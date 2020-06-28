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Конституция (2005) праздник (1581) День Конституции (90)

Сегодня Украина отмечает День Конституции

Сегодня Украина отмечает День Конституции

28 июня 1996 года, в 9 час. 18 мин., спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорной и тяжелой работы, консультаций, кризисов и договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины - в октябре того же года была образована Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе - оглядываться уже не на кого. Это эпохальное событие изменило многие положения парламентской концепции новой Конституции. Между 1991-1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господства украинского языка и ликвидацию автономии Крыма. Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями.

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В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Принятие Конституции независимой Украины стало выдающейся победой правоцентристских пропрезидентских сил и национального лагеря, который их поддержал. В целом, за тоненькой брошюрой, которой является Конституция Украины - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и "Русскую правду" эпохи Киевской Руси, и казацкие и гетманские конституции, включая Конституцию Пилипа Орлика - одну из первых в Европе, и Конституцию Украинского государства 1918 года.

С начала принятия, нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157 и вообще не может быть изменена.

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Топ комментарии
+13
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 3185
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28.06.2020 08:37
+8
А істота, яка на даний момент =грає ролю= пре-зе-дента навіть не відкривала Основний Закон країни, гарантом якого вона має бути.
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
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28.06.2020 08:42
+7
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 8180
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28.06.2020 08:40
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Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 3185
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28.06.2020 08:37 Ответить
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28.06.2020 08:39 Ответить
Що "вам" не так ?
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28.06.2020 08:45 Ответить
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28.06.2020 08:51 Ответить
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 8180
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28.06.2020 08:40 Ответить
З святом всіх нас, патріотів-державників!
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28.06.2020 08:41 Ответить
Справжні патріоти на передовій.
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28.06.2020 08:56 Ответить
А гэта канапныя патрыеты - не заплюшчываючы вачэй 24 гадзiны, пальцы у крававых мазалях, за Пецю-бацьку украiнскай дэмакратыi пiшуць.
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28.06.2020 09:05 Ответить
тільки вороги і дУрні "забувають" про ротації; про непридатність до передової через стан здоров'я (до речі - завдяки тій самій передовій); про передову в тилу, тощо.
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28.06.2020 11:48 Ответить
День Конституции,на которую с момента её принятия ложат болт все,кто дорывается до власти. Хотя по сравнению с балалайней у нас просто образец конституционного права.
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28.06.2020 08:41 Ответить
Напряму норму Конституції України Від.. про Ваші Прова ... .... .... ..... ....................................................................................................................................................................? маскалик?
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28.06.2020 08:50 Ответить
Але воно і минулого року було вже ...
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28.06.2020 08:43 Ответить
А істота, яка на даний момент =грає ролю= пре-зе-дента навіть не відкривала Основний Закон країни, гарантом якого вона має бути.
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
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28.06.2020 08:42 Ответить
забити тварину булавою.
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28.06.2020 08:44 Ответить
А metal35 зараз прийде і буде писати =погоним зелю палками до ростова=.
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28.06.2020 08:48 Ответить
Все будет Украина!!! Главное-вернуть Пороха!!!
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28.06.2020 08:46 Ответить
Сегодня Украина отмечает День Конституции - Цензор.НЕТ 9733
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28.06.2020 08:49 Ответить
Розбудіть харанта !
Хай хоч привітає народ України з Днем Конституції !
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28.06.2020 08:50 Ответить
с чем?
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28.06.2020 08:52 Ответить
Важко добудитися, там Мендель...
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28.06.2020 08:55 Ответить
https://www.segodnya.ua/politics/davayte-byt-grazhdanami-kazhdyy-den-zelenskiy-pozdravil-ukraincev-s-dnem-konstitucii-1460169.html
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28.06.2020 09:00 Ответить
записав на морях ще тиждень тому ?
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28.06.2020 09:03 Ответить
Нет, в семь утра должен на ступеньках администрации персонально вас поздравлять.
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28.06.2020 09:09 Ответить
Та ви ... ... НУуу ..уйо. " Мат" ********* нах *****... до того Де Ви Бяд.. та з чим живете!!! *****...и чи жоп. (як в кого ) ) Але не *****.. на. Святу Нашу Загальну Конституцію
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28.06.2020 08:58 Ответить
Вова, ти, канєшна, будеш вітати нарід зі святом, але... прочитай її хоча б раз у житті, юрист...
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28.06.2020 09:00 Ответить
-
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
.
УКРАИНА (укр. УКРАЇНА ) - унитарное суверенное государство, административно-территориальными единицами первого уровня которого являются 24 области, 1 украинская автономная республика (АР Крым) и 2 города, имеющие специальный статус: Киев и Севастополь.
Области и автономная республика разделены на 490 районов и 176 городов областного и республиканского (автономной республики) подчинения.
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
СТАТЬЯ - 1.
УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
.
СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
.
СТАТЬЯ - 17.
__ЗАЩИТА__ суверенитета и территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются
важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.
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28.06.2020 09:08 Ответить
Любой враг оккупант посягнувший на самое святое в мире на территориальную целостность ( Крым, Донбасс ) и суверенитет украинского государства Украины - Руси, он рано или поздно будет обязательно уничтожен многомиллионным Украинским народом кто бы он не был, даже лапотные оккупанты москали -кацапы со своим кровавым фюрером ....уйлом - путлиным с ужасной фашистской ********* паРаши.
Крым это суверенная украинская автономная республика АРК, а Донбасс это Донецкая и Луганские украинские области и они на все века есть и будут в составе Украинского государства. И национально освободительная война за свою временно оккупированную российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса будет только нарастать и закончится только тогда когда последний проклятый украинским народом кровавый российский фашист оккупант покинет эту нашу родную но временно оккупированную украинскую землю.
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28.06.2020 09:10 Ответить
А Конституція є не державною мовою ?
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28.06.2020 09:18 Ответить
Є, у вільному перекладі п'ятої колони.
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28.06.2020 10:36 Ответить
Ворог також повинен ознайомиться і знати нашу Українську Конституцію, держави України Русі.
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28.06.2020 10:54 Ответить
-
А в першій українській і європейській Конституцією, в 16 параграфах «Вольностей» йдеться про спрямованість політичного і церковного відділення слов'янських українських земель від жахливої ​​татаро -угро - фінської орди (московського улусу а з 18 століття вже нібито Росії). В 1710. отримала схвалення перша Українська Конституція Пилипа Орлика. Текст її було складено українською мовою і латиною. Конституція з назвою "Пакти і Конституція прав і вольностей Української Війська Запорозького". Це була найперша писана Конституція в світі. Де Україна була проголошена незалежною суверенною демократичною державою.
Українська Конституція містить дві частини: а) декларативну; б) і суспільний договір.
Декларативна частина має вигляд програми борців за українську незалежність в середніх віках. В Конституції висловлено прагнення українців до відновлення власної державності. Стрижневою є теза про природне право кожної нації на самовизначення і звільнення з-під чужоземного панування.
У першому розділі йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкуванні Української церкви має бути не окупантами в Москві, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів.
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28.06.2020 11:07 Ответить
Сьогодні Україна відзначає День Конституції - Цензор.НЕТ 9602

Великий князь Киевский с 945 по 972 год
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28.06.2020 11:21 Ответить
Великий князь Киевский с 945 по 972 год
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28.06.2020 11:21 Ответить
 
 