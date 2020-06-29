"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - Лукашенко
Беларусь остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на встрече с активом Минской области.
"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко.
"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.
Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС и США.
По словам президента Беларуси, Евросоюз "много напакостил" стране, в частности, введя санкции.
"Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, "нормандский формат" в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", - отметил глава государства.
Лукашенко добавил, что Беларусь также "наконец-то заметили американцы".
"И вот - приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина", - отметил глава белорусского государства.
Пожалуйста, подождите...
с путей - тамбовские волки, но нужны друг другу шоб оставаться на троне
по крайней мере, до поры, до времени....
но белорусам, которые по всем опросам одобрили оккупацию Крыма в 2014-ом это в кайф...
вот Лукашенко и говорит - не парится...
за Украину тоже воевали но гораздо в меньшем кол-ве........
а опросы проводили независимые СМИ и сами белорусские блогеры...
я изучал эту тему когда то...
так что расслабся быдло...
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Просто розставив ноги.
По экспорту прогамного обеспечениЯ На душу в петерке стран
Кадый десятый колесный трктор в мире МТЗ , сборка по всему миру
БЕЛАЗ оттеснил Катерпилер и занял второе место , пропустив в перед только Камацу
Лука презирает Пу и считает его полным нечтожеством , парад 9 мая и приезд с сыновьями форма оскорбления того кто своих детей не признает .
погранцы Белоруссии не пускали в аэропорту. За разрешением
отправляли в МИД РФ . Это что -- независимое государство ???
доедят и молча расползутся во все стороны несостоявшейся рашистской *********, чтобы потом свалить всю вину за смерти и неудачи на кремлёвского рейхсфюрера пу