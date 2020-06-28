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За добу госпіталізували "рекордну" кількість інфікованих коронавірусом - 237, - Степанов
За минулу добу, 28 червня, в Україні з коронавірусом госпіталізували 237 осіб, що є найбільшою кількістю за добу від початку епідемії.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Було госпіталізовано 237 осіб. Можу сказати, що це черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", - зазначив Степанов.
Водночас, за даними ЦГЗ, зараз госпіталізовані 4 383 людини, з них 91 підключена до апарату ШВЛ.
Всього госпіталізації потребували 11 480 осіб, а підключення до апарату ШВЛ - 386 пацієнтів.
Топ коментарі
+11 ALEX SUROVV
показати весь коментар28.06.2020 14:27
+8 variable general
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+7 росися вперде d82e7584
показати весь коментар28.06.2020 14:29
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Шотварицца!!!
Друзья соседей видели!!!!!
Одного не пойму: нах.. было вообще объявлять тот "зеленый карантин" в то время когда не было "ковида-19"?! Вот сейчас как бы было и логично вводить ограничения и наводить порядок с масочным режимом, ан нет: большинство носит маски под мордой, забив на все и всех - "аянибаюсь!", в транспорте утром все на головах друг у друга, а клоун ляшко утром вещает "пик уже пройден..мы на плато...нет, пик еще не пройдем, двигаемся к плато.." ЗАДРАЛИ УЖЕ!
Ну а с предотвращением распространения короновируса введенный зебилами карантин не имел ничего общего, потому что сложно логически объяснить, зачем закрывать метро в столице и загонять людей в переполненные маршрутки, где шансы заразиться значительно выше, да в возвращение в страну сотен тысяч заробитчан без всяких проверок и карантина тоже мягко говоря сложно объяснить. При этом нужно понимать. что зе-оккупанты вводили карантин и останавливали экономику когда в стране было всего несколько десятков официально зараженных людей, зато теперь когда их больше 40тысяч, пархатые зебилы ослабляют карантин и говорят что все нормально, можете украинцы-гои заражаться и подыхать.
ИМХО