Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в привітанні з Днем Конституції України заявив про важливість відновлення територіальної цілісності країни, включно з Кримом, Севастополем і окупованими частинами Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка триває понад шість років, територіальна цілісність нашої держави порушена – окупований Крим і втрачений контроль у окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому – ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колабораціоністам, ні окремим державам – поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Росією, яка окупує частину території України", – наголосив Чубаров.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь, є питанням збереження і майбутнього України.

"Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят у нашій країні – Дня Конституції України", – заявив політик.

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