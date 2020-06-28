Сьогодні Україна відзначає День Конституції
28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після прийняття 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет України" - вже у жовтні була створена Конституційна комісія. Після розпаду СРСР і набуття Україною незалежності у 1991 році стало зрозуміло, що розбудова правової системи в незалежній державі повинна здійснюватися на власній основі – оглядатися ні на кого. Між 1991-1996 років комісіями, окремо створеними Верховною Радою та президентом, було складено декілька проєктів Конституції. Вони тривалий час обговорювалися, доповнювалися і доопрацьовувалися. Найгостріші протиріччя викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. Ліві сили схилялися в бік применшення ролі президентської влади, приватновласницьких відносин, за надання однакового статусу українській та російській мовам і збереження автономного статусу Криму. Праві, в яких об’єдналися представники "партії влади", підприємницькі кола та депутати національної культурно-мовної орієнтації, виступали за сильну президентську вертикаль, гарантування всієї повноти приватновласницьких прав, панування української мови та ліквідацію автономії Криму. Тим часом в країні діяла Конституція УРСР 1978 року з деякими змінами.
У ніч на 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. Документ отримав підтримку двох третин депутатського корпусу (315 народних депутатів). У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою а складі України. А загалом, за тоненькою брошурою, якою Конституція України – сторіччя народної законотворчості. Тут можна згадати і "Руську правду" доби Київської Русі, і козацькі та гетьманські конституції, включно з Конституцією Пилипа Орлика – однією з найперших на європейських теренах, і Конституцію Української Держави 1918 року.
Від початку прийняття нинішній Основний Закон України змінювався кілька разів. Прикметно, що в Конституції України 1996 року передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних її розділів вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права й свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України, згідно зі статтею 157 і взагалі не може бути змінена.
Будь ласка, зачекайте...
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
Хай хоч привітає народ України з Днем Конституції !
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
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УКРАИНА (укр. УКРАЇНА ) - унитарное суверенное государство, административно-территориальными единицами первого уровня которого являются 24 области, 1 украинская автономная республика (АР Крым) и 2 города, имеющие специальный статус: Киев и Севастополь.
Области и автономная республика разделены на 490 районов и 176 городов областного и республиканского (автономной республики) подчинения.
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
СТАТЬЯ - 1.
УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
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СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
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СТАТЬЯ - 17.
__ЗАЩИТА__ суверенитета и территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются
важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.
Крым это суверенная украинская автономная республика АРК, а Донбасс это Донецкая и Луганские украинские области и они на все века есть и будут в составе Украинского государства. И национально освободительная война за свою временно оккупированную российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса будет только нарастать и закончится только тогда когда последний проклятый украинским народом кровавый российский фашист оккупант покинет эту нашу родную но временно оккупированную украинскую землю.
А в першій українській і європейській Конституцією, в 16 параграфах «Вольностей» йдеться про спрямованість політичного і церковного відділення слов'янських українських земель від жахливої татаро -угро - фінської орди (московського улусу а з 18 століття вже нібито Росії). В 1710. отримала схвалення перша Українська Конституція Пилипа Орлика. Текст її було складено українською мовою і латиною. Конституція з назвою "Пакти і Конституція прав і вольностей Української Війська Запорозького". Це була найперша писана Конституція в світі. Де Україна була проголошена незалежною суверенною демократичною державою.
Українська Конституція містить дві частини: а) декларативну; б) і суспільний договір.
Декларативна частина має вигляд програми борців за українську незалежність в середніх віках. В Конституції висловлено прагнення українців до відновлення власної державності. Стрижневою є теза про природне право кожної нації на самовизначення і звільнення з-під чужоземного панування.
У першому розділі йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкуванні Української церкви має бути не окупантами в Москві, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів.
Великий князь Киевский с 945 по 972 год