В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 28-29 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що сьогодні в східних областях України, а також в Сумах і окупованому Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Крім того, завтра, 29 червня, надзвичайний рівень переважатиме і в Запорізькій області.
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Трава сохнет прямо на глазах. Жара жесть просто!
Зараз сонце випалить траву на узбіччі в сіно і вистачить навіть іскринки, що б зайнялось усе довкола.
Кожен рік одне і теж і кожного року те ж саме повторюється. А потім таке чудило іде вздовж такого узбіччя та дивується: "хто то спалив, навіщо?"