В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине 28-29 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что сегодня в восточных областях Украины, а также в Сумах и оккупированном Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, завтра, 29 июня, чрезвычайный уровень будет преобладать и в Запорожской области.
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Трава сохнет прямо на глазах. Жара жесть просто!
Зараз сонце випалить траву на узбіччі в сіно і вистачить навіть іскринки, що б зайнялось усе довкола.
Кожен рік одне і теж і кожного року те ж саме повторюється. А потім таке чудило іде вздовж такого узбіччя та дивується: "хто то спалив, навіщо?"