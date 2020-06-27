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архив (154) Киев (24765) пожар (5737) ГСЧС (4847)

Ликвидирован пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, - ГСЧС

Ликвидирован пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, - ГСЧС

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в здании Государственного нотариального архива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"27 июня в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Воздухофлотском, 76-Г, в Соломенском районе столицы", - сказано в сообщении. По данному адресу расположен Киевский государственный нотариальный архив.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 - ликвидирован.

"На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было. В результате пожара огнем уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений", - сообщили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ресторан горит на выезде из Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

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Топ комментарии
+16
вот ото на фото государственный архив??? круто...
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27.06.2020 17:02
+11
Надеюсь нужное успели спалить?
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27.06.2020 17:05
+10
Ой, какая неожиданность пожар в нотариальном архиве. Неужели никто не догадывается, что кто-то заметает следы при помощи огня.
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27.06.2020 17:04
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вот ото на фото государственный архив??? круто...
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27.06.2020 17:02 Ответить
вот еще пару фоточек этого "ото".
Похоже, ему предначертано самой судьбой ГОРЕТЬ время от времени...
https://locator.ua/ru/p/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-76%D0%B3/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/p99475/
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30.06.2020 22:25 Ответить
безобразие !
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30.06.2020 22:39 Ответить
Концы в воду?
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27.06.2020 17:02 Ответить
Згорела документация.
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27.06.2020 17:38 Ответить
улєтєлі с димом
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27.06.2020 17:42 Ответить
Gone with a smoke ! Унесённые дымом!
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27.06.2020 18:03 Ответить
Smoke on the Water
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27.06.2020 18:14 Ответить
Ой, какая неожиданность пожар в нотариальном архиве. Неужели никто не догадывается, что кто-то заметает следы при помощи огня.
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27.06.2020 17:04 Ответить
Надеюсь нужное успели спалить?
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27.06.2020 17:05 Ответить
Надеюсь строительная мафия тут не при делах, Коля О., зуб дает!
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27.06.2020 17:08 Ответить
понятно
Ермак подчистил и теперь - Муссолини напал не с 3000 танков, а с 130000. а чо? жрут? ну вот и можно добавку ...... добавить.
как же этот совок....... да, кстати, "бог" бы такое не терпел...
шут ту трил бы сделал:
https://www.youtube.com/watch?v=wLoWd2KyUro
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27.06.2020 17:08 Ответить
)) гори воно всьо!
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27.06.2020 17:08 Ответить
Все следы замели?
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27.06.2020 17:17 Ответить
Та да .. шо не сгорело -то смыли...
Пррроходили...
Будете на пенсию подавать-міши з'їли, згоріло , втопилося...
Знаю-бізнес середній пропав в пенсійному стажі(не в Мене)....
Докажіть- кажуть..
Податкова-ойц, усьо прропало-згоріло, з'їли міші, і ваще пожарныя усьо смыли...
🤣🤣
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27.06.2020 17:20 Ответить
Загорелась Налоговая...
Граждане помогали тушению пожара как могли..
Кто бензином/керосином, дровами, углем...
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27.06.2020 17:24 Ответить
***
пожарная часть, мужики рассказывают анекдоты, смеются, пьют чаёк...
тут заходит к ним начальник, присаживается, смеется вместе с ними, долго хрустит печенькой, и наконец говорит:
- ну что, ребята, допиваем не спешим... собираемся потихоньку... там налоговая горит..
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27.06.2020 19:05 Ответить
И эта избушка на курьих ножках- "Киевский государственный нотариальный архив"? Однако....
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27.06.2020 17:27 Ответить
Это Государственный нотариальный архив ?Пипец , а впрочем какой пипец в стране такой и архив ,все логично
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27.06.2020 17:33 Ответить
А где застройщикам развернуться?Клочок земли отдали и пусть госархив ещё скажет спасибо, что не за городом находится
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27.06.2020 18:17 Ответить
.... но всё, что должно было сгореть - успело...
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27.06.2020 17:35 Ответить
Пожар в Киевском государственном нотариальном архиве? Обратите внимание на помещения... Как будто не в Киеве, а в каком-то Мухосранске... И вспомните в каких зданиях "ютится" налоговая, .... или хотя бы ЦентрИзбирком. «Мы живём в мире чудовищных контрастов». Возможно вскоре мы прочитаем, что в уборщицы произвели обыск по месту проживания... Сегодня же "Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", https://censor.net/news/3204739/vzryv_v_stolichnoyi_mnogoetajke_proveden_obysk_u_odnogo_iz_slesareyi_kievgaza_osuschestvlyavshego_zamenu Следует ли ожидать что в скоре виновником вырубки лесов в Карпатах будет объявлен какой-то хлоп у якого э віз і пара коней і бензопила "Дружба", якою він заготовляв дрова, бо газ не по його грошах...?
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27.06.2020 17:36 Ответить
Горят документы по переводу гос. собственности в частную. Это неизбежно по всей стране.
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27.06.2020 18:02 Ответить
Документы всегда горят в смутные времена.
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27.06.2020 18:13 Ответить
Дальше будут сервера гореть, как на цифру перейдут.
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27.06.2020 18:14 Ответить
Влада і програма її - "Дія" в роботі. Шаровая молния - сказал , еще не протрезвленный ночной сторож, стоя на пепелище от колхозного склада
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27.06.2020 18:18 Ответить
Интересно, какие документы сгорели?
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27.06.2020 18:24 Ответить
Все что надо.
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27.06.2020 18:27 Ответить
шо за сарай? там горіло, там горіло, наче РПЦвУ під час Майдану.
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27.06.2020 18:45 Ответить
Ликвидирован когда? когда сгорел?
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27.06.2020 20:42 Ответить
Оба-на! И сколько же освободилось бездокументной жилплощади?
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27.06.2020 20:43 Ответить
Если архив горит - значит это кому то нужно!
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27.06.2020 22:12 Ответить
Ашослучілось - настав час докорінно зреформувать кінці в воду?
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27.06.2020 22:18 Ответить
Как там у классиков советских детективов братьев Вайнеров: "...трижды комиссия пыталась проверить архив бухгалтерии обувного завода и трижды он горел..."
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28.06.2020 10:38 Ответить
Где то наконец-то расслабился один черный нотариус...
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30.06.2020 22:27 Ответить
В таких заведениях лучше применять условия пожарной безопасности сравнимые с пороховым производством. А то нотариальные архивы имеют свойство самовоспламеняться. И никто не виноват...
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01.07.2020 12:46 Ответить
 
 