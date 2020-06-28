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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров

Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в привітанні з Днем Конституції України заявив про важливість відновлення територіальної цілісності країни, включно з Кримом, Севастополем і окупованими частинами Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Внаслідок збройної агресії Росії проти України, яка триває понад шість років, територіальна цілісність нашої держави порушена – окупований Крим і втрачений контроль у окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому – ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колабораціоністам, ні окремим державам – поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Росією, яка окупує частину території України", – наголосив Чубаров.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь, є питанням збереження і майбутнього України.

"Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят у нашій країні – Дня Конституції України", – заявив політик.

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Топ коментарі
+4
кацапи Крим не віддадуть..поки орда не розвалиться на сотню улусів..і коли це станеться, то навряд кому буде діло до Криму з боку України..бо піде величезне цунамі гімна зі сходу, що першим завданням буде збереження теперішніх фактичних теренів..
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28.06.2020 15:39
+3
это понятно, но как сделать? может изначально нужно было бороться за крым и не отдавать?
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28.06.2020 15:51
+3
Как минимум нужно перестать относиться к крымским татарам с негативом. Они единственные сопротивлялись оккупации Крыма https://www.youtube.com/watch?v=w5M6jw_1VE4
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28.06.2020 16:09
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кацапи Крим не віддадуть..поки орда не розвалиться на сотню улусів..і коли це станеться, то навряд кому буде діло до Криму з боку України..бо піде величезне цунамі гімна зі сходу, що першим завданням буде збереження теперішніх фактичних теренів..
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28.06.2020 15:39 Відповісти
Ви що? Проти розвалу імперії?
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28.06.2020 15:55 Відповісти
Не, він боїться, що лайном заляпає руйнація амперії
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28.06.2020 16:02 Відповісти
ні..я проти думки, що це буде безболісний для усіх сусідів ********* процес..і будуть час і сили легко повернути усе втрачене та ще Кубань і Стародубщину..
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28.06.2020 16:12 Відповісти
ні дякую краще нехай буде Кубанська народна республіка,хватає і своїх ватників і совкодрочерів...нам головне повернути своє
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28.06.2020 16:20 Відповісти
просто деякі думають, що і це буде легко..
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28.06.2020 16:33 Відповісти
Так Кубань это для нас и есть своё. Или если оккупировали раньше Крыма, то уже их?
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29.06.2020 09:31 Відповісти
это понятно, но как сделать? может изначально нужно было бороться за крым и не отдавать?
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28.06.2020 15:51 Відповісти
Как минимум нужно перестать относиться к крымским татарам с негативом. Они единственные сопротивлялись оккупации Крыма https://www.youtube.com/watch?v=w5M6jw_1VE4
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28.06.2020 16:09 Відповісти
Донбас це Україна-Русь, Це Руські гори
https://www.youtube.com/watch?v=K-qsjBqUHrE&pp=wgIECgIIAQ==
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28.06.2020 15:52 Відповісти
Кримські татари найбільший автохтонний народ Криму і найвірніші союзники українців в боротьбі за незалежність, не дати їм національну автономію - це зрада!
А Крим ми поверним! Вангую!
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28.06.2020 15:56 Відповісти
Так и есть. Крым для кацапов ето не сама цель, а всего лишь плацдарм для дальнейшего наступления на Украину и минимум перерезание Украины от Азовского и Черного моря, захват Одессы, Мариуполя с выходом на приднестровье... Пока крым находится под рашистской окупацией ниодин человек ни один корабль или лодка не может чествовать себя в безопасности в курортных Херсонской и Одесской областях.
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28.06.2020 16:13 Відповісти
Пока Путин у власти по сути ни один украинец не может себя чувствовать в безопасности
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28.06.2020 17:30 Відповісти
До речі щодо мадярів. Досить цікаво вони називили райони, якій зараз є українськими, в т. числі і Берегове.
Руська Країна

До складу автономії увійшли комітати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош , Угоча, Берег і Уг. Центром автономії визначено Мукачево.
Після розпаду Австро-Угорської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 угорський уряд за активної участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD Августина Волошина https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р. наділив чотири комітати з русинським (українським) населенням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D2%91 Унґ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Берег , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D2%91%D0%BE%D1%87%D0%B0 Уґоча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82) Мармарош ) автономним статусом під цією назвою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Угорський комуністичний уряд (березень-серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 р.) зберіг назву Руська Країна.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

