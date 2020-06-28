За добу госпіталізували "рекордну" кількість інфікованих коронавірусом - 237, - Степанов

За минулу добу, 28 червня, в Україні з коронавірусом госпіталізували 237 осіб, що є найбільшою кількістю за добу від початку епідемії.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Було госпіталізовано 237 осіб. Можу сказати, що це черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", - зазначив Степанов.

Водночас, за даними ЦГЗ, зараз госпіталізовані 4 383 людини, з них 91 підключена до апарату ШВЛ.

Всього госпіталізації потребували 11 480 осіб, а підключення до апарату ШВЛ - 386 пацієнтів.

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