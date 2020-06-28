Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в поздравлении с Днем Конституции Украины заявил о важности восстановления территориальной целостности страны, включая Крым, Севастополь и оккупированные части Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вследствие вооруженной агрессии России против Украины, которая продолжается более шести лет, территориальная целостность нашего государства нарушена – оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Мы не позволим никому – ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистам, ни отдельным государствам – поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Россией, которая оккупирует часть территории Украины", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украины.

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"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины. Примите искренние поздравления по случаю одного из важнейших праздников в нашей стране – Дня Конституции Украины", – заявил политик.