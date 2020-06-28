Сегодня Украина отмечает День Конституции
28 июня 1996 года, в 9 час. 18 мин., спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорной и тяжелой работы, консультаций, кризисов и договоренностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины - в октябре того же года была образована Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе - оглядываться уже не на кого. Это эпохальное событие изменило многие положения парламентской концепции новой Конституции. Между 1991-1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.
Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господства украинского языка и ликвидацию автономии Крыма. Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями.
В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.
Принятие Конституции независимой Украины стало выдающейся победой правоцентристских пропрезидентских сил и национального лагеря, который их поддержал. В целом, за тоненькой брошюрой, которой является Конституция Украины - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и "Русскую правду" эпохи Киевской Руси, и казацкие и гетманские конституции, включая Конституцию Пилипа Орлика - одну из первых в Европе, и Конституцию Украинского государства 1918 года.
С начала принятия, нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157 и вообще не может быть изменена.
Пожалуйста, подождите...
Більше того, цей нарик цинічно плює на Конституцію України і витирає об неї ноги.
Щоб йому !
Хай хоч привітає народ України з Днем Конституції !
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
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УКРАИНА (укр. УКРАЇНА ) - унитарное суверенное государство, административно-территориальными единицами первого уровня которого являются 24 области, 1 украинская автономная республика (АР Крым) и 2 города, имеющие специальный статус: Киев и Севастополь.
Области и автономная республика разделены на 490 районов и 176 городов областного и республиканского (автономной республики) подчинения.
___КОНСТИТУЦИЯ____УКРАИНЫ.____..
СТАТЬЯ - 1.
УКРАИНА есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
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СТАТЬЯ - 2.
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах
существующей границы ___ЦЕЛОСТНА и НЕПРИКОСНОВЕННА___.
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СТАТЬЯ - 17.
__ЗАЩИТА__ суверенитета и территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются
важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.
Крым это суверенная украинская автономная республика АРК, а Донбасс это Донецкая и Луганские украинские области и они на все века есть и будут в составе Украинского государства. И национально освободительная война за свою временно оккупированную российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса будет только нарастать и закончится только тогда когда последний проклятый украинским народом кровавый российский фашист оккупант покинет эту нашу родную но временно оккупированную украинскую землю.
А в першій українській і європейській Конституцією, в 16 параграфах «Вольностей» йдеться про спрямованість політичного і церковного відділення слов'янських українських земель від жахливої татаро -угро - фінської орди (московського улусу а з 18 століття вже нібито Росії). В 1710. отримала схвалення перша Українська Конституція Пилипа Орлика. Текст її було складено українською мовою і латиною. Конституція з назвою "Пакти і Конституція прав і вольностей Української Війська Запорозького". Це була найперша писана Конституція в світі. Де Україна була проголошена незалежною суверенною демократичною державою.
Українська Конституція містить дві частини: а) декларативну; б) і суспільний договір.
Декларативна частина має вигляд програми борців за українську незалежність в середніх віках. В Конституції висловлено прагнення українців до відновлення власної державності. Стрижневою є теза про природне право кожної нації на самовизначення і звільнення з-під чужоземного панування.
У першому розділі йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкуванні Української церкви має бути не окупантами в Москві, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів.
Великий князь Киевский с 945 по 972 год