це дуже важливо напередодні Дня кримськотатарського прапора та річниці статуту Організації Об’єднаних Націй", - заявив Кислиця.

Нагадаємо, під час пресконференції 25 червня в Нью-Йорку, відповідаючи на запитання журналістів про приналежність Криму, Антоніу Гутерреш заявив: "Немає жодних питань, ми чітко підтримуємо територіальну цілісність України і ми ніколи не визнавали того, що сталося в Криму".

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Раніше Генасамблея ООН у кількох своїх резолюціях чітко визначала, що окупований Росією Кримський півострів залишається "невід'ємною частиною території України".

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Цього дня вшановують національний прапор кримських татар, корінного народу Криму. Вперше кримськотатарський прапор було прийнято Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлено 30 червня 1991 року.