УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4599 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 829 74

В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП. ФОТО

Рік тому президент Володимир Зеленський підтримав ідею створення Конституції України для дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"І ось результат – "Проста Конституція". Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рік тому в День Конституції України, Зеленський розповів про ініціативу створення "Конституції для наймолодших", розпочату видавничою групою "Основа".

"Думаю, це дуже класно - зробити Конституцію для дітей, яка буде їм дійсно цікавою", - сказав тоді президент.

Також читайте: Сьогодні Україна відзначає День Конституції

В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 01
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 02
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 03
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 04
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 05
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 06
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 07
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 08
В Україні презентували Просту Конституцію для дітей, - ОП 09

діти (5093) Зеленський Володимир (23964) Конституція (548) День Конституції (76) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Для детей слишком просто. Вот для "слуг народа" как раз. Ещё хороводы будут водить.
показати весь коментар
28.06.2020 14:44
+10
https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко


https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda


"Ліліпути ніколи не оберуть своїм вождем Гуллівера, вони оберуть Ліліпута, який стане стверджувати, що ліліпути - Великий Народ!" (с) Дж. Свіфт
показати весь коментар
28.06.2020 14:52
+9
(і текст, і картинки - якось усе по-дебільному...)

В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП - Цензор.НЕТ 8872
показати весь коментар
28.06.2020 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И Конституцию лайт для депутатов и чиновников
показати весь коментар
28.06.2020 14:41 Відповісти
Так у них "своя", а наша им "неинтересна!
показати весь коментар
28.06.2020 14:49 Відповісти
У них все своё. И ПДД, и УК , и остальное ...
показати весь коментар
28.06.2020 15:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wwJDFt-NsiM

Зе-Конституція. Слуги чхали з високої корабельної сосни на основний закон держави
показати весь коментар
28.06.2020 19:34 Відповісти
"Твої права"..
показати весь коментар
28.06.2020 14:42 Відповісти
Для детей слишком просто. Вот для "слуг народа" как раз. Ещё хороводы будут водить.
показати весь коментар
28.06.2020 14:44 Відповісти
Боюсь, без полугодичных курсов в Трускавце- они её не осилят. Конституция для детей не их уровень ,до такого уровня нужно им еще подучится
показати весь коментар
28.06.2020 15:44 Відповісти
Я не понял, а что там про шумеров написано. Поясните плиз.
показати весь коментар
28.06.2020 14:46 Відповісти
Что означает фраза: шумери, гоу в державу, я створив?
показати весь коментар
28.06.2020 14:52 Відповісти
хз, но походу решили дать возможность роспропаганде снова поиздеваться с украинцев. Идиоты.
показати весь коментар
28.06.2020 15:01 Відповісти
100%. Якщо раніше кацапам доводилось ліпити з лайна та хмизу фейкові "українські підручники", в яких "дрєвніє укри мамонтовими екскаваторами копають Чорне Море" - то тепер уявляю іржач на москальських ресурсах. "Полюбуйтесь-кось, чавой хахлы-та опять отчебучили-т! енто они детёв-та своих конституции так учат! хахахахаха, вот ужо дурной народишко-т!"
І це вже, блть, не фейк. Хій спростуєш.
показати весь коментар
28.06.2020 15:17 Відповісти
Я понял их логику!!!! Это по типу приглашений в современных группах в соц сетях!!!!! Завтра ждем "пёрлы" на всех новостных помойках России про эту "конституцию для детей". Раньше одна недоделанная Руслана про "шумеров" выдала, так уже 5 лет, лахтинские, постоянно поднимают тему "шумеров". Я представляю что начнется теперь, после ОФИЦИАЛЬНОГО представления этой брошурки.
показати весь коментар
28.06.2020 15:33 Відповісти
Це приблизно як на державному рівні оголосити програму підтримки синиць та холокосту снігурів. Або затвердити сольові тарифи за проїзд у транспорті.
Сіль (пардон за каламбур) саме в офіційному рівні - тут вже неможливо нічого спростувати або навіть сказати "та то якісь дебіли щось ляпнули в книзі-мармизі".
показати весь коментар
28.06.2020 16:02 Відповісти
Попалася мені один раз у руки дореволюційна "Граматика" для гімназій... І тоді я зрозумів, що наша "Граматика" - для "розумово відсталих", до того вона проста і дохідлива... А бачив я її в бібліотеці професора-лінгвіста... І саме він пояснив причину створення "радянської" "Граматики" - просто наші "творці Країни Рад", замість того, щоб учиться, займалися "революцією", тому писали безграмотно. Так от, щоб цю безграмотність не було так помітно, "граматику" спростили... Те ж саме зараз хочуть зробить з Конституцією - вони її для себе роблять, бо в теперішній розібраться не здатні...
показати весь коментар
28.06.2020 16:41 Відповісти
А я догадался. Это сленг игроков в сетевые игры, например, КонтрСтрайк. Типа того: пацаны, гоу на сервер, я создал. Создал игру в смысле и пацаны подключаются. Но если так учат в школе... что обычный человек даже не понимает смысла предложения. Ну... ну да.
показати весь коментар
28.06.2020 15:32 Відповісти
Тоже до этого дошел, но через 10 минут после первого прочтения. Выше описал возможные последствия. Вой Собаки Баскервилей покажется ласковым мурчанием домашнего котенка, по сравнению с тем, что начнется в росСМИ с подачи НеЛоха и его "мАлАдой" команды.
показати весь коментар
28.06.2020 15:37 Відповісти
Наша Конституция - как тот суслик: "Ты суслика видишь? А он есть.."
показати весь коментар
28.06.2020 14:48 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко


