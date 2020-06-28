РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10079 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 720 31
карантин (16728) Минздрав (4883) Степанов Максим (2062) ЦОЗ (269) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки госпитализировали "рекордное" количество инфицированных коронавирусом - 237, - Степанов

За сутки госпитализировали

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине с коронавирусом госпитализировали 237 человек, что является самым большим количеством за сутки с начала эпидемии.

Об это в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Были госпитализированы 237 человек. Могу сказать, что это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", - отметил Степанов.

В то же время, по данным ЦОЗ, сейчас госпитализированы 4 383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 11 480 человек, а в подключении к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.

Читайте: 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации, - ЦОЗ

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Зачем их госпитализировать? Выдайте им по таблетке аспирина и пускай идут домой. Уверен что 99% из них еще вчера уверяли что никакого вируса нету
показать весь комментарий
28.06.2020 14:27
+8
Та нета никакага веруса. Єта все предумали палитеки чтабі не давать нам гулиать і пить. чтабі нас парабатеть и кантралиравать предумевают. закройтя окна, мня в 30 градусав жарі аткрітае акна калоться мешають.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:49
+7
Всех автозаками в больницу везли.
В наручниках и противогазах.
Шотварицца!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен день якісь рекорди.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:20 Ответить
Скільки госпиталізували добровільно і скільки примусово?
показать весь комментарий
28.06.2020 14:22 Ответить
Всех автозаками в больницу везли.
В наручниках и противогазах.
Шотварицца!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 14:29 Ответить
Лжёшь!
показать весь комментарий
28.06.2020 14:53 Ответить
Нет!!!
Друзья соседей видели!!!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 17:15 Ответить
по Швеції хтось статистику зустрічав..?
показать весь комментарий
28.06.2020 14:26 Ответить
Навіть не порівнюйте дисципліну населення Швеції і України.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:46 Ответить
а рівень добробуту, медицини, екології, якості продуктів та води, приріст та здоров'я населення, можна порівняти..?
показать весь комментарий
28.06.2020 14:52 Ответить
Запитання про статистику, а не про дисципліну. Дисципліна українців набаго вища, чим шведів. Українцям сказали "положено" - вони і виконують, а шведи вільні люди.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:57 Ответить
И где таких дегенератов как ты делают? Случайно не на парашке?
показать весь комментарий
28.06.2020 15:48 Ответить
Зачем их госпитализировать? Выдайте им по таблетке аспирина и пускай идут домой. Уверен что 99% из них еще вчера уверяли что никакого вируса нету
показать весь комментарий
28.06.2020 14:27 Ответить
Та нета никакага веруса. Єта все предумали палитеки чтабі не давать нам гулиать і пить. чтабі нас парабатеть и кантралиравать предумевают. закройтя окна, мня в 30 градусав жарі аткрітае акна калоться мешають.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:49 Ответить
Это совет для врачей-паразитов? Да они так прицепились к государственному корыту что не оторвёшь.
показать весь комментарий
28.06.2020 14:59 Ответить
Процитирую чей-то коммент:"Это всё придумал Сорос, чтоб забрать наши рабочие места и самому ездить в наших маршрутках " ))
показать весь комментарий
28.06.2020 15:30 Ответить
Ни фига се...Чума лечится...а коронавирус нет..ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ....мы так напичканы медикаментами..что при здоровом образе жизни....никакой вирус не страшен....ВИРУС ПРИДУМАН БОГОМ--ЧТОБЫ МЫ РОЖДАЛИСЬ СТАРИЛИСЬ И УМИРАЛИ.
показать весь комментарий
28.06.2020 15:24 Ответить
100 процентов так и было,но они не признаются что были не правы, стыдно признаться что были баранами.
показать весь комментарий
28.06.2020 15:27 Ответить
Ну та уже ж типа "пора" отменить и маски - раз уже все что можно открыли и разрешили..
Одного не пойму: нах.. было вообще объявлять тот "зеленый карантин" в то время когда не было "ковида-19"?! Вот сейчас как бы было и логично вводить ограничения и наводить порядок с масочным режимом, ан нет: большинство носит маски под мордой, забив на все и всех - "аянибаюсь!", в транспорте утром все на головах друг у друга, а клоун ляшко утром вещает "пик уже пройден..мы на плато...нет, пик еще не пройдем, двигаемся к плато.." ЗАДРАЛИ УЖЕ!
показать весь комментарий
28.06.2020 14:46 Ответить
Жесткий карантин с остановкой транспорта вводился зебилами с двумя целями: первая и самая главная - пархатым оккупантам из банд зельцмана-вальцмана срочно нужно было протянуть антиукраинский и антиконституционный закон про дерибан ЗЕМЛИ, очень непопулярный в народе и против принятия которого были масштабные уличные акции протеста и именно для недопущения этих акций и вводился карантин. И вторая причина - экономика под управлением зе-дегенаратов начала просто сыпаться (падение промпроизводства, недовыполнение бюджета на почти 20%, займы через ОВГЗ под сумасшедшие 17%) и карантин стал той ширмой, за которой зебилы постарались скрыть свое мародерство и некомпетентность, все можно свалить именно на него и судя по всему зебилы хавают.

Ну а с предотвращением распространения короновируса введенный зебилами карантин не имел ничего общего, потому что сложно логически объяснить, зачем закрывать метро в столице и загонять людей в переполненные маршрутки, где шансы заразиться значительно выше, да в возвращение в страну сотен тысяч заробитчан без всяких проверок и карантина тоже мягко говоря сложно объяснить. При этом нужно понимать. что зе-оккупанты вводили карантин и останавливали экономику когда в стране было всего несколько десятков официально зараженных людей, зато теперь когда их больше 40тысяч, пархатые зебилы ослабляют карантин и говорят что все нормально, можете украинцы-гои заражаться и подыхать.
показать весь комментарий
28.06.2020 16:25 Ответить
Как-то ну оочень похоже на правду..
показать весь комментарий
28.06.2020 19:49 Ответить
👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆🇺🇦
показать весь комментарий
28.06.2020 15:26 Ответить
За посты типа "ковида нет, ходите без масок" банить пора, как за антиукраинскую пропаганду или пропаганду терроризма.
ИМХО
показать весь комментарий
28.06.2020 15:32 Ответить
Это было бы очень к стати, поражает лояльность админов к этим подонкам
показать весь комментарий
28.06.2020 17:18 Ответить
А я вважаю навпаки.
показать весь комментарий
28.06.2020 19:05 Ответить
А как вы обьясните результат Белоруси?Думать иногда не пробовали?Тогда одень цак и три раза КУ.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:29 Ответить
маски не носим, дистанцию не соблюдаем. Знакомый врач говорит по этому поводу: "У нас мешков хватит".
показать весь комментарий
28.06.2020 17:20 Ответить
Та белыми нитками шито .1 июля продолжение судилища над Порошенко ,готовятся обьявить карантин если люди выйдут .
показать весь комментарий
28.06.2020 20:27 Ответить
 
 