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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Конституция (2005) Крым (26005) Чубаров (939)

Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров

Восстановление контроля над Крымом - вопрос сохранения и будущего Украины, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в поздравлении с Днем Конституции Украины заявил о важности восстановления территориальной целостности страны, включая Крым, Севастополь и оккупированные части Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вследствие вооруженной агрессии России против Украины, которая продолжается более шести лет, территориальная целостность нашего государства нарушена – оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Мы не позволим никому – ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистам, ни отдельным государствам – поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Россией, которая оккупирует часть территории Украины", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление поставок воды в оккупированный Крым может быть поводом для расширения агрессии РФ, - Чубаров

"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины. Примите искренние поздравления по случаю одного из важнейших праздников в нашей стране – Дня Конституции Украины", – заявил политик.

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Топ комментарии
+4
кацапи Крим не віддадуть..поки орда не розвалиться на сотню улусів..і коли це станеться, то навряд кому буде діло до Криму з боку України..бо піде величезне цунамі гімна зі сходу, що першим завданням буде збереження теперішніх фактичних теренів..
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28.06.2020 15:39
+3
это понятно, но как сделать? может изначально нужно было бороться за крым и не отдавать?
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28.06.2020 15:51
+3
Как минимум нужно перестать относиться к крымским татарам с негативом. Они единственные сопротивлялись оккупации Крыма https://www.youtube.com/watch?v=w5M6jw_1VE4
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28.06.2020 16:09
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кацапи Крим не віддадуть..поки орда не розвалиться на сотню улусів..і коли це станеться, то навряд кому буде діло до Криму з боку України..бо піде величезне цунамі гімна зі сходу, що першим завданням буде збереження теперішніх фактичних теренів..
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28.06.2020 15:39 Ответить
Ви що? Проти розвалу імперії?
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28.06.2020 15:55 Ответить
Не, він боїться, що лайном заляпає руйнація амперії
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28.06.2020 16:02 Ответить
ні..я проти думки, що це буде безболісний для усіх сусідів ********* процес..і будуть час і сили легко повернути усе втрачене та ще Кубань і Стародубщину..
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28.06.2020 16:12 Ответить
ні дякую краще нехай буде Кубанська народна республіка,хватає і своїх ватників і совкодрочерів...нам головне повернути своє
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28.06.2020 16:20 Ответить
просто деякі думають, що і це буде легко..
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28.06.2020 16:33 Ответить
Так Кубань это для нас и есть своё. Или если оккупировали раньше Крыма, то уже их?
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29.06.2020 09:31 Ответить
это понятно, но как сделать? может изначально нужно было бороться за крым и не отдавать?
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28.06.2020 15:51 Ответить
Как минимум нужно перестать относиться к крымским татарам с негативом. Они единственные сопротивлялись оккупации Крыма https://www.youtube.com/watch?v=w5M6jw_1VE4
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28.06.2020 16:09 Ответить
Донбас це Україна-Русь, Це Руські гори
https://www.youtube.com/watch?v=K-qsjBqUHrE&pp=wgIECgIIAQ==
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28.06.2020 15:52 Ответить
Кримські татари найбільший автохтонний народ Криму і найвірніші союзники українців в боротьбі за незалежність, не дати їм національну автономію - це зрада!
А Крим ми поверним! Вангую!
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28.06.2020 15:56 Ответить
Так и есть. Крым для кацапов ето не сама цель, а всего лишь плацдарм для дальнейшего наступления на Украину и минимум перерезание Украины от Азовского и Черного моря, захват Одессы, Мариуполя с выходом на приднестровье... Пока крым находится под рашистской окупацией ниодин человек ни один корабль или лодка не может чествовать себя в безопасности в курортных Херсонской и Одесской областях.
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28.06.2020 16:13 Ответить
Пока Путин у власти по сути ни один украинец не может себя чувствовать в безопасности
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28.06.2020 17:30 Ответить
До речі щодо мадярів. Досить цікаво вони називили райони, якій зараз є українськими, в т. числі і Берегове.
Руська Країна

До складу автономії увійшли комітати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош , Угоча, Берег і Уг. Центром автономії визначено Мукачево.
Після розпаду Австро-Угорської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 угорський уряд за активної участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD Августина Волошина https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. наділив чотири комітати з русинським (українським) населенням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D2%91 Унґ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Берег , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D2%91%D0%BE%D1%87%D0%B0 Уґоча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош ) автономним статусом під цією назвою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Угорський комуністичний уряд (березень-серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 р.) зберіг назву Руська Країна.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

