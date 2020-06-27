Возможно осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, - секретарь СНБО Данилов

В связи с ситуацией с коронавирусом, школам необходимо готовится к работе в дистанционном режиме в новом учебном году.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на селектороном совещании у президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - отметил Данилов.

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