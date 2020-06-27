РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12236 посетителей онлайн
Новости
4 314 18
железная дорога (1409) металлургия (442) перевозки (518) Укрзализныця (2687)

Ферросплавщики не будут подписывать дискриминационный договор "Укрзализныци", - Кудрявцев

Ферросплавщики не будут подписывать дискриминационный договор

Производители ферросплавов не намерены подписывать новый дискриминационный договор "Укрзализныци" на организацию грузоперевозок.

Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли Укрзализныце", - сказал Кудрявцев. Он также отметил, что ферросплавщики неоднократно призывали отложить введение в силу нового договора "Укрзализныци" до окончания кризиса.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявляло, что АО "Укрзалізниця" продолжает оказывать давление на грузоотправителей Украины. По словам экспертов, новый договор лоббирует и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников. Менеджмент Укрзализныци решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьера просят отменить введение "Укрзализныцей" с 1 июля нового договора по перевозке грузов

Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов. В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Так называемые "ферросплавщики" - это беня.
показать весь комментарий
27.06.2020 18:36
+7
Злигались з Гудком. Без феросплавів не звариш сталі.
показать весь комментарий
27.06.2020 18:39
+4
Алігатори *********, відволікання уваги..))
Розподіл Неньки..
😎
показать весь комментарий
27.06.2020 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так называемые "ферросплавщики" - это беня.
показать весь комментарий
27.06.2020 18:36 Ответить
Злигались з Гудком. Без феросплавів не звариш сталі.
показать весь комментарий
27.06.2020 18:39 Ответить
Не только. Но, какое это имеет значение? Беня, Шменя, еще кто. ЖД работает из рук вон плохо. Ни скорость доставки, ни соблюдение графиков поставки вагонов и многое другое не выдерживают никакой критики. За что там еще тариф поднимать?
показать весь комментарий
28.06.2020 08:45 Ответить
Безусловно! Там проблем на полноразмерный состав - 60 вагонов. Только здесь речь идет о том, что беня доит УЗ.
показать весь комментарий
28.06.2020 09:44 Ответить
Алігатори *********, відволікання уваги..))
Розподіл Неньки..
😎
показать весь комментарий
27.06.2020 18:41 Ответить
основные фонды УЗ убиты , впрочем как и все по стране ,рыночные цены на услуги ничего не дадут ( составы на них не купишь ,и дороги как в Китае не сделаешь , это на западе хозяин фирмы думает о ежедневной модернизации и пускает туда средства , а уж потом о кармане ,у нас его величество карман это святое и первую очередь , без огромных инвестиций в этой стране ничего не будет , а инвестиций не будет потому что весь мир знает -- в этой стране всё стырят , если над каждом чинушей не будет стоять немец с автоматом , по этому сказки о прекрасном будущем тренд всех кто рвется к корыту ,дотырить что можно и набить карманы ,не будет Поле Чудес в стране дураков
показать весь комментарий
27.06.2020 18:59 Ответить
беня платит за электричество три копейки, а разницу между рынком и его искуственно заниженной ценой покрывают за счет пенсионеров и так везде. Давай и дальше рассказывай, что основные фонды УЗ убиты, ведь обновлять это все банально нет денег, потому что хитросделанные олигархи доят укрзализницю по полной.
показать весь комментарий
27.06.2020 19:09 Ответить
ценой покрывают за счет пенсионеров и так везде...... вот по этому не будет Поле Чудес в стране дураков, не ту страну назвали Гондурасом
показать весь комментарий
27.06.2020 19:15 Ответить
дятел, пенсионеры платят по тарифу, установленному НКРЕ,

а бенины скидки перекрываются всем остальным производством Украины
показать весь комментарий
27.06.2020 19:30 Ответить
тебе **** номерная кто вякать разрешил ? брысь падло
показать весь комментарий
27.06.2020 19:55 Ответить
Докажи что "беня платит за электричество три копейки"
показать весь комментарий
27.06.2020 19:28 Ответить
покажи удостоверение судьи
показать весь комментарий
27.06.2020 19:30 Ответить
В смысле?
показать весь комментарий
27.06.2020 19:39 Ответить
я с 2004 слышу бандитам тюрьмы , и не один бандит Беня,Петя,Юля , еще не сел ,у них все тип топ , вот когда придет тот кто их пересадит ( за строительство лучшей жизни 30 лет ) Вот тогда в этом Гондурасе что то начнет меняться к лучшему
показать весь комментарий
27.06.2020 19:33 Ответить
так медведчук и коломойский назначили зеленского, чтобы тот посадил петю. но посадить, оказывается не за что.
показать весь комментарий
27.06.2020 19:41 Ответить
Размажут летом дороги и весовые бубочки не помогут
показать весь комментарий
27.06.2020 19:01 Ответить
от и как только беню не обзывали )))) а от ферросплавщиком еще не разу )))))
показать весь комментарий
27.06.2020 19:22 Ответить
що взагалі відбувається з Укрзалізницею? одні скандали, одні проблеми, потрясіння. якщо там менеджмент такий бездарний, то за що отримує скажені бабки?
показать весь комментарий
27.06.2020 21:39 Ответить
 
 