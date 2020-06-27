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Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов

Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов

У зв'язку із ситуацією щодо коронавірусу школам необхідно готуватися до роботи в дистанційному режимі в новому навчальному році.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на селектороній нараді у президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості", - зазначив Данілов.

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Топ коментарі
+29
Ну 3,14здец образованию, оно и так было условным, а теперь....а ведь страну уничтожают.
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27.06.2020 20:00
+22
Сволочи,специально рисуют статистику,нагнетают обстановку.Надо прямо сказать,что украинцам образование не нужно,для сбора клубники грамотные не нужны.Эти негодяи умышленно обнуляют Украину,которая и так катится в пропасть.
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27.06.2020 20:06
+12
А им на образование наплевать, им необразованные рабы нужны. Зеленые рептилии выполняют указания мирового сатанинского порядка и дистанционное обучение это их требование. К чему оно? При чем здесь дистанционка? Коронавирусная инфекция, такая же как грипп, но при свином гриппе, при птичьем гриппе не было ни карантина, ни закрытие людей по домам, ни закрытие школ. А тут ни с чего вдруг истерия, устрашение людей, маски, карантин, работать не дают, нормально жить не дают людям без всякой причины. Смертность за время пандемии в Украине не только не выросла, а уменьшилась, в Швеции , где не вводили карантин смертность обычная, не увеличилась, нет никакого смысла в том, что делает власть и делает она все не из-за эпидемии, а по причине прихоти мирового правительства. И это очевидно.
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27.06.2020 21:16
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Ну 3,14здец образованию, оно и так было условным, а теперь....а ведь страну уничтожают.
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27.06.2020 20:00 Відповісти
А им на образование наплевать, им необразованные рабы нужны. Зеленые рептилии выполняют указания мирового сатанинского порядка и дистанционное обучение это их требование. К чему оно? При чем здесь дистанционка? Коронавирусная инфекция, такая же как грипп, но при свином гриппе, при птичьем гриппе не было ни карантина, ни закрытие людей по домам, ни закрытие школ. А тут ни с чего вдруг истерия, устрашение людей, маски, карантин, работать не дают, нормально жить не дают людям без всякой причины. Смертность за время пандемии в Украине не только не выросла, а уменьшилась, в Швеции , где не вводили карантин смертность обычная, не увеличилась, нет никакого смысла в том, что делает власть и делает она все не из-за эпидемии, а по причине прихоти мирового правительства. И это очевидно.
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27.06.2020 21:16 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9755
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27.06.2020 21:30 Відповісти
Зекоманда, а слабо сознаться, что вы разворовали деньги не только на медицину, но и на образование ? И теперь учить детей тупо не на что ?
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28.06.2020 07:28 Відповісти
Это ты кому говоришь?
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28.06.2020 11:56 Відповісти
Бабе -да, бабе - да, и соснам с айкосами.
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28.06.2020 14:44 Відповісти
наработают , в стране по селам такой инет , что наработают , азбукой Морзе вчилка по тазику стучать будет.....
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27.06.2020 20:02 Відповісти
Сволочи,специально рисуют статистику,нагнетают обстановку.Надо прямо сказать,что украинцам образование не нужно,для сбора клубники грамотные не нужны.Эти негодяи умышленно обнуляют Украину,которая и так катится в пропасть.
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27.06.2020 20:06 Відповісти
Есть сообщения, что в какой-то поликлинике или больнице выдают неверные сведения по коронавирусу?
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27.06.2020 20:32 Відповісти
Каждый день люди пишут о том , что многим умершим по любой причине ставят коронавирус. Недавно писали, что парень на Закарпатье умер от ожогов, а ему коронавирус поставили, смерть от инфарктов - коронавирус и т.д.
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27.06.2020 21:20 Відповісти
Кто это писал? Те, кто проверял у покойников наличие короновируса?
