В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине 28-29 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что сегодня в восточных областях Украины, а также в Сумах и оккупированном Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, завтра, 29 июня, чрезвычайный уровень будет преобладать и в Запорожской области.

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