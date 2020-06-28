Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в поздравлении с Днем Конституции Украины заявил о важности восстановления территориальной целостности страны, включая Крым, Севастополь и оккупированные части Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Вследствие вооруженной агрессии России против Украины, которая продолжается более шести лет, территориальная целостность нашего государства нарушена – оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Мы не позволим никому – ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистам, ни отдельным государствам – поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Россией, которая оккупирует часть территории Украины", – подчеркнул Чубаров.
По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украины.
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины. Примите искренние поздравления по случаю одного из важнейших праздников в нашей стране – Дня Конституции Украины", – заявил политик.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=K-qsjBqUHrE&pp=wgIECgIIAQ==
А Крим ми поверним! Вангую!
Руська Країна
До складу автономії увійшли комітати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош , Угоча, Берег і Уг. Центром автономії визначено Мукачево.
Після розпаду Австро-Угорської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 угорський уряд за активної участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD Августина Волошина https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. наділив чотири комітати з русинським (українським) населенням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D2%91 Унґ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Берег , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D2%91%D0%BE%D1%87%D0%B0 Уґоча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош ) автономним статусом під цією назвою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Угорський комуністичний уряд (березень-серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 р.) зберіг назву Руська Країна.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
Протягом березня-липня 1919 р. в Угорщині при владі перебували комуністи. Нові власті Угорщини створили https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Руськокраїнський народний комісаріат під управлінням народного комісара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82) А. Штефана . Прагнучи отримати підтримку руського населення, комуністи включили усі міста і села, де налічувалося 50 і більше відсотків русинів, до Руської Країни. Проект Конституції Країни було оприлюднено https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року в газеті «Руська правда» і визначав це адміністративно-територіальне утворення як "самостійний Країнський Союз, що входить на федеративних засадах до складу Радянської Республіки ". У відносинах між комуністами та владою існувала певна напруга. Комісар Августин Штефан зробив спробу відновити Руський Народний Сойм, однак така спроба була припинена розпуском сформованої Штефаном урядової Ради загоном озброєних робітників на чолі з Дьюлою Катко. Втім, трохи пізніше, 22 квітня, в умовах румунського наступу Камінському вдалося змістити Мукачівський діректоріум, очолюваний Яношем Галгоці, що спричинило за собою зняття частини військ з фронту (через два дні статус-кво було відновлено, Камінський арештований, а ще через чотири дні в Мукачево увійшли румуни).
Но у наших фельдмаршалов традиционно ни мозгов, ни воли нет. А план, если и будет, СБУ и Генштаб сольют Кремлю на момент написания черновика.
что там с крымскотатарской дивизией, готова уже отвоевывать историческую родину ?
А ле не із цією зесранською владою, зесранська влада боїться стріляти у ворога!!!
Те почему Крым Украине, а не Турции? Исходя из истории....
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины.
Національний склад населення Криму, перепись 2001 года
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни 60,10 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці 23,90 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 татари кримські 10,16 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 татари 0,56 %
Это - без учета Севастополя, в Севастополе в 2001 - 342 т чел, из них русских - 71,6%, украинцев - 22,4%.
Учитывая, что татары в Крыму - такие же пришлые/захватчики/оккупанты (нужное подчеркнуть) и составляют 10-12% населения, почему именно крымскотатарской национально-территориальной автономии??? А не допустим греки, жившие в Крыму за 2 тыс лет до появления там татар в 1240 году?