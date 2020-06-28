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За сутки госпитализировали "рекордное" количество инфицированных коронавирусом - 237, - Степанов
За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине с коронавирусом госпитализировали 237 человек, что является самым большим количеством за сутки с начала эпидемии.
Об это в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Были госпитализированы 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", - отметил Степанов.
В то же время, по данным ЦОЗ, сейчас госпитализированы 4 383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.
Всего в госпитализации нуждались 11 480 человек, а в подключении к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.
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+11 ALEX SUROVV
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Друзья соседей видели!!!!!
Одного не пойму: нах.. было вообще объявлять тот "зеленый карантин" в то время когда не было "ковида-19"?! Вот сейчас как бы было и логично вводить ограничения и наводить порядок с масочным режимом, ан нет: большинство носит маски под мордой, забив на все и всех - "аянибаюсь!", в транспорте утром все на головах друг у друга, а клоун ляшко утром вещает "пик уже пройден..мы на плато...нет, пик еще не пройдем, двигаемся к плато.." ЗАДРАЛИ УЖЕ!
Ну а с предотвращением распространения короновируса введенный зебилами карантин не имел ничего общего, потому что сложно логически объяснить, зачем закрывать метро в столице и загонять людей в переполненные маршрутки, где шансы заразиться значительно выше, да в возвращение в страну сотен тысяч заробитчан без всяких проверок и карантина тоже мягко говоря сложно объяснить. При этом нужно понимать. что зе-оккупанты вводили карантин и останавливали экономику когда в стране было всего несколько десятков официально зараженных людей, зато теперь когда их больше 40тысяч, пархатые зебилы ослабляют карантин и говорят что все нормально, можете украинцы-гои заражаться и подыхать.
ИМХО