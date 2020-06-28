Российские силовики системно и безнаказанно применяют пытки в оккупированном Крыму, - правозащитники

После оккупации Крыма Россией применение пыток сотрудниками ФСБ РФ и полиции в отношении граждан Украины стало системным и безнаказанным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Крымчане лишены права на правовую защиту в случае применения пыток, так как заявления о пытках не расследуются в Крыму, а в судах практически не рассматриваются дела о применении пыток сотрудниками силовых структур РФ в отношении гражданских лиц. Даже в случаях вынесения приговоров за применение насилия, наказания применяются минимальные (штрафы и условное лишение свободы)", - рассказывает аналитик КПГ Александр Седов.

Мониторинг применения в Крыму статьи 302 УК РФ показывает, что по этой статьей нет ни одного решения суда. "Несмотря на то, что описание фактов пыток (как собранных КПГ, так и описанных в приговорах по статье 286 УК РФ) содержит необходимые признаки состава преступления по статье 302 УК РФ. Это говорит о сложившейся практике, при которой применение насилия представителями российских силовых структур рассматривается как превышение полномочий, но не как применение пыток", - отмечается в сообщении.

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Практика применения статей 117 и 286 УК РФ, указывает на то, что ст. 117 УК РФ применяется для наказания за пытки или насилие, совершенных лицами, не относящимся к представителям власти. "Если пытки совершают сотрудники силовых структур РФ, то это рассматривается только как "превышение должностных полномочий". Другими словами, "представитель власти не может пытать, он только может превысить свои полномочия". Анализ собранной КПГ информации о приговорах по статьям 117 и 286 УК РФ показывает, что "судьи" и "следственные органы" не выносят приговоры, связанные с реальным лишением свободы в отношении сотрудников силовых структур РФ, а вынесенные приговоры постановляют применять в качестве наказания минимальные сроки или меньше минимального. Единственное решение о реальном лишении свободы вынесено в отношении сотрудника МВД, который избил другого сотрудника. В отношении сотрудников ФСБ РФ вообще не обнаружено ни одного уголовного дела на сайтах крымских "судов", - сообщают правозащитники.