11 населенных пунктов на Западной Украине обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий состоянием на утро воскресенья обесточены 11 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло 3 человека.

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В 95 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (55), Черновицкая (20), Львовская (13), Тернопольская (7) подтоплено 1 тыс. 364 дома (было 14 тыс. 428); (Ивано-Франковская (1 тыс. 38), Черновицкая (218), Тернопольской (108) 2 объекты социальной и бытовой сферы (было 18) затоплены 1 тыс. 588 подвалов (было 7 тыс. 223) (Ивано-Франковская (1 тыс. 180 ), Черновицкая (336), Тернопольская (51), Львовская (21) 2 тыс. 795 приусадебных участков (было 22 тыс. 182) (Ивано-Франковская (1 тыс. 619), Черновицкая (907), Тернопольская (263) , Львовская (6) разрушено 150,5 км автодорог (было 278,2) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 83 моста (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 582 км автодорог (было 653) и 216 мостов (было 265) Ивано-Франковская (541 км дорог и 202 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов).

Спасатели в течение суток эвакуировали 62 человека (с начала работ - 1656), откачали 47 тыс. 569 м куб. воды (с начала работ - 150 тыс. 340 м куб), доставлены для населения 450 кг продуктов питания (с начала работ - 7858 кг) и 8700 л питьевой воды (с начала работ - 24065 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 47 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

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