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27.06.2020 22:38 Відповісти
Наличие у покойников коронавируса не гарантирует их уход на тот свет из-за него. Если у парня 90% ожоги тела и он погиб, то это явно не от коронавируса как написали. И к чему эти ваши вопросы дебильные?
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28.06.2020 08:48 Відповісти
Дебильным вопрос никак не получился из-за дебильного ответа.
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28.06.2020 11:08 Відповісти
Зачем ты гадишь в комментариях и задаешь никчемные вопросы? Нечего делать? Иди займись чем -то полезным, а не занимайся хренью.
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28.06.2020 18:41 Відповісти
"Гажу" потому, что ты настраиваешь с какой-то целью против всех и против Порошенко и против Зелемойского, а в данном случае распространяешь фейки про короновирус, чтобы заболело как можно больше людей и в Украине произошел дефолт.

Кто тебе поставил такую задачу?
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28.06.2020 19:37 Відповісти
Не равняй всех людей по себе. Я не тролль как ты и не настраиваю, а высказываю свое мнение и имею на это полное право. Понятно? Что значит против всех? Ты считаешь кандидатов от олигархата - это все? Если политик не от олигархата, то он никто и не имеет права стать президентом? По Конституции, праздник которой сегодня, как раз олигархат не имеет права быть у власти. Про коронавирус я пишу не фейки, а правду, которая доступна в интернете и о которой знают все образованные и культурные люди, а дебилы и тролли говорят, что это фейки. Успокойся и вали из моих комментариев. Пиши свое мнение на сайте, а не тролль комментаторов откровенно и нагло.
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28.06.2020 20:24 Відповісти
Это понятно уже всем. Вся их коронавирусная истерия - заказной цирк.
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27.06.2020 21:18 Відповісти
Дядько Білл вимагає дебілізованного покоління і чіпізації рабів. Україна стала полігоном для експериментів масонами над впровадженням їх технологій закріпачення.
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27.06.2020 20:07 Відповісти
Тебе вже дебілізували і чіпізували. З раннього дитинства
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27.06.2020 20:30 Відповісти
Правильно мыслите. Наша власть выполняет все, что от нее требует мировое масонское правительство, озабоченное сокращением численности населения земли любым способом и тотальным контролем над людьми.
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27.06.2020 21:22 Відповісти
вошли во вкус.... ох и любит власть борзеть. им только повод дай... похоже они настроились на вечные пляски вокруг вирусочка. мрази зелёные. привет 73%.
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27.06.2020 20:08 Відповісти
Вчора ж нова пугалка від ВООЗ поступила про мільйони смертей від вірусу восени.
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27.06.2020 20:15 Відповісти
Трамп сказал, что ВОЗ брехливая вредная организация и отказался ее финансировать. А зеленые смотрят этим уродам в рот. Зеленым начхать на Украину и украинцев.
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27.06.2020 21:24 Відповісти
Уж как нибудь определитесь, или крестик или трусы, а то какая-то фигня получается , то Трамп сказал, что ВОЗ брехливая вредная организация , то Наша власть выполняет все, что от нее требует мировое масонское правительство,
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27.06.2020 23:04 Відповісти
Это вы для себя или крестик или трусы или мозги. ВОЗ - масонская организация, а Трамп при чем тут? Он отказался от ВОЗ, а наши идиоты не отказываются, они и МВФ масонскую ублажают, а Трамп нет. Власти разных стран по разному реагируют на распоряжения мирового правительства.
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28.06.2020 08:46 Відповісти
ну ситуація до того йде. але нашо то на всю іванівську об"являть? бо чують і вчителі і батьки. батькам воно не треба, вони не вчителі, вони і так виконували роботу вчителя під час першого карантину, бо вчителі виявилися не готові. а вчителям такі завдання дає МОН наказами, ось нехай і паряться.
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27.06.2020 21:12 Відповісти
Шмыгалю нужны рабочие для постройки условных дорог с з.платой 6-7 т.грн. Вот образование и уничтожают - после школы сразу на стройку .