https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda


"Ліліпути ніколи не оберуть своїм вождем Гуллівера, вони оберуть Ліліпута, який стане стверджувати, що ліліпути - Великий Народ!" (с) Дж. Свіфт
показати весь коментар
28.06.2020 14:52 Відповісти
В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП - Цензор.НЕТ 3620
показати весь коментар
28.06.2020 14:53 Відповісти
Як би ту обкладинку без назви показали міліону українців і запропонували б придумати назву - скільки людей, хочаб приблизно, вгадали б "правильну" назву? Мені одному видно - що це якийсь жалюгідний жах? Вже похєрили усі українські символи та інституції, тепер з дитинства насаджуватимуть відразу до Конституції України.
показати весь коментар
28.06.2020 14:53 Відповісти
Для дітей? Мені здається, що ніт.
Це для "слуг народу" зрозумілою їм мовою.
Ще й із інтернет-мемчиками:

В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП - Цензор.НЕТ 511
показати весь коментар
28.06.2020 14:55 Відповісти
мабуть художнику позував сивохо
показати весь коментар
28.06.2020 15:00 Відповісти
Тоді вже треба було додати інші меми... наприклад, цей цюцюрковий злодій символізує Ківу:
В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП - Цензор.НЕТ 5610
показати весь коментар
28.06.2020 15:08 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2020 15:18 Відповісти
І мармизи "слуг" під час обговорення жіночих принад Аллахвердієво-Соснової:

В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП - Цензор.НЕТ 7718
показати весь коментар
28.06.2020 15:33 Відповісти
"Нарид" сам выбрал такое ...... во власть. Хотя "нариду" - пох на то как их обливают помоями, а голосов вменяемых граждан в общем галдеже не слышно.
показати весь коментар
28.06.2020 15:40 Відповісти
все что делают зебилы убого, даже книги для детей
это просто распил государственных денег
показати весь коментар
28.06.2020 14:56 Відповісти
І чому януковощ - найважливіший гравець оборони?
показати весь коментар
28.06.2020 14:56 Відповісти
І для чого йому страусина "писанка" в кольорах лаптєстанівського аквафрешу? книга-загадка
показати весь коментар
28.06.2020 15:16 Відповісти
Не хотілося б вихваляти практики совкових часів... але тоді була традиція ретельно перевіряти друковані видання на предмет "порочащих намеков" (у Дніпрі одній з редакцій прописали "кузькіну мать" за номер газети, у якій "на просвет" заголовок "Плани п'ятирічки" опинився під хвостом кота, зображеного на зворотній сторінці).
Так ось, в цій "конституції" таких натяків-диверсій неозброєним оком можна набрати на звільнення з вовчим квитком...
показати весь коментар
28.06.2020 15:41 Відповісти
Готов поспорить, что в этой конституции нет ни слова о европейском выборе Украины.
показати весь коментар
28.06.2020 14:58 Відповісти
Просто предлагаю отдохнуть в этот праздник. Как я.
Послушайте что-то из раздела "кому за ..."
https://www.youtube.com/watch?v=_EA0FpNVT5s&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_t-URVeHU&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=3%D1%8A https://www.youtube.com/watch?v=VJ_t-URVeHU&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=3ъ
https://www.youtube.com/watch?v=YctUzxEtEBY&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YctUzxEtEBY&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=8 https://www.youtube.com/watch?v=TpLc6wudZss&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=14

Надеюсь, кому-нибудь понравится...
показати весь коментар
28.06.2020 14:59 Відповісти
Andrews Sisters в стиле пинап (pin-up) - классно сделано.

Кстати, для тех кто не в курсе, этот стиль (живопись!) появился в годы 2-й Мировой войны в Америке.
показати весь коментар
28.06.2020 15:08 Відповісти
Пытался объяснить своим редким "собутыльникам", что такое "пин-ап", они до сих пор не понимают... Наверно, не умею объяснять
Спасибо, вы сразу разобрались... Красивый стиль...
показати весь коментар
28.06.2020 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J0ogqBcK9ow

А вот Вам еще. Из другого стиля. Надеюсь, понравится...
показати весь коментар
28.06.2020 15:38 Відповісти
Это у меня давно в избранном.
показати весь коментар
28.06.2020 19:18 Відповісти
В Кейптаунском порту
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж.
Но прежде чем уйти
В далекие пути,
На берег был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся, по темным улицам,
И клеши новые ласкает бриз.
Они идут туда, где можно без труда
Найти себе и женщин, и вина.
Где пиво пенится, где пить не ленятся,
Где юбки узкие трещат по швам.
Но вот ворвался в порт французский теплоход
В сиянии своих прожекторов,
И свой покинув борт сошли гурьбою в порт
Четырнадцать французских моряков.
У них походочка, как в море лодочка,
А на пути у них таверна "Кэт".
Они пришли туда, где можно без труда
Найти себе и женщин, и вина.
показати весь коментар
28.06.2020 16:33 Відповісти
Спасибо, не знал. Пахабненько, в стиле udaff.com...
показати весь коментар
28.06.2020 17:53 Відповісти
Это ещё из 60-х.
показати весь коментар
28.06.2020 18:02 Відповісти
Может, и тут что-то знаете?
Почему-то, на фоне "дед побед" вспомнился совдеповский сериал об "освобождении" Берлина, там еще "немцы" разбомбили собственный зоопарк, а советские солдаты "спасали" зверей оттуда, вроде еще убило одного из главных "героев" на этой почве...
https://www.youtube.com/watch?v=TpLc6wudZss
показати весь коментар
28.06.2020 18:21 Відповісти
Супер. Мы с паном похоже одногодки.
показати весь коментар
28.06.2020 20:15 Відповісти
Дискоооо, ой ёйо йой!
показати весь коментар
28.06.2020 20:16 Відповісти
И дочого тут Берлін?
показати весь коментар
28.06.2020 20:18 Відповісти
Отето тёлки были в наше время! А щас какие-то татуированные зечки.
показати весь коментар
28.06.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4 Вот вам
показати весь коментар
28.06.2020 20:36 Відповісти
Queen - класика
показати весь коментар
28.06.2020 23:38 Відповісти
Лена заплакала и для Вовы написала, когда услышала о его планах пойти на второй срок ...
показати весь коментар
28.06.2020 15:00 Відповісти
(і текст, і картинки - якось усе по-дебільному...)

В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП - Цензор.НЕТ 8872
показати весь коментар
28.06.2020 15:00 Відповісти
Як що почитати Конституцію України то права народу вміщуються на одній сторні аркуша а все друге це наші обовязки.
показати весь коментар
28.06.2020 15:19 Відповісти
Іпічєська сила ! Та тільки за такі картинки голови відривати !
Може в гідранта план такий,-вирощувати на подібному шлаку дебілів,свій майбутній електорат ?
Можете порівняти з Капранівською "Конституцією в коміксах",видану в жовтні 2019-го:
https://osvitoria.media/news/konstytutsiya-v-komiksah-osnovnyj-zakon-derzhavy-vydaly-dlya-ditej/
показати весь коментар
28.06.2020 15:21 Відповісти
Дідько... Це ж небо та земля дно!
Капранівські комікси - це якісно й стильно, а не оте зебільне хій-зна-що...

В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП - Цензор.НЕТ 9922
показати весь коментар
28.06.2020 15:48 Відповісти
Якщо він говорить як гопник, якщо він виражається як гопник, якщо він малює як гопник, якщо він поводись себе як гопник - то він і є гопник. Якщо він говорить як наркоман, якщо він виражається як наркоман, якщо він малює як наркоман, якщо він поводить себе як наркоман - то він і є наркоман.
показати весь коментар
28.06.2020 15:23 Відповісти
Старая, добрая английская пословица. Как всегда актуальна.
показати весь коментар
28.06.2020 15:42 Відповісти
Зеленскому надо подарить, - пусть почитает!
показати весь коментар
28.06.2020 16:05 Відповісти
"Проста Конституція " , тепер це настільна книга ЗЕ ?
показати весь коментар
28.06.2020 16:08 Відповісти
"Шумери,гоу в державу..." Шо за *****? Це сам нелох ,будучи під кайфом,писав?
показати весь коментар
28.06.2020 16:11 Відповісти
А як вам оцей дегенерат-мікроцефал із диспропорційною анатомією?
Пздць обороні з таким гравцем

В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП - Цензор.НЕТ 9505
показати весь коментар
28.06.2020 16:29 Відповісти
это специально сделали зе-обезьяны..
мол такие орки только и носят Трезубы и нашивки с флагом Украины...
показати весь коментар
28.06.2020 16:46 Відповісти
зебилы
показати весь коментар
28.06.2020 16:26 Відповісти
А для пересичных выборцив? Там где про власнисть народу яка реализуется через териториальные громады,кторых нет как власнисти народа.так и самого народа.про это никто не хочет рассказать. В натуре у нас феодально-олигархический строй. Вот про это и надо детям рассказывать.Про наш ублюдочный феодализм (научный термин). А не сказки для взрослых.
показати весь коментар
28.06.2020 16:27 Відповісти
некрасивые и убогие картинки....
показати весь коментар
28.06.2020 16:43 Відповісти
Конституция для Зели.
показати весь коментар
28.06.2020 16:52 Відповісти
Боже! Це для того, щоб дітям вночі страхіття снилися? І якщо це Конституція України, то чому там якісь іноземні слова?
От най ЗЕ! теє і читає! Може, врешті решт, вивчить свої обов'язки.
показати весь коментар
28.06.2020 17:07 Відповісти
Я своему ребенку такую книгу точно не возьму никогда))
показати весь коментар
28.06.2020 17:20 Відповісти
Походу Зе... даже по этой книге конституцию выучить не может. Половину статей только за год нарушил, шо будет к окончанию срока, даже представить тяжко
показати весь коментар
28.06.2020 17:58 Відповісти
Жодний нормальний батько чи мати не придбає для своєї дитини таке паскудство. Треба вимагати заборонити видавати і поширювати цю книгу. Бо прочитавши її дитина буде висловлюватися на тому дурнуватому слензі, яким вона написана.
показати весь коментар
28.06.2020 18:58 Відповісти
Дивна «еволюція»: спочатку шумери, потім шлепери, а зараз - зебіли
показати весь коментар
28.06.2020 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RZ3DnV8uYj4&t=0s Топ-10 порушень Конституції Зеленським. Альтернативне привітання до свята від президента.
показати весь коментар
28.06.2020 20:34 Відповісти
Які ще блд шумери?))) А "Проста Конституція" - це такий вид петросянства? Щоб скорочувати було зручно до "Прост-итуція"? Зовсім дахом поїхали... Затравка для сюжетів кацапТВ готова.
показати весь коментар
28.06.2020 21:30 Відповісти
 
 