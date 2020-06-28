Сегодня Украина отмечает День Конституции

28 июня 1996 года, в 9 час. 18 мин., спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорной и тяжелой работы, консультаций, кризисов и договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины - в октябре того же года была образована Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе - оглядываться уже не на кого. Это эпохальное событие изменило многие положения парламентской концепции новой Конституции. Между 1991-1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господства украинского языка и ликвидацию автономии Крыма. Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями.

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В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Принятие Конституции независимой Украины стало выдающейся победой правоцентристских пропрезидентских сил и национального лагеря, который их поддержал. В целом, за тоненькой брошюрой, которой является Конституция Украины - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и "Русскую правду" эпохи Киевской Руси, и казацкие и гетманские конституции, включая Конституцию Пилипа Орлика - одну из первых в Европе, и Конституцию Украинского государства 1918 года.

С начала принятия, нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157 и вообще не может быть изменена.

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