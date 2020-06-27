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ВР (27373) уголовная ответственность (440) кнопкодавство (102) Стефанчук Руслан (637)

Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук

Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук

Первое дело против народного депутата из-за неличного голосования пока слушается в суде.

Об этом сказал в интервью Радио Свобода первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сейчас известно об одном случае кнопкодавства после того, как Верховная Рада в январе ввела уголовную ответственность за неличное голосование.

"Я знаю, что один (случай кнопкодавства. - Ред.). Я знаю, что дело по этому слушается. Конечного приговора нет еще суда", - сказал Стефанчук.

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Он отметил, что за последние месяцы зафиксирован только один случай, именно с угрозой уголовной ответственности.

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ, поэтому мы пошли другой формуле - наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", - отметил заместитель спикера.

Напомним, 16 января вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

21 февраля стало известно, что внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.

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Топ комментарии
+8
Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9807
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27.06.2020 21:40
+4
Одноклітинні виборці зеленського не змогли пробачити Порошенку що вони все це зробили разом. До того ж двічі. Зебіли, що поробиш...
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27.06.2020 21:47
+4
Тут вопрос в другом. Принципиально это что-то меняет? Вот отправили в суд и что? Ничего. Пустота, как вакуум, в котором пребывает Скоморох. Готовятся законы, от которых самый зеленый зебил станет совсем зеленым, платежки вырастут, олигархи будут тянуть три шкуры с бюджета. На который повесят восстановление Донбасса, а это более 20млрд долларов(это мягкая оценка). Украина заплатит тем, кто ее ограбил. Есть еще много чего: тот же закон о референдуме, который поставит под большой вопрос существование страны как таковой. В качестве компенсации - дело кнопкодава в суде и видосики по выходным. Зебилы, вы себя повели так, будто у вас 9 жизней. Эту жизнь вы отдали бене. Кому отдадите следующую?
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27.06.2020 21:59
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Яке покарання передбачено?
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27.06.2020 21:34 Ответить
по попе надают ,и Коля котлета в ресторан не пустит
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27.06.2020 22:07 Ответить
Це дуже сурове покарання,легше позбавити мандату на завжди.
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27.06.2020 22:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8fbfCY6S7ro

Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 3837
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27.06.2020 22:37 Ответить
А я тут з якого боку?
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27.06.2020 22:43 Ответить
строгать корабелную сосну
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27.06.2020 22:50 Ответить
А как же быть со "Слугой...." ИВАНУСОЙ?! Человек реально сидел!!!
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27.06.2020 21:36 Ответить
Покарання одне для всіх - позбавлення деп. мандату та пожиттєво не болотуватися й надалі.
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27.06.2020 21:37 Ответить
Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9807
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27.06.2020 21:40 Ответить
Томос не могут простить.
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27.06.2020 21:45 Ответить
Одноклітинні виборці зеленського не змогли пробачити Порошенку що вони все це зробили разом. До того ж двічі. Зебіли, що поробиш...
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27.06.2020 21:47 Ответить
"приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата" Источник: https://censor.net/n3204805

От просто звичайна людська цікавість: а що буде записано в так званій "трудовій книжці"? Звільнений за статтею? А як звільнення депутата, обраного певною кількістю виборців корелює з Конституцією? Чи не є це порушенням прав виборців?
Мені все одно чий то депутат - ЄС, СН, БЮТ, ЗАЖОП, Голос, мажоритарщик чи ще хто, але головним, ОСНОВНИМ законом України є Конституція!
Може я чогось не розумію? Мо хто пояснить? Буду дуже вдячний.
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27.06.2020 21:44 Ответить
он просто БРЕШЕ!!
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27.06.2020 21:45 Ответить
Те, що звільнення депутата буде порушувати права виборців є зрозумілим. А ще є вибірковий підхід до таких випадків. Те ж саме було, коли голосували за законопроекти в турборежимі без ознайомлення. Як на мене, то це значно гірше звичайного кнопкодавства.
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27.06.2020 22:18 Ответить
Турборежим - порушення регламенту і, відповідно, порушення законодавства. Отже всі закони, що були прийняті в тому режимі (навіть та мізерна кількість, що на користь країні) можуть бути анульовані рішенням суду.
Це все, що потрібно знати про "досягнення" цих "професіоналів" та "новьіх ліц".
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27.06.2020 22:33 Ответить
Тут вопрос в другом. Принципиально это что-то меняет? Вот отправили в суд и что? Ничего. Пустота, как вакуум, в котором пребывает Скоморох. Готовятся законы, от которых самый зеленый зебил станет совсем зеленым, платежки вырастут, олигархи будут тянуть три шкуры с бюджета. На который повесят восстановление Донбасса, а это более 20млрд долларов(это мягкая оценка). Украина заплатит тем, кто ее ограбил. Есть еще много чего: тот же закон о референдуме, который поставит под большой вопрос существование страны как таковой. В качестве компенсации - дело кнопкодава в суде и видосики по выходным. Зебилы, вы себя повели так, будто у вас 9 жизней. Эту жизнь вы отдали бене. Кому отдадите следующую?
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27.06.2020 21:59 Ответить
п-п-пук-к-к ! ! !
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27.06.2020 22:04 Ответить
Чому розглядається справа тільки цього мажоритарника, а не всі випадки кнопкодавства?
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27.06.2020 22:13 Ответить
Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 5353
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27.06.2020 22:14 Ответить
Зря такой козырь выкинули выборы еще далеко
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27.06.2020 22:31 Ответить
а когда в суде будет дело о продаже земли без согласия собственника?????????? народа???
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27.06.2020 22:33 Ответить
 
 