За сутки госпитализировали "рекордное" количество инфицированных коронавирусом - 237, - Степанов

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине с коронавирусом госпитализировали 237 человек, что является самым большим количеством за сутки с начала эпидемии.

Об это в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Были госпитализированы 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", - отметил Степанов.

В то же время, по данным ЦОЗ, сейчас госпитализированы 4 383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 11 480 человек, а в подключении к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.

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