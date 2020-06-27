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архів (80) Київ (19120) пожежа (4241) ДСНС (4983)

Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС

Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС

У Києві пожежники ліквідували загоряння в будівлі Державного нотаріального архіву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"27 червня о 10:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Повітрофлотському, 76-Г, у Солом'янському районі столиці", - йдеться в повідомленні. За цією адресою розташований Київський державний нотаріальний архів.

Після прибуття на місце події вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в одному з приміщень одноповерхової адміністративної будівлі. Об 11:03 пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано, а об 11:38 ліквідовано.

"На момент прибуття рятувальних підрозділів у будівлі нікого не було. Унаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яну обрешітку горища, старі речі, утеплювач і документацію організації, столи і стільці в одному з приміщень", - повідомили в ДСНС.

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Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.
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Топ коментарі
+16
вот ото на фото государственный архив??? круто...
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27.06.2020 17:02
+11
Надеюсь нужное успели спалить?
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27.06.2020 17:05
+10
Ой, какая неожиданность пожар в нотариальном архиве. Неужели никто не догадывается, что кто-то заметает следы при помощи огня.
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27.06.2020 17:04
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вот ото на фото государственный архив??? круто...
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27.06.2020 17:02 Відповісти
вот еще пару фоточек этого "ото".
Похоже, ему предначертано самой судьбой ГОРЕТЬ время от времени...
https://locator.ua/ru/p/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-76%D0%B3/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/p99475/
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30.06.2020 22:25 Відповісти
безобразие !
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30.06.2020 22:39 Відповісти
Концы в воду?
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27.06.2020 17:02 Відповісти
Згорела документация.
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27.06.2020 17:38 Відповісти
улєтєлі с димом
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27.06.2020 17:42 Відповісти
Gone with a smoke ! Унесённые дымом!
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27.06.2020 18:03 Відповісти
Smoke on the Water
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27.06.2020 18:14 Відповісти
Ой, какая неожиданность пожар в нотариальном архиве. Неужели никто не догадывается, что кто-то заметает следы при помощи огня.
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27.06.2020 17:04 Відповісти
Надеюсь нужное успели спалить?
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27.06.2020 17:05 Відповісти
Надеюсь строительная мафия тут не при делах, Коля О., зуб дает!
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27.06.2020 17:08 Відповісти
понятно
Ермак подчистил и теперь - Муссолини напал не с 3000 танков, а с 130000. а чо? жрут? ну вот и можно добавку ...... добавить.
как же этот совок....... да, кстати, "бог" бы такое не терпел...
шут ту трил бы сделал:
https://www.youtube.com/watch?v=wLoWd2KyUro
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27.06.2020 17:08 Відповісти
)) гори воно всьо!
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27.06.2020 17:08 Відповісти
Все следы замели?
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27.06.2020 17:17 Відповісти
Та да .. шо не сгорело -то смыли...
Пррроходили...
Будете на пенсию подавать-міши з'їли, згоріло , втопилося...
Знаю-бізнес середній пропав в пенсійному стажі(не в Мене)....
Докажіть- кажуть..
Податкова-ойц, усьо прропало-згоріло, з'їли міші, і ваще пожарныя усьо смыли...
🤣🤣
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27.06.2020 17:20 Відповісти
Загорелась Налоговая...
Граждане помогали тушению пожара как могли..
Кто бензином/керосином, дровами, углем...
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27.06.2020 17:24 Відповісти
***
пожарная часть, мужики рассказывают анекдоты, смеются, пьют чаёк...
тут заходит к ним начальник, присаживается, смеется вместе с ними, долго хрустит печенькой, и наконец говорит:
- ну что, ребята, допиваем не спешим... собираемся потихоньку... там налоговая горит..
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27.06.2020 19:05 Відповісти
И эта избушка на курьих ножках- "Киевский государственный нотариальный архив"? Однако....
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27.06.2020 17:27 Відповісти
Это Государственный нотариальный архив ?Пипец , а впрочем какой пипец в стране такой и архив ,все логично
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27.06.2020 17:33 Відповісти
А где застройщикам развернуться?Клочок земли отдали и пусть госархив ещё скажет спасибо, что не за городом находится
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27.06.2020 18:17 Відповісти
.... но всё, что должно было сгореть - успело...
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27.06.2020 17:35 Відповісти
Пожар в Киевском государственном нотариальном архиве? Обратите внимание на помещения... Как будто не в Киеве, а в каком-то Мухосранске... И вспомните в каких зданиях "ютится" налоговая, .... или хотя бы ЦентрИзбирком. «Мы живём в мире чудовищных контрастов». Возможно вскоре мы прочитаем, что в уборщицы произвели обыск по месту проживания... Сегодня же "Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", https://censor.net/news/3204739/vzryv_v_stolichnoyi_mnogoetajke_proveden_obysk_u_odnogo_iz_slesareyi_kievgaza_osuschestvlyavshego_zamenu Следует ли ожидать что в скоре виновником вырубки лесов в Карпатах будет объявлен какой-то хлоп у якого э віз і пара коней і бензопила "Дружба", якою він заготовляв дрова, бо газ не по його грошах...?
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27.06.2020 17:36 Відповісти
Горят документы по переводу гос. собственности в частную. Это неизбежно по всей стране.
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27.06.2020 18:02 Відповісти
Документы всегда горят в смутные времена.
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27.06.2020 18:13 Відповісти
Дальше будут сервера гореть, как на цифру перейдут.
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27.06.2020 18:14 Відповісти
Влада і програма її - "Дія" в роботі. Шаровая молния - сказал , еще не протрезвленный ночной сторож, стоя на пепелище от колхозного склада
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27.06.2020 18:18 Відповісти
Интересно, какие документы сгорели?
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27.06.2020 18:24 Відповісти
Все что надо.
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27.06.2020 18:27 Відповісти
шо за сарай? там горіло, там горіло, наче РПЦвУ під час Майдану.
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27.06.2020 18:45 Відповісти
Ликвидирован когда? когда сгорел?
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27.06.2020 20:42 Відповісти
Оба-на! И сколько же освободилось бездокументной жилплощади?
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27.06.2020 20:43 Відповісти
Если архив горит - значит это кому то нужно!
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27.06.2020 22:12 Відповісти
Ашослучілось - настав час докорінно зреформувать кінці в воду?
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27.06.2020 22:18 Відповісти
Как там у классиков советских детективов братьев Вайнеров: "...трижды комиссия пыталась проверить архив бухгалтерии обувного завода и трижды он горел..."
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28.06.2020 10:38 Відповісти
Где то наконец-то расслабился один черный нотариус...
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30.06.2020 22:27 Відповісти
В таких заведениях лучше применять условия пожарной безопасности сравнимые с пороховым производством. А то нотариальные архивы имеют свойство самовоспламеняться. И никто не виноват...
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01.07.2020 12:46 Відповісти
 
 