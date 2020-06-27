Ферросплавщики не будут подписывать дискриминационный договор "Укрзализныци", - Кудрявцев

Производители ферросплавов не намерены подписывать новый дискриминационный договор "Укрзализныци" на организацию грузоперевозок.

Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли Укрзализныце", - сказал Кудрявцев. Он также отметил, что ферросплавщики неоднократно призывали отложить введение в силу нового договора "Укрзализныци" до окончания кризиса.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявляло, что АО "Укрзалізниця" продолжает оказывать давление на грузоотправителей Украины. По словам экспертов, новый договор лоббирует и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников. Менеджмент Укрзализныци решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц.

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Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов. В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.