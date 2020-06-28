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Сьогодні Україна відзначає День Конституції

Сьогодні Україна відзначає День Конституції

28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після прийняття 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет України" - вже у жовтні була створена Конституційна комісія. Після розпаду СРСР і набуття Україною незалежності у 1991 році стало зрозуміло, що розбудова правової системи в незалежній державі повинна здійснюватися на власній основі – оглядатися ні на кого. Між 1991-1996 років комісіями, окремо створеними Верховною Радою та президентом, було складено декілька проєктів Конституції. Вони тривалий час обговорювалися, доповнювалися і доопрацьовувалися. Найгостріші протиріччя викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. Ліві сили схилялися в бік применшення ролі президентської влади, приватновласницьких відносин, за надання однакового статусу українській та російській мовам і збереження автономного статусу Криму. Праві, в яких об’єдналися представники "партії влади", підприємницькі кола та депутати національної культурно-мовної орієнтації, виступали за сильну президентську вертикаль, гарантування всієї повноти приватновласницьких прав, панування української мови та ліквідацію автономії Криму. Тим часом в країні діяла Конституція УРСР 1978 року з деякими змінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко планує "рішуче" змінити Конституцію Білорусі

У ніч на 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. Документ отримав підтримку двох третин депутатського корпусу (315 народних депутатів). У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою а складі України. А загалом, за тоненькою брошурою, якою Конституція України – сторіччя народної законотворчості. Тут можна згадати і "Руську правду" доби Київської Русі, і козацькі та гетьманські конституції, включно з Конституцією Пилипа Орлика – однією з найперших на європейських теренах, і Конституцію Української Держави 1918 року.

