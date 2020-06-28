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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Говорит , что Он не против быть нашим Будущем Президентом. Что ты можешь Сделать , кроме Брифинга по Короновирусу, на этом свой рейтинг не Построишь.
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28.06.2020 10:37 Відповісти
И СТЕПАНОВ НЕ ПРОТИВ? ВЧЕРА ЛЯШКО, СЕГОДНЯ ЭТОТ. ПЛЮС ВСЯКИЕ ДОБКИНЫ, ТИЩЕНКИ, ТКАЧЕНКИ, ДУБИНСКИЕ, БУЖАНСКИЕ, ШАРИИ... ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ! ПОБОЛЬШЕ ТЕХН. КАНДИДАТОВ ДЛЯ ДЕБИЛОВ!!! Так, глядишь, может получиться пройти ЧЕЛОВЕКУ С МОЗГАМИ (т.е., кандидату не от дебилов, а от нас)...
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29.06.2020 19:03 Відповісти
 
 