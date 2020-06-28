УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10790 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 720 31
карантин (18171) МОЗ (5362) Степанов Максим (2195) ЦГЗ (264) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу госпіталізували "рекордну" кількість інфікованих коронавірусом - 237, - Степанов

За добу госпіталізували

За минулу добу, 28 червня, в Україні з коронавірусом госпіталізували 237 осіб, що є найбільшою кількістю за добу від початку епідемії.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Було госпіталізовано 237 осіб. Можу сказати, що це черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", - зазначив Степанов.

Водночас, за даними ЦГЗ, зараз госпіталізовані 4 383 людини, з них 91  підключена до апарату ШВЛ.

Всього госпіталізації потребували 11 480 осіб, а підключення до апарату ШВЛ - 386 пацієнтів.

Читайте: У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Зачем их госпитализировать? Выдайте им по таблетке аспирина и пускай идут домой. Уверен что 99% из них еще вчера уверяли что никакого вируса нету
показати весь коментар
28.06.2020 14:27
+8
Та нета никакага веруса. Єта все предумали палитеки чтабі не давать нам гулиать і пить. чтабі нас парабатеть и кантралиравать предумевают. закройтя окна, мня в 30 градусав жарі аткрітае акна калоться мешають.
показати весь коментар
28.06.2020 14:49
+7
Всех автозаками в больницу везли.
В наручниках и противогазах.
Шотварицца!!!
показати весь коментар
28.06.2020 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день якісь рекорди.
показати весь коментар
28.06.2020 14:20 Відповісти
Скільки госпиталізували добровільно і скільки примусово?
показати весь коментар
28.06.2020 14:22 Відповісти
Всех автозаками в больницу везли.
В наручниках и противогазах.
Шотварицца!!!
показати весь коментар
28.06.2020 14:29 Відповісти
Лжёшь!
показати весь коментар
28.06.2020 14:53 Відповісти
Нет!!!
Друзья соседей видели!!!!!
показати весь коментар
28.06.2020 17:15 Відповісти
по Швеції хтось статистику зустрічав..?
показати весь коментар
28.06.2020 14:26 Відповісти
Навіть не порівнюйте дисципліну населення Швеції і України.
показати весь коментар
28.06.2020 14:46 Відповісти
а рівень добробуту, медицини, екології, якості продуктів та води, приріст та здоров'я населення, можна порівняти..?
показати весь коментар
28.06.2020 14:52 Відповісти
Запитання про статистику, а не про дисципліну. Дисципліна українців набаго вища, чим шведів. Українцям сказали "положено" - вони і виконують, а шведи вільні люди.
показати весь коментар
28.06.2020 14:57 Відповісти
И где таких дегенератов как ты делают? Случайно не на парашке?
показати весь коментар
28.06.2020 15:48 Відповісти
Зачем их госпитализировать? Выдайте им по таблетке аспирина и пускай идут домой. Уверен что 99% из них еще вчера уверяли что никакого вируса нету
показати весь коментар
28.06.2020 14:27 Відповісти
Та нета никакага веруса. Єта все предумали палитеки чтабі не давать нам гулиать і пить. чтабі нас парабатеть и кантралиравать предумевают. закройтя окна, мня в 30 градусав жарі аткрітае акна калоться мешають.
показати весь коментар
28.06.2020 14:49 Відповісти
Это совет для врачей-паразитов? Да они так прицепились к государственному корыту что не оторвёшь.
показати весь коментар
28.06.2020 14:59 Відповісти
Процитирую чей-то коммент:"Это всё придумал Сорос, чтоб забрать наши рабочие места и самому ездить в наших маршрутках " ))
показати весь коментар
28.06.2020 15:30 Відповісти
Ни фига се...Чума лечится...а коронавирус нет..ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ....мы так напичканы медикаментами..что при здоровом образе жизни....никакой вирус не страшен....ВИРУС ПРИДУМАН БОГОМ--ЧТОБЫ МЫ РОЖДАЛИСЬ СТАРИЛИСЬ И УМИРАЛИ.
показати весь коментар
28.06.2020 15:24 Відповісти
100 процентов так и было,но они не признаются что были не правы, стыдно признаться что были баранами.
показати весь коментар
28.06.2020 15:27 Відповісти
Ну та уже ж типа "пора" отменить и маски - раз уже все что можно открыли и разрешили..
Одного не пойму: нах.. было вообще объявлять тот "зеленый карантин" в то время когда не было "ковида-19"?! Вот сейчас как бы было и логично вводить ограничения и наводить порядок с масочным режимом, ан нет: большинство носит маски под мордой, забив на все и всех - "аянибаюсь!", в транспорте утром все на головах друг у друга, а клоун ляшко утром вещает "пик уже пройден..мы на плато...нет, пик еще не пройдем, двигаемся к плато.." ЗАДРАЛИ УЖЕ!
показати весь коментар
28.06.2020 14:46 Відповісти
Жесткий карантин с остановкой транспорта вводился зебилами с двумя целями: первая и самая главная - пархатым оккупантам из банд зельцмана-вальцмана срочно нужно было протянуть антиукраинский и антиконституционный закон про дерибан ЗЕМЛИ, очень непопулярный в народе и против принятия которого были масштабные уличные акции протеста и именно для недопущения этих акций и вводился карантин. И вторая причина - экономика под управлением зе-дегенаратов начала просто сыпаться (падение промпроизводства, недовыполнение бюджета на почти 20%, займы через ОВГЗ под сумасшедшие 17%) и карантин стал той ширмой, за которой зебилы постарались скрыть свое мародерство и некомпетентность, все можно свалить именно на него и судя по всему зебилы хавают.

Ну а с предотвращением распространения короновируса введенный зебилами карантин не имел ничего общего, потому что сложно логически объяснить, зачем закрывать метро в столице и загонять людей в переполненные маршрутки, где шансы заразиться значительно выше, да в возвращение в страну сотен тысяч заробитчан без всяких проверок и карантина тоже мягко говоря сложно объяснить. При этом нужно понимать. что зе-оккупанты вводили карантин и останавливали экономику когда в стране было всего несколько десятков официально зараженных людей, зато теперь когда их больше 40тысяч, пархатые зебилы ослабляют карантин и говорят что все нормально, можете украинцы-гои заражаться и подыхать.
показати весь коментар
28.06.2020 16:25 Відповісти
Как-то ну оочень похоже на правду..
показати весь коментар
28.06.2020 19:49 Відповісти
👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆🇺🇦
показати весь коментар
28.06.2020 15:26 Відповісти
За посты типа "ковида нет, ходите без масок" банить пора, как за антиукраинскую пропаганду или пропаганду терроризма.
ИМХО
показати весь коментар
28.06.2020 15:32 Відповісти
Это было бы очень к стати, поражает лояльность админов к этим подонкам
показати весь коментар
28.06.2020 17:18 Відповісти
А я вважаю навпаки.
показати весь коментар
28.06.2020 19:05 Відповісти
А как вы обьясните результат Белоруси?Думать иногда не пробовали?Тогда одень цак и три раза КУ.
показати весь коментар
28.06.2020 20:29 Відповісти
маски не носим, дистанцию не соблюдаем. Знакомый врач говорит по этому поводу: "У нас мешков хватит".
показати весь коментар
28.06.2020 17:20 Відповісти
Та белыми нитками шито .1 июля продолжение судилища над Порошенко ,готовятся обьявить карантин если люди выйдут .
показати весь коментар
28.06.2020 20:27 Відповісти
 
 