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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Говорит , что Он не против быть нашим Будущем Президентом. Что ты можешь Сделать , кроме Брифинга по Короновирусу, на этом свой рейтинг не Построишь.
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28.06.2020 10:37 Ответить
И СТЕПАНОВ НЕ ПРОТИВ? ВЧЕРА ЛЯШКО, СЕГОДНЯ ЭТОТ. ПЛЮС ВСЯКИЕ ДОБКИНЫ, ТИЩЕНКИ, ТКАЧЕНКИ, ДУБИНСКИЕ, БУЖАНСКИЕ, ШАРИИ... ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ! ПОБОЛЬШЕ ТЕХН. КАНДИДАТОВ ДЛЯ ДЕБИЛОВ!!! Так, глядишь, может получиться пройти ЧЕЛОВЕКУ С МОЗГАМИ (т.е., кандидату не от дебилов, а от нас)...
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29.06.2020 19:03 Ответить
 
 