Протягом березня-липня 1919 р. в Угорщині при владі перебували комуністи. Нові власті Угорщини створили https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Руськокраїнський народний комісаріат під управлінням народного комісара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82) А. Штефана . Прагнучи отримати підтримку руського населення, комуністи включили усі міста і села, де налічувалося 50 і більше відсотків русинів, до Руської Країни. Проект Конституції Країни було оприлюднено https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року в газеті «Руська правда» і визначав це адміністративно-територіальне утворення як "самостійний Країнський Союз, що входить на федеративних засадах до складу Радянської Республіки ". У відносинах між комуністами та владою існувала певна напруга. Комісар Августин Штефан зробив спробу відновити Руський Народний Сойм, однак така спроба була припинена розпуском сформованої Штефаном урядової Ради загоном озброєних робітників на чолі з Дьюлою Катко. Втім, трохи пізніше, 22 квітня, в умовах румунського наступу Камінському вдалося змістити Мукачівський діректоріум, очолюваний Яношем Галгоці, що спричинило за собою зняття частини військ з фронту (через два дні статус-кво було відновлено, Камінський арештований, а ще через чотири дні в Мукачево увійшли румуни).
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28.06.2020 16:15 Відповісти
контроль.. сказочник очередной. как бы с гляделками в добрые глаза путену кацарылы к осени Херсонскую Одесскую и Николаевскую области не отжали
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28.06.2020 16:17 Відповісти
Змучиться, сидячі у бункері, хлопчикам барильця цілувати
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28.06.2020 16:22 Відповісти
Подумайте, куда сброд там живущий будете девать. Без концлагерей нет выйдет, сами не свалят.
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28.06.2020 16:24 Відповісти
Соломон-ти не Соломон, про концлагеря говорити не можно, депортації достатньо.
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28.06.2020 16:59 Відповісти
Я против депортации моей родни из Севастополя. Как и вся масса местных ватников, им будет пофиг. Особенно если дать ЗП и пенсии от какого-нибудь Евросоюза. А ваши разговорчики - какой-то фашизм и провокация. И полное непонимание.
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28.06.2020 17:36 Відповісти
Це до Соломона
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28.06.2020 17:38 Відповісти
Соломон - это 100% кацапский тролль. Их цель - выставить украинцев нацистами и/или идиотами и сформировать "правильную" картинку для кремлёвской пропаганды. Эти тролли здесь и пишут про концлагеря для жителей Крыма и Донбасса, брызжут ненавистью к жителям оккупированных территорий - в точности с кацапской пропагандой о "гражданской войне на Донбассе" и как "крым сам ушёл".
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28.06.2020 18:49 Відповісти
Это понятно. Но а кто дал команду уйти с улиц крымским татарам перед захватом Крыма? Мутная история, пахнет предательством
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28.06.2020 17:28 Відповісти
Светик, а Вы зачем самолайкнулись, пахнет нехорошо, ггг
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28.06.2020 18:24 Відповісти
Для возврата Крыма надо дождаться, когда ***** будет при смерти, быстро и решительно занимать Крым. В погонах какой-то альтернативной Русско-Казацкой Армии Освобождения Великой России от Олигархов и Масонов.

Но у наших фельдмаршалов традиционно ни мозгов, ни воли нет. А план, если и будет, СБУ и Генштаб сольют Кремлю на момент написания черновика.
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28.06.2020 17:42 Відповісти
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии"

что там с крымскотатарской дивизией, готова уже отвоевывать историческую родину ?
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28.06.2020 17:53 Відповісти
Нічого не вийде доки жителі Криму не прагнутимуть цього.
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28.06.2020 18:06 Відповісти
Жителі Ічкерії також не хотіли щоб в них господарювала паРаша, ну і хто їх питав?
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28.06.2020 18:09 Відповісти
Методами НКВС запросто повернути і Крим, і Лугандонію!
А ле не із цією зесранською владою, зесранська влада боїться стріляти у ворога!!!
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28.06.2020 18:06 Відповісти
мабуть у держави досі нема причин, щоб Одесу та Маріуполь - зробити двома величезними морськими базами NATO ???
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28.06.2020 19:06 Відповісти
"Вследствие вооруженной агрессии России против Блистательной Порты, которая продолжается более шести лет, территориальная целостность нашего государства нарушена - оккупирован Крым и утрачен контроль в отдельных районах ......
Те почему Крым Украине, а не Турции? Исходя из истории....
"Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины.

Національний склад населення Криму, перепись 2001 года

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни 60,10 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці 23,90 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 татари кримські 10,16 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 татари 0,56 %

Это - без учета Севастополя, в Севастополе в 2001 - 342 т чел, из них русских - 71,6%, украинцев - 22,4%.
Учитывая, что татары в Крыму - такие же пришлые/захватчики/оккупанты (нужное подчеркнуть) и составляют 10-12% населения, почему именно крымскотатарской национально-территориальной автономии??? А не допустим греки, жившие в Крыму за 2 тыс лет до появления там татар в 1240 году?
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28.06.2020 19:25 Відповісти
 
 