В Украине презентовали "Простую Конституцию" для детей, - ОП. ФОТО
Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал идею создания Конституции Украины для детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорися в сообщении.
Напомним, года назад в День Конституции Украины, Зеленский рассказал об инициативе создания "Конституції для наймолодших", начатую издательской группой "Основа".
"Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной", - сказал тогда президент.
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Зе-Конституція. Слуги чхали з високої корабельної сосни на основний закон держави
І це вже, блть, не фейк. Хій спростуєш.
Сіль (пардон за каламбур) саме в офіційному рівні - тут вже неможливо нічого спростувати або навіть сказати "та то якісь дебіли щось ляпнули в книзі-мармизі".
https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda
"Ліліпути ніколи не оберуть своїм вождем Гуллівера, вони оберуть Ліліпута, який стане стверджувати, що ліліпути - Великий Народ!" (с) Дж. Свіфт
Це для "слуг народу" зрозумілою їм мовою.
Ще й із інтернет-мемчиками:
это просто распил государственных денег
Так ось, в цій "конституції" таких натяків-диверсій неозброєним оком можна набрати на звільнення з вовчим квитком...
Послушайте что-то из раздела "кому за ..."
https://www.youtube.com/watch?v=_EA0FpNVT5s&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_t-URVeHU&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=3%D1%8A https://www.youtube.com/watch?v=VJ_t-URVeHU&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=3ъ
https://www.youtube.com/watch?v=YctUzxEtEBY&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YctUzxEtEBY&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=8 https://www.youtube.com/watch?v=TpLc6wudZss&list=RDohhbrHQ4Y-Y&index=14
Надеюсь, кому-нибудь понравится...
Кстати, для тех кто не в курсе, этот стиль (живопись!) появился в годы 2-й Мировой войны в Америке.
Спасибо, вы сразу разобрались... Красивый стиль...
А вот Вам еще. Из другого стиля. Надеюсь, понравится...
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж.
Но прежде чем уйти
В далекие пути,
На берег был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся, по темным улицам,
И клеши новые ласкает бриз.
Они идут туда, где можно без труда
Найти себе и женщин, и вина.
Где пиво пенится, где пить не ленятся,
Где юбки узкие трещат по швам.
Но вот ворвался в порт французский теплоход
В сиянии своих прожекторов,
И свой покинув борт сошли гурьбою в порт
Четырнадцать французских моряков.
У них походочка, как в море лодочка,
А на пути у них таверна "Кэт".
Они пришли туда, где можно без труда
Найти себе и женщин, и вина.
Почему-то, на фоне "дед побед" вспомнился совдеповский сериал об "освобождении" Берлина, там еще "немцы" разбомбили собственный зоопарк, а советские солдаты "спасали" зверей оттуда, вроде еще убило одного из главных "героев" на этой почве...
https://www.youtube.com/watch?v=TpLc6wudZss
Може в гідранта план такий,-вирощувати на подібному шлаку дебілів,свій майбутній електорат ?
Можете порівняти з Капранівською "Конституцією в коміксах",видану в жовтні 2019-го:
https://osvitoria.media/news/konstytutsiya-v-komiksah-osnovnyj-zakon-derzhavy-vydaly-dlya-ditej/
землядно!
Капранівські комікси - це якісно й стильно, а не оте зебільне хій-зна-що...
Пздць обороні з таким гравцем
мол такие орки только и носят Трезубы и нашивки с флагом Украины...
От най ЗЕ! теє і читає! Може, врешті решт, вивчить свої обов'язки.