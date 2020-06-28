В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 28-29 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що сьогодні в східних областях України, а також в Сумах і окупованому Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, завтра, 29 червня, надзвичайний рівень переважатиме і в Запорізькій області.

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