Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук

Первое дело против народного депутата из-за неличного голосования пока слушается в суде.

Об этом сказал в интервью Радио Свобода первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сейчас известно об одном случае кнопкодавства после того, как Верховная Рада в январе ввела уголовную ответственность за неличное голосование.

"Я знаю, что один (случай кнопкодавства. - Ред.). Я знаю, что дело по этому слушается. Конечного приговора нет еще суда", - сказал Стефанчук.

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Он отметил, что за последние месяцы зафиксирован только один случай, именно с угрозой уголовной ответственности.

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ, поэтому мы пошли другой формуле - наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", - отметил заместитель спикера.

Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

21 февраля стало известно, что внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.

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