Протягом березня-липня 1919 р. в Угорщині при владі перебували комуністи. Нові власті Угорщини створили https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Руськокраїнський народний комісаріат під управлінням народного комісара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82) А. Штефана . Прагнучи отримати підтримку руського населення, комуністи включили усі міста і села, де налічувалося 50 і більше відсотків русинів, до Руської Країни. Проект Конституції Країни було оприлюднено https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року в газеті «Руська правда» і визначав це адміністративно-територіальне утворення як "самостійний Країнський Союз, що входить на федеративних засадах до складу Радянської Республіки ". У відносинах між комуністами та владою існувала певна напруга. Комісар Августин Штефан зробив спробу відновити Руський Народний Сойм, однак така спроба була припинена розпуском сформованої Штефаном урядової Ради загоном озброєних робітників на чолі з Дьюлою Катко. Втім, трохи пізніше, 22 квітня, в умовах румунського наступу Камінському вдалося змістити Мукачівський діректоріум, очолюваний Яношем Галгоці, що спричинило за собою зняття частини військ з фронту (через два дні статус-кво було відновлено, Камінський арештований, а ще через чотири дні в Мукачево увійшли румуни).
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28.06.2020 16:15 Ответить
контроль.. сказочник очередной. как бы с гляделками в добрые глаза путену кацарылы к осени Херсонскую Одесскую и Николаевскую области не отжали
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28.06.2020 16:17 Ответить
Змучиться, сидячі у бункері, хлопчикам барильця цілувати
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28.06.2020 16:22 Ответить
Подумайте, куда сброд там живущий будете девать. Без концлагерей нет выйдет, сами не свалят.
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28.06.2020 16:24 Ответить
Соломон-ти не Соломон, про концлагеря говорити не можно, депортації достатньо.
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28.06.2020 16:59 Ответить
Я против депортации моей родни из Севастополя. Как и вся масса местных ватников, им будет пофиг. Особенно если дать ЗП и пенсии от какого-нибудь Евросоюза. А ваши разговорчики - какой-то фашизм и провокация. И полное непонимание.
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28.06.2020 17:36 Ответить
Це до Соломона
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28.06.2020 17:38 Ответить
Соломон - это 100% кацапский тролль. Их цель - выставить украинцев нацистами и/или идиотами и сформировать "правильную" картинку для кремлёвской пропаганды. Эти тролли здесь и пишут про концлагеря для жителей Крыма и Донбасса, брызжут ненавистью к жителям оккупированных территорий - в точности с кацапской пропагандой о "гражданской войне на Донбассе" и как "крым сам ушёл".
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28.06.2020 18:49 Ответить
Это понятно. Но а кто дал команду уйти с улиц крымским татарам перед захватом Крыма? Мутная история, пахнет предательством
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28.06.2020 17:28 Ответить
Светик, а Вы зачем самолайкнулись, пахнет нехорошо, ггг
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28.06.2020 18:24 Ответить
Для возврата Крыма надо дождаться, когда ***** будет при смерти, быстро и решительно занимать Крым. В погонах какой-то альтернативной Русско-Казацкой Армии Освобождения Великой России от Олигархов и Масонов.

Но у наших фельдмаршалов традиционно ни мозгов, ни воли нет. А план, если и будет, СБУ и Генштаб сольют Кремлю на момент написания черновика.
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28.06.2020 17:42 Ответить
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии"

что там с крымскотатарской дивизией, готова уже отвоевывать историческую родину ?
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28.06.2020 17:53 Ответить
Нічого не вийде доки жителі Криму не прагнутимуть цього.
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28.06.2020 18:06 Ответить
Жителі Ічкерії також не хотіли щоб в них господарювала паРаша, ну і хто їх питав?
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28.06.2020 18:09 Ответить
Методами НКВС запросто повернути і Крим, і Лугандонію!
А ле не із цією зесранською владою, зесранська влада боїться стріляти у ворога!!!
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28.06.2020 18:06 Ответить
мабуть у держави досі нема причин, щоб Одесу та Маріуполь - зробити двома величезними морськими базами NATO ???
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28.06.2020 19:06 Ответить
"Вследствие вооруженной агрессии России против Блистательной Порты, которая продолжается более шести лет, территориальная целостность нашего государства нарушена - оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах ......
Те почему Крым Украине, а не Турции? Исходя из истории....
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины.

Національний склад населення Криму, перепись 2001 года

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни 60,10 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці 23,90 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 татари кримські 10,16 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 татари 0,56 %

Это - без учета Севастополя, в Севастополе в 2001 - 342 т чел, из них русских - 71,6%, украинцев - 22,4%.
Учитывая, что татары в Крыму - такие же пришлые/захватчики/оккупанты (нужное подчеркнуть) и составляют 10-12% населения, почему именно крымскотатарской национально-территориальной автономии??? А не допустим греки, жившие в Крыму за 2 тыс лет до появления там татар в 1240 году?
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28.06.2020 19:25 Ответить
 
 