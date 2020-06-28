В Україні презентували "Просту Конституцію" для дітей, - ОП. ФОТО

Рік тому президент Володимир Зеленський підтримав ідею створення Конституції України для дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"І ось результат – "Проста Конституція". Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рік тому в День Конституції України, Зеленський розповів про ініціативу створення "Конституції для наймолодших", розпочату видавничою групою "Основа".

"Думаю, це дуже класно - зробити Конституцію для дітей, яка буде їм дійсно цікавою", - сказав тоді президент.

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