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27.06.2020 20:08 Відповісти
"Возможно осенью большинству украинских школ...."
Здається восени буде "гаряче" не тільки у школах......
https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater

Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3225
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27.06.2020 20:08 Відповісти
Це все було настільки очевидним, що не бачити (і НЕ СЛУХАТИ розумних) могли тільки закінчені ідіоти та свідомі вороги України, якими і є зебіли та їхні поплічники "чистоплюї" (нєґаласававшиє) + агітатори та пропагандисти =нових ліц= усіх мастей (ідейні чи продажні).
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27.06.2020 20:14 Відповісти
чути не означає розуміти почуте, а тим паче знати, що з інфою робити і як робити.
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27.06.2020 21:13 Відповісти
Явний придурок. Думають що ця ''пандемія'' вічна. Так не буває. Сподобалося їм бути вершителями людських доль...
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27.06.2020 20:11 Відповісти
давай, підливай у вогонь. зараз у мамашек і так кришу рве. підпалюй під час ЗНО далі, старий ідєот.
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27.06.2020 20:15 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5417
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27.06.2020 20:15 Відповісти
та то фигня...
главное чтоб чартеры летали, загранкурорты работали, рестораны-бары-сауны и .тд..
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27.06.2020 20:17 Відповісти
не работают загранкурортьі для украинсого безвиза. Європа закрьіта для туризма.
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27.06.2020 20:18 Відповісти
ну я думаю ...для кого надо - они работают ))) для них и в карантин чартеры летали )))
(я не о простом туристе..а о полубохах)))
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27.06.2020 20:25 Відповісти
турция тільки
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27.06.2020 21:02 Відповісти
Віз ейр прибрала із списку Київ. Європа не хоче україновірусних зелених довбнів у себе.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
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28.06.2020 00:00 Відповісти
обирайте правильно маску собі і дивіться хто в якій. може бути важливо. особливо медикам не можна маски з клапаном, бо у разі безсимптомного носіння і інкубаційного періоду, вони є рознощиками хвороби, як і інші люди.Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3228" />
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27.06.2020 20:21 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9326

...
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27.06.2020 20:23 Відповісти
Грустно, но с такой политикой Украина просто прекратит существовать как государство, перестанет работать среднее образование и высшее, в больницах будут лечить только пневмонию, до поры до времени, а через пару лет прийдут специалисты, которые благодаря ОРВИ ковид-19 закончили школы и институты заочно без всяких экзаменов типа Степанова, который даже не знает как летальность болезни считается. В общем как там в мульте "Остров сокровищ" скоро живые буду завидовать мертвым.
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27.06.2020 20:27 Відповісти
А чого не кидається в урну як при голосуванні?
Фейсбук: Черный список Одесса:Доброго дня! Звертаюсь до вас у зв'язку з несправедливістю і так званою "прозорістю і чесністю" ЗНО.Хочу повідомити про порушення процедури проведення ЗНО. 25.06.2020 мій брат складав іспит ЗНО в смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, на вулиці Софіївська, буд. 77, в 21 аудиторії.Під час складання він залишився в числі останніх 3х абітурієнтів в аудиторії. Здавши свої бланки відповідей, головний інструктор повідомила, що конверт, в який повинні бути запаковані роботи абітурієнтів, на жаль, виявився бракованим (заклеїним). Після цих слів вона взяла інший, паперовий, конверт, склала в нього всі роботи та заховала у своїй сумці. Взяла сумку та покинула аудиторію. Інший інструктор сказала, що повинні ще посидіти хвилин 10. Через деякий час повернулась головний інструктор, дістала із сумки конверт та сказала, що ми вільні.
Я вважаю, що це було порушення порядку проведення ЗНО збоку інструкторів. Ми намагались повідомити УЦОЯО про це відразу, але call-центр постійно зайнятий.
