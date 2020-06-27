Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС
У Києві пожежники ліквідували загоряння в будівлі Державного нотаріального архіву.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"27 червня о 10:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Повітрофлотському, 76-Г, у Солом'янському районі столиці", - йдеться в повідомленні. За цією адресою розташований Київський державний нотаріальний архів.
Після прибуття на місце події вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в одному з приміщень одноповерхової адміністративної будівлі. Об 11:03 пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано, а об 11:38 ліквідовано.
"На момент прибуття рятувальних підрозділів у будівлі нікого не було. Унаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яну обрешітку горища, старі речі, утеплювач і документацію організації, столи і стільці в одному з приміщень", - повідомили в ДСНС.
Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
Похоже, ему предначертано самой судьбой ГОРЕТЬ время от времени...
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Ермак подчистил и теперь - Муссолини напал не с 3000 танков, а с 130000. а чо? жрут? ну вот и можно добавку ...... добавить.
как же этот совок....... да, кстати, "бог" бы такое не терпел...
шут ту трил бы сделал:
https://www.youtube.com/watch?v=wLoWd2KyUro
Пррроходили...
Будете на пенсию подавать-міши з'їли, згоріло , втопилося...
Знаю-бізнес середній пропав в пенсійному стажі(не в Мене)....
Докажіть- кажуть..
Податкова-ойц, усьо прропало-згоріло, з'їли міші, і ваще пожарныя усьо смыли...
🤣🤣
Граждане помогали тушению пожара как могли..
Кто бензином/керосином, дровами, углем...
пожарная часть, мужики рассказывают анекдоты, смеются, пьют чаёк...
тут заходит к ним начальник, присаживается, смеется вместе с ними, долго хрустит печенькой, и наконец говорит:
- ну что, ребята, допиваем не спешим... собираемся потихоньку... там налоговая горит..