Ликвидирован пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, - ГСЧС
В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в здании Государственного нотариального архива.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"27 июня в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Воздухофлотском, 76-Г, в Соломенском районе столицы", - сказано в сообщении. По данному адресу расположен Киевский государственный нотариальный архив.
По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 - ликвидирован.
"На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было. В результате пожара огнем уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений", - сообщили в ГСЧС.
Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
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Похоже, ему предначертано самой судьбой ГОРЕТЬ время от времени...
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Ермак подчистил и теперь - Муссолини напал не с 3000 танков, а с 130000. а чо? жрут? ну вот и можно добавку ...... добавить.
как же этот совок....... да, кстати, "бог" бы такое не терпел...
шут ту трил бы сделал:
https://www.youtube.com/watch?v=wLoWd2KyUro
Пррроходили...
Будете на пенсию подавать-міши з'їли, згоріло , втопилося...
Знаю-бізнес середній пропав в пенсійному стажі(не в Мене)....
Докажіть- кажуть..
Податкова-ойц, усьо прропало-згоріло, з'їли міші, і ваще пожарныя усьо смыли...
🤣🤣
Граждане помогали тушению пожара как могли..
Кто бензином/керосином, дровами, углем...
пожарная часть, мужики рассказывают анекдоты, смеются, пьют чаёк...
тут заходит к ним начальник, присаживается, смеется вместе с ними, долго хрустит печенькой, и наконец говорит:
- ну что, ребята, допиваем не спешим... собираемся потихоньку... там налоговая горит..