Виктория Зубкова
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27.06.2020 20:33 Відповісти
напуя нужна вообще та школа.писать считать немного научили и хватит. кому нужно пусть за свои деньги дальше учится.
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27.06.2020 20:33 Відповісти
так они и так все за деньги учатся и на очном.
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27.06.2020 21:15 Відповісти
Порошенко все гадости творил под лозунгом "А ТО ПУТИН НАПАДЬОТ",
Зеленский свои гадости творит под лозунгом "А ТО КОРОНО-ВИРУС НАПАДЬОТ"!....
так и живем
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27.06.2020 20:34 Відповісти
Вас надо дєлать вмєстє. Всєх і сразу. Ви нєобучаємиє!
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27.06.2020 20:44 Відповісти
О, еще один любитель лозунгов!
вся эта вакханалия началась еще при барыге, так что кушай не обляпайся!
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27.06.2020 22:15 Відповісти
вполне возможно что враги народа - слуги воровского капитала, которые уничтожают возможность народа к выживанию этот новый год будут встречать новый год в ростове... ибо уже ****..ли свои вирусом жадеости
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27.06.2020 20:42 Відповісти
скоріше б. а то чим далі, тим жопа глибша.
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27.06.2020 21:16 Відповісти
эта недовласть шариковых - хуже коронавируса))
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27.06.2020 20:45 Відповісти
прощай зарплата в чотири тисячі євро ...
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27.06.2020 20:54 Відповісти
та ну, деяким садочкам сподобався карантин, можуть брати дітей, бо в околиці немає захворівших, але не беруть. для показухи ходять красять усе, хоча ремонт недавно був.
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27.06.2020 21:18 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 625
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27.06.2020 21:39 Відповісти
Дожили. Скоро к каменному веку скатимся.
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27.06.2020 21:40 Відповісти
хороша ідея. ізби-читальні організовувала компартія, але вони називалися політлекції. а заараз це край треба. Полтава зі своїм ВАТА ШОУ і блогери це ******** формат ізби-чітальні. єдине що вони профукали - дуже довго ходили по рашці, лікували тамошні зоологічні види, а на свої накинулися запізно, тому вишов Зепредидент і Ко.
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27.06.2020 21:46 Відповісти
Ситуация в стране напоминает сюжет книги Ивана Ефремова "Час Быка".
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27.06.2020 20:58 Відповісти
Да уж......
Не дадут умереть родителям дураками!)
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27.06.2020 20:58 Відповісти
да прям там. вчителі ж не хочуть оцінювать роботи на карантині. а оцінка означає приведення знань відповідно стандарту. не завжди ж і батьки правильно роблять завдання. і виходить, що вчитель приховує чи не надає правду, а їм масе за це платиться заплата. можна подумати, що від того, що дитина зробить не сама, а з батьками чи побаче, як то батьки зробили, то вона нічому не навчиться.
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27.06.2020 21:06 Відповісти
Сейчас хоть интернет есть и можно уроки посмотреть. Скажу даже объясняют лучше чем в школе.
Мои знания математики закончились в восьмом классе, да и забыл половину. Пока полтора месяца с ребёнком сидел, так потянулся сам и ребёнка научил. Правда он только в шестом
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27.06.2020 21:27 Відповісти
детей школа не учит искать и добьівать знания. учебники написаньі так, что без учителя самому не разобраться. интернет украинская стандартная школа не признает. только вот сейчас благодаря карантину и активной части родителей учителя начали шевелить мозгами.
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27.06.2020 21:34 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5689
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27.06.2020 21:32 Відповісти
народ уже может сам взять знания. только учителя не могут потом их оценить и у них паника - зачем я нужен, ели они без меня? назад все в стойло. "я єтого не давала. ну и что? спрашивай то, что давала, какая тебе разница, что у ребенка больше в тетради." - єто реальнаяя ситуация с учителями совкового производства в Германии.
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27.06.2020 21:37 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1409
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27.06.2020 21:36 Відповісти
а де це вспіли карнавал провести?
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27.06.2020 21:38 Відповісти
позаминулий рік заміст вірусу була копозиція "меркель дає в сраку греческому міністру шприца"
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27.06.2020 21:40 Відповісти
-ви обучаете ? никоим образом.Ми оказиваем образовательную послугу .
"Главное у человека - не деньги. А натурально хформа! Ученость. Потому ежели человек ученый так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом"~~~

"Голохвастовых " всё больше.......
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27.06.2020 21:21 Відповісти
ти шо, яка послуга? мені казали, що вони не обслуга, а звьозди з педдипломом і не можуть просто оказувать послугу, а лише сбрасувать її з барського плеча.
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27.06.2020 21:42 Відповісти
Алексей серьезный вызов для СНБО, осилите?
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27.06.2020 21:21 Відповісти
ну це повна маячня. я думаю, батьки з вчителями мають об'єднатись для протестів проти такої "реформи", бо це не буде освіта, а пародія
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27.06.2020 21:43 Відповісти
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=271164104071871&id=100035348510331&set=gm.977656396022208&source=48&refid=28&_ft_=qid.6843100601930832558%3Amf_story_key.-4560111031179703112%3Atop_level_post_id.261657561947888%3Acontent_owner_id_new.100043109392766%3Aoriginal_content_id.977656396022208%3Aoriginal_content_owner_id.100035348510331%3Apage_id.341596826294838%3Asrc.22%3Aphoto_id.271164104071871%3Astory_location.5%3Aattached_story_attachment_style.photo%3Aview_time.1593201473%3Afilter.h_nor%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%22341596826294838%22%3A%7B%22page_id%22%3A341596826294838%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A100043109392766%2C%22attached_story%22%3A%7B%22page_id%22%3A341596826294838%2C%22page_id_type%22%3A%22group%22%2C%22actor_id%22%3A100035348510331%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A657%2C%22publish_time%22%3A1590587518%2C%22story_name%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B977656396022208%5D%7D%2C%22role%22%3A0%2C%22sl%22%3A5%7D%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22role%22%3A0%2C%22sl%22%3A5%7D%7D&__tn__=EHH-R
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27.06.2020 21:49 Відповісти
Наш Ковид =олигархи . Истребить олигархов и короновирус уйдет .
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27.06.2020 21:51 Відповісти
ок...и родителей не забудьте на дистанционную работу перевести!!!
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27.06.2020 21:54 Відповісти
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8414
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27.06.2020 22:03 Відповісти
Держи, специально для тебя искал картинку поровнее.
Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 679
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27.06.2020 22:29 Відповісти
Цю картинку як не вирівнюй все одно вимальовується і читається "ЖОПА" ...
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27.06.2020 22:47 Відповісти
Мне насрать на образование, но дети не должны лежать сутками и втыкать в телефон
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27.06.2020 22:37 Відповісти
Мы зробылы их ( детей ) разом ))).
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27.06.2020 23:06 Відповісти
МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ.
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27.06.2020 22:56 Відповісти
Немає проблем, нехай буде дистанційне навчання. Це найменше зло від провладних невігласів та зрадників.
В нього багато перваг: комп'ютерна грамотність, сусід по парті в ухо не шепоче, тусня не відволікає, економія купи часу на пересування тощо...
Хто хоче вчитись, вчився й буде вчитись, а хто не хоче - піде в депутати кнопки тискати
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27.06.2020 22:56 Відповісти
Государство - это есть машина для поддержания господства одного класса над другим. По этому , тот другой класс , который не обедает в Давосе, должен сидеть в невежестве , темноте и мракобесии. Он должен только создавать добавочную стоимость плутократу и ставить крестик при получении крох со стола олигархии или при призыве в военкомате .
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28.06.2020 06:56 Відповісти
 
 