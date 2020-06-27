Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов

У зв'язку із ситуацією щодо коронавірусу школам необхідно готуватися до роботи в дистанційному режимі в новому навчальному році.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на селектороній нараді у президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості", - зазначив Данілов.

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