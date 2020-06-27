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Виробники феросплавів не підписуватимуть дискримінаційний договір "Укрзалізниці", - Кудрявцев

Виробники феросплавів не підписуватимуть дискримінаційний договір

Виробники феросплавів не мають наміру підписувати новий дискримінаційний договір "Укрзалізниці" на організацію вантажоперевезень.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми поки не плануємо підписувати нову редакцію цього договору, про що неодноразово заявляли "Укрзалізниці", - сказав Кудрявцев. Він також зазначив, що виробники феросплавів неодноразово закликали відтермінувати введення в дію нового договору "Укрзалізниці" до закінчення кризи.

Нагадаємо, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" заявляло, що АТ "Укрзалізниця" продовжує чинити тиск на вантажовідправників України. За словами експертів, новий договір лобіює в.о. глави "Укрзалізниці" Іван Юрик і директор департаменту комерційної роботи Андрій Мірошніков. Менеджмент "Укрзалізниці" вирішив скористатися її монопольним становищем на ринку залізничних перевезень і просто адміністративно обмежити можливість заявки планів на наступний місяць.

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Це вже поставило під загрозу виконання цілої низки експортних контрактів. Натомість народний депутат, член комітету ВР із питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їхньої продукції і втрати позицій на світових ринках.
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Топ коментарі
+10
Так называемые "ферросплавщики" - это беня.
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27.06.2020 18:36
+7
Злигались з Гудком. Без феросплавів не звариш сталі.
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27.06.2020 18:39
+4
Алігатори *********, відволікання уваги..))
Розподіл Неньки..
😎
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27.06.2020 18:41
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Так называемые "ферросплавщики" - это беня.
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27.06.2020 18:36 Відповісти
Злигались з Гудком. Без феросплавів не звариш сталі.
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27.06.2020 18:39 Відповісти
Не только. Но, какое это имеет значение? Беня, Шменя, еще кто. ЖД работает из рук вон плохо. Ни скорость доставки, ни соблюдение графиков поставки вагонов и многое другое не выдерживают никакой критики. За что там еще тариф поднимать?
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28.06.2020 08:45 Відповісти
Безусловно! Там проблем на полноразмерный состав - 60 вагонов. Только здесь речь идет о том, что беня доит УЗ.
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28.06.2020 09:44 Відповісти
Алігатори *********, відволікання уваги..))
Розподіл Неньки..
😎
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27.06.2020 18:41 Відповісти
основные фонды УЗ убиты , впрочем как и все по стране ,рыночные цены на услуги ничего не дадут ( составы на них не купишь ,и дороги как в Китае не сделаешь , это на западе хозяин фирмы думает о ежедневной модернизации и пускает туда средства , а уж потом о кармане ,у нас его величество карман это святое и первую очередь , без огромных инвестиций в этой стране ничего не будет , а инвестиций не будет потому что весь мир знает -- в этой стране всё стырят , если над каждом чинушей не будет стоять немец с автоматом , по этому сказки о прекрасном будущем тренд всех кто рвется к корыту ,дотырить что можно и набить карманы ,не будет Поле Чудес в стране дураков
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27.06.2020 18:59 Відповісти
беня платит за электричество три копейки, а разницу между рынком и его искуственно заниженной ценой покрывают за счет пенсионеров и так везде. Давай и дальше рассказывай, что основные фонды УЗ убиты, ведь обновлять это все банально нет денег, потому что хитросделанные олигархи доят укрзализницю по полной.
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27.06.2020 19:09 Відповісти
ценой покрывают за счет пенсионеров и так везде...... вот по этому не будет Поле Чудес в стране дураков, не ту страну назвали Гондурасом
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27.06.2020 19:15 Відповісти
дятел, пенсионеры платят по тарифу, установленному НКРЕ,

а бенины скидки перекрываются всем остальным производством Украины
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27.06.2020 19:30 Відповісти
тебе **** номерная кто вякать разрешил ? брысь падло
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27.06.2020 19:55 Відповісти
Докажи что "беня платит за электричество три копейки"
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27.06.2020 19:28 Відповісти
покажи удостоверение судьи
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27.06.2020 19:30 Відповісти
В смысле?
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27.06.2020 19:39 Відповісти
я с 2004 слышу бандитам тюрьмы , и не один бандит Беня,Петя,Юля , еще не сел ,у них все тип топ , вот когда придет тот кто их пересадит ( за строительство лучшей жизни 30 лет ) Вот тогда в этом Гондурасе что то начнет меняться к лучшему
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27.06.2020 19:33 Відповісти
так медведчук и коломойский назначили зеленского, чтобы тот посадил петю. но посадить, оказывается не за что.
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27.06.2020 19:41 Відповісти
Размажут летом дороги и весовые бубочки не помогут
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27.06.2020 19:01 Відповісти
от и как только беню не обзывали )))) а от ферросплавщиком еще не разу )))))
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27.06.2020 19:22 Відповісти
що взагалі відбувається з Укрзалізницею? одні скандали, одні проблеми, потрясіння. якщо там менеджмент такий бездарний, то за що отримує скажені бабки?
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27.06.2020 21:39 Відповісти
 
 