Від початку прийняття нинішній Основний Закон України змінювався кілька разів. Прикметно, що в Конституції України 1996 року передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних її розділів вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права й свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України, згідно зі статтею 157 і взагалі не може бути змінена.
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Топ коментарі
+13
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 3185
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28.06.2020 08:37
+8
А істота, яка на даний момент =грає ролю= пре-зе-дента навіть не відкривала Основний Закон країни, гарантом якого вона має бути.
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
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28.06.2020 08:42
+7
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 8180
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28.06.2020 08:40
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Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 3185
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28.06.2020 08:37 Відповісти
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28.06.2020 08:39 Відповісти
Що "вам" не так ?
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28.06.2020 08:45 Відповісти
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28.06.2020 08:51 Відповісти
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 8180
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28.06.2020 08:40 Відповісти
З святом всіх нас, патріотів-державників!
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28.06.2020 08:41 Відповісти
Справжні патріоти на передовій.
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28.06.2020 08:56 Відповісти
А гэта канапныя патрыеты - не заплюшчываючы вачэй 24 гадзiны, пальцы у крававых мазалях, за Пецю-бацьку украiнскай дэмакратыi пiшуць.
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28.06.2020 09:05 Відповісти
тільки вороги і дУрні "забувають" про ротації; про непридатність до передової через стан здоров'я (до речі - завдяки тій самій передовій); про передову в тилу, тощо.
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28.06.2020 11:48 Відповісти
День Конституции,на которую с момента её принятия ложат болт все,кто дорывается до власти. Хотя по сравнению с балалайней у нас просто образец конституционного права.
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28.06.2020 08:41 Відповісти
Напряму норму Конституції України Від.. про Ваші Прова ... .... .... ..... ....................................................................................................................................................................? маскалик?
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28.06.2020 08:50 Відповісти
Але воно і минулого року було вже ...
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28.06.2020 08:43 Відповісти
А істота, яка на даний момент =грає ролю= пре-зе-дента навіть не відкривала Основний Закон країни, гарантом якого вона має бути.
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
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28.06.2020 08:42 Відповісти
забити тварину булавою.
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28.06.2020 08:44 Відповісти
А metal35 зараз прийде і буде писати =погоним зелю палками до ростова=.
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28.06.2020 08:48 Відповісти
Все будет Украина!!! Главное-вернуть Пороха!!!
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28.06.2020 08:46 Відповісти
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 9733
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28.06.2020 08:49 Відповісти
Розбудіть харанта !
Хай хоч привітає народ України з Днем Конституції !
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28.06.2020 08:50 Відповісти
с чем?
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28.06.2020 08:52 Відповісти
Важко добудитися, там Мендель...
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28.06.2020 08:55 Відповісти
https://www.segodnya.ua/politics/davayte-byt-grazhdanami-kazhdyy-den-zelenskiy-pozdravil-ukraincev-s-dnem-konstitucii-1460169.html
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28.06.2020 09:00 Відповісти
записав на морях ще тиждень тому ?
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28.06.2020 09:03 Відповісти
Нет, в семь утра должен на ступеньках администрации персонально вас поздравлять.
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28.06.2020 09:09 Відповісти
Та ви ... ... НУуу ..уйо. " Мат" ********* нах *****... до того Де Ви Бяд.. та з чим живете!!! *****...и чи жоп. (як в кого ) ) Але не *****.. на. Святу Нашу Загальну Конституцію
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28.06.2020 08:58 Відповісти
Вова, ти, канєшна, будеш вітати нарід зі святом, але... прочитай її хоча б раз у житті, юрист...
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28.06.2020 09:00 Відповісти
-
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
.
УКРАИНА (укр. УКРАЇНА ) - унитарное суверенное государство, административно-территориальными единицами первого уровня которого являются 24 области, 1 украинская автономная республика (АР Крым) и 2 города, имеющие специальный статус: Киев и Севастополь.
Области и автономная республика разделены на 490 районов и 176 городов областного и республиканского (автономной республики) подчинения.
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
СТАТЬЯ - 1.
УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
.
СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
.
СТАТЬЯ - 17.
__ЗАЩИТА__ суверенитета и территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются
важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.
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28.06.2020 09:08 Відповісти
Любой враг оккупант посягнувший на самое святое в мире на территориальную целостность ( Крым, Донбасс ) и суверенитет украинского государства Украины - Руси, он рано или поздно будет обязательно уничтожен многомиллионным Украинским народом кто бы он не был, даже лапотные оккупанты москали -кацапы со своим кровавым фюрером ....уйлом - путлиным с ужасной фашистской ********* паРаши.
Крым это суверенная украинская автономная республика АРК, а Донбасс это Донецкая и Луганские украинские области и они на все века есть и будут в составе Украинского государства. И национально освободительная война за свою временно оккупированную российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса будет только нарастать и закончится только тогда когда последний проклятый украинским народом кровавый российский фашист оккупант покинет эту нашу родную но временно оккупированную украинскую землю.
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28.06.2020 09:10 Відповісти
А Конституція є не державною мовою ?
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28.06.2020 09:18 Відповісти
Є, у вільному перекладі п'ятої колони.
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28.06.2020 10:36 Відповісти
Ворог також повинен ознайомиться і знати нашу Українську Конституцію, держави України Русі.
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28.06.2020 10:54 Відповісти
-
А в першій українській і європейській Конституцією, в 16 параграфах «Вольностей» йдеться про спрямованість політичного і церковного відділення слов'янських українських земель від жахливої ​​татаро -угро - фінської орди (московського улусу а з 18 століття вже нібито Росії). В 1710. отримала схвалення перша Українська Конституція Пилипа Орлика. Текст її було складено українською мовою і латиною. Конституція з назвою "Пакти і Конституція прав і вольностей Української Війська Запорозького". Це була найперша писана Конституція в світі. Де Україна була проголошена незалежною суверенною демократичною державою.
Українська Конституція містить дві частини: а) декларативну; б) і суспільний договір.
Декларативна частина має вигляд програми борців за українську незалежність в середніх віках. В Конституції висловлено прагнення українців до відновлення власної державності. Стрижневою є теза про природне право кожної нації на самовизначення і звільнення з-під чужоземного панування.
У першому розділі йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкуванні Української церкви має бути не окупантами в Москві, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів.
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28.06.2020 11:07 Відповісти
Сьогодні Україна відзначає День Конституції - Цензор.НЕТ 9602

Великий князь Киевский с 945 по 972 год
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28.06.2020 11:21 Відповісти
Великий князь Киевский с 945 по 972 год
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28.06.2020 11:21 Відповісти
 
 