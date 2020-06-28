В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП. ФОТО

Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал идею создания Конституции Украины для детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорися в сообщении.

Напомним, года назад в День Конституции Украины, Зеленский рассказал об инициативе создания "Конституції для наймолодших", начатую издательской группой "Основа".

"Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной", - сказал тогда президент.

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