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бюджет (4456) дороги (2472) Зеленский (19042)

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому. Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

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Топ комментарии
+9
Я так понимаю, сейчас зебилы в турборежиме писдят наши деньги на стройках дорог. Ведь любого другого объяснения того факта, что даже бюджеты борьбы с короновирусом закатаны в асфальт, просто - нет
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28.06.2020 11:15
+6
Гра йухєм на роялі виходить на новий конституційнио- екзістенціальний рівень.

Це називається - зробили себе зевиблRдки разом.
Ці ордена, як у Гаді зірка героя.
Це мітка п`ятої колони. Коли повернемо українську владу всі ці цяцьки тре повідбирати.

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3561
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28.06.2020 11:05
+6
Добре. Ну і Ігорь Валеріч, з бітумом по ціні шість Роттердамів, хоч щось поверне. Якщо Приватбанк вам жалко)
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28.06.2020 11:06
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28.06.2020 10:57 Ответить
скорее - делит бюджетное бабло: основные объемы финансирования - в "свои" фирмы: коломойского, юзика и т.д.
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28.06.2020 12:01 Ответить
Основные объемы, а ворнее все уйдут армянам.
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28.06.2020 14:27 Ответить
Гра йухєм на роялі виходить на новий конституційнио- екзістенціальний рівень.

Це називається - зробили себе зевиблRдки разом.
Ці ордена, як у Гаді зірка героя.
Це мітка п`ятої колони. Коли повернемо українську владу всі ці цяцьки тре повідбирати.

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3561
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28.06.2020 11:05 Ответить
А державні ордени журнашлюхам з Г+Г просто фантастика. Кукушка і пітух
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28.06.2020 11:08 Ответить
Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 1801
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28.06.2020 11:14 Ответить
Добре. Ну і Ігорь Валеріч, з бітумом по ціні шість Роттердамів, хоч щось поверне. Якщо Приватбанк вам жалко)
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28.06.2020 11:06 Ответить
Я так понимаю, сейчас зебилы в турборежиме писдят наши деньги на стройках дорог. Ведь любого другого объяснения того факта, что даже бюджеты борьбы с короновирусом закатаны в асфальт, просто - нет
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28.06.2020 11:15 Ответить
Так хорошо ж как. Никаких тебе тендеров, набирай полную пасть и жуй)
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28.06.2020 11:25 Ответить
Буде знов відкривати дороги, що за Омеляна та Порошенка почали будувати?
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28.06.2020 11:22 Ответить
вначале забрать у местных деньги, ввалить их в фонд борьбы с ковидом, разократь его, а теперь милостиво разрешить местным властям брать кредиты. дебилы конченые
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28.06.2020 11:44 Ответить
Сколько можно , всё подписывать и подписывать ,, пидпысздесь и пидпысздесь . !? Строить когда будете .. ? Свежий пример , езжу рыбачить на Днепр , недалеко от Кременчуга , в районе с. Потоки , автомобильный мост через реку Псёл ,, ещё месяца полтора назад перекрыли одну полосу дороги , другую разворотили полностью , и почти ничего не делают . Шо то там ковыряются в ней , нехотя ,, а то сидят в лесу , в карты играют . ПОЛТОРА млять ,месяца .!!! Там того ремонтируемого участка автотрассы - километра нет ,, заторы ужасные , ещё и на на солнцепёке .Вы шо , километр дороги , за полтора месяца , отремонтировать не можете ??
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28.06.2020 12:56 Ответить
ты засранка год назад кукарекала "зеленский наж прызыдэнт", вот и радуйся, плавай по днепру, русалка.
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28.06.2020 13:37 Ответить
Вот это тебя штырит , припадок !! . Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 4358.
Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 1408 .
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28.06.2020 14:25 Ответить
Ты шо млять , больной Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 7096..? Иди нах тебе говорят .! Шо те надо от меня , урюк .? Ты шо , с дурдома слиняло чудо . ? Сгинь,, и шоб я тебя больше не видел тут . Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 7876.
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28.06.2020 16:58 Ответить
А не разобют ли "засранцы" эти дороги или не снесет их наводнением или весенним таянием?
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28.06.2020 13:09 Ответить
Как показала практика, монопролетариат надо унижать и относиться к ним как к опущенному быдлу. Даже обещать ничего не нужно. Порох им какие-то непонятные материи задвигал о достоинстве, про Веру, Армию, Мову а им просто говна на лопате надо было. Сейчас ВВП при новом президенте уже выходит на финишные запланированные +40%, хуже не будет однозначно. Слышите шелест денег? Это накрывает волна инвестиций. Инвестиционные няни в запаре, работают не покладая рук, принимают со всех сторон, в любом количестве, инвесторы выстроились в очередь. За коммуналку все цены снизили. Эпоху бедности нагнули, 5-6 тысяч гривен это уже крепкий средний класс. Зелебобы напоминают мне обосраных детей. Которые выгнали отца из дома, за обещание мамы алкоголички, купить им мороженку. А потом мама превратила дом в притон с алкашами и наркоманами. Теперь дети сидят испуганные в углу, в полуразваленном доме, в собственном говне и ********* свои закрыли. Ни пары с уст.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал... Слава Украине!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562402277980899&id=100026333960991 Іван Лютий

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562402277980899&id=100026333960991 Ivan Luti II
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28.06.2020 16:02 Ответить
Забрали гроші з усіх на боротьбу з коронавірусом, а потім ці гроші віддали Бені на будівництво доріг. "Геніально" тирять гроші. А, ви усілякі дурники - волонтери" збирайте гроші на боротьбу з корона вірусом і далі. Зелені все одно поцуплять
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28.06.2020 17:02 Ответить
Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 4901
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29.06.2020 01:25 Ответить
 
 