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Новини
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пожежа (4243) ДСНС (4984)

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 28-29 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що сьогодні в східних областях України, а також в Сумах і окупованому Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, завтра, 29 червня, надзвичайний рівень переважатиме і в Запорізькій області.

Також читайте: Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС
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Та да.
Трава сохнет прямо на глазах. Жара жесть просто!
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28.06.2020 14:02 Відповісти
Не хош - як хош.В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4430
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28.06.2020 14:13 Відповісти
хай краще жара чим ливни сутками
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28.06.2020 15:22 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb.html Бомба под леса Украины: эколог раскрыл схему массовой вырубки Июнь 28, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb.html В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6803 Государственное агентство лесных ресурсов Украины за последнее время отметилось довольно противоречивыми заявлениями - весной их данные показали, что в 2019 году объем незаконно вырубленного леса увеличился в 7 раз по сравнению с 2018-м. А недавно они заявили, что законные рубки леса уменьшились на 17%. https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb.html#more-106952 Читать далее
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28.06.2020 14:03 Відповісти
Таки да. Зараз +47 на сонці.
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28.06.2020 14:07 Відповісти
Да похоже, что в Украине уже год как повышенный уровень опасности во всём.
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28.06.2020 14:14 Відповісти
На троні 33 нещастя.
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28.06.2020 14:17 Відповісти
А ще якби биководії не викидали недопалки у вікно, не загасивши того... Невже воно настільки тупе, що не розуміє того, що це спричинить лихо?
Зараз сонце випалить траву на узбіччі в сіно і вистачить навіть іскринки, що б зайнялось усе довкола.
Кожен рік одне і теж і кожного року те ж саме повторюється. А потім таке чудило іде вздовж такого узбіччя та дивується: "хто то спалив, навіщо?"
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28.06.2020 15:23 Відповісти
 
 