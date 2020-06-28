Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в привітанні з Днем Конституції України заявив про важливість відновлення територіальної цілісності країни, включно з Кримом, Севастополем і окупованими частинами Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка триває понад шість років, територіальна цілісність нашої держави порушена – окупований Крим і втрачений контроль у окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому – ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колабораціоністам, ні окремим державам – поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Росією, яка окупує частину території України", – наголосив Чубаров.
За його словами, відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь, є питанням збереження і майбутнього України.
"Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят у нашій країні – Дня Конституції України", – заявив політик.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=K-qsjBqUHrE&pp=wgIECgIIAQ==
А Крим ми поверним! Вангую!
Руська Країна
До складу автономії увійшли комітати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош , Угоча, Берег і Уг. Центром автономії визначено Мукачево.
Після розпаду Австро-Угорської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 угорський уряд за активної участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD Августина Волошина https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. наділив чотири комітати з русинським (українським) населенням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D2%91 Унґ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Берег , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D2%91%D0%BE%D1%87%D0%B0 Уґоча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош ) автономним статусом під цією назвою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Угорський комуністичний уряд (березень-серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 р.) зберіг назву Руська Країна.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
Протягом березня-липня 1919 р. в Угорщині при владі перебували комуністи. Нові власті Угорщини створили https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Руськокраїнський народний комісаріат під управлінням народного комісара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82) А. Штефана . Прагнучи отримати підтримку руського населення, комуністи включили усі міста і села, де налічувалося 50 і більше відсотків русинів, до Руської Країни. Проект Конституції Країни було оприлюднено https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року в газеті «Руська правда» і визначав це адміністративно-територіальне утворення як "самостійний Країнський Союз, що входить на федеративних засадах до складу Радянської Республіки ". У відносинах між комуністами та владою існувала певна напруга. Комісар Августин Штефан зробив спробу відновити Руський Народний Сойм, однак така спроба була припинена розпуском сформованої Штефаном урядової Ради загоном озброєних робітників на чолі з Дьюлою Катко. Втім, трохи пізніше, 22 квітня, в умовах румунського наступу Камінському вдалося змістити Мукачівський діректоріум, очолюваний Яношем Галгоці, що спричинило за собою зняття частини військ з фронту (через два дні статус-кво було відновлено, Камінський арештований, а ще через чотири дні в Мукачево увійшли румуни).
Но у наших фельдмаршалов традиционно ни мозгов, ни воли нет. А план, если и будет, СБУ и Генштаб сольют Кремлю на момент написания черновика.
что там с крымскотатарской дивизией, готова уже отвоевывать историческую родину ?
А ле не із цією зесранською владою, зесранська влада боїться стріляти у ворога!!!
Те почему Крым Украине, а не Турции? Исходя из истории....
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины.
Національний склад населення Криму, перепись 2001 года
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни 60,10 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці 23,90 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 татари кримські 10,16 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 татари 0,56 %
Это - без учета Севастополя, в Севастополе в 2001 - 342 т чел, из них русских - 71,6%, украинцев - 22,4%.
Учитывая, что татары в Крыму - такие же пришлые/захватчики/оккупанты (нужное подчеркнуть) и составляют 10-12% населения, почему именно крымскотатарской национально-территориальной автономии??? А не допустим греки, жившие в Крыму за 2 тыс лет до появления там татар в 1240 году?