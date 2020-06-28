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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Володимир Вовкодав #421631
показати весь коментар28.06.2020 10:37 Відповісти Мені подобається 1
Юрій Шевченко #407476
показати весь коментар29.06.2020 19:03 Відповісти Мені подобається 0
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