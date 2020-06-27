Ликвидирован пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, - ГСЧС

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в здании Государственного нотариального архива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"27 июня в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Воздухофлотском, 76-Г, в Соломенском районе столицы", - сказано в сообщении. По данному адресу расположен Киевский государственный нотариальный архив.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 - ликвидирован.

"На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было. В результате пожара огнем уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений", - сообщили в ГСЧС.

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Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.