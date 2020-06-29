"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - Лукашенко

Беