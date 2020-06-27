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Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов
У зв'язку із ситуацією щодо коронавірусу школам необхідно готуватися до роботи в дистанційному режимі в новому навчальному році.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на селектороній нараді у президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+29 tamerlan
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+12 Лариса fb3d953c
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Будь ласка, зачекайте...
Кто тебе поставил такую задачу?
Здається восени буде "гаряче" не тільки у школах......
https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater
главное чтоб чартеры летали, загранкурорты работали, рестораны-бары-сауны и .тд..
(я не о простом туристе..а о полубохах)))
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
...
Фейсбук: Черный список Одесса:Доброго дня! Звертаюсь до вас у зв'язку з несправедливістю і так званою "прозорістю і чесністю" ЗНО.Хочу повідомити про порушення процедури проведення ЗНО. 25.06.2020 мій брат складав іспит ЗНО в смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, на вулиці Софіївська, буд. 77, в 21 аудиторії.Під час складання він залишився в числі останніх 3х абітурієнтів в аудиторії. Здавши свої бланки відповідей, головний інструктор повідомила, що конверт, в який повинні бути запаковані роботи абітурієнтів, на жаль, виявився бракованим (заклеїним). Після цих слів вона взяла інший, паперовий, конверт, склала в нього всі роботи та заховала у своїй сумці. Взяла сумку та покинула аудиторію. Інший інструктор сказала, що повинні ще посидіти хвилин 10. Через деякий час повернулась головний інструктор, дістала із сумки конверт та сказала, що ми вільні.
Я вважаю, що це було порушення порядку проведення ЗНО збоку інструкторів. Ми намагались повідомити УЦОЯО про це відразу, але call-центр постійно зайнятий.
Виктория Зубкова
Зеленский свои гадости творит под лозунгом "А ТО КОРОНО-ВИРУС НАПАДЬОТ"!....
так и живем
вся эта вакханалия началась еще при барыге, так что кушай не обляпайся!
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Мои знания математики закончились в восьмом классе, да и забыл половину. Пока полтора месяца с ребёнком сидел, так потянулся сам и ребёнка научил. Правда он только в шестом
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"Голохвастовых " всё больше.......
В нього багато перваг: комп'ютерна грамотність, сусід по парті в ухо не шепоче, тусня не відволікає, економія купи часу на пересування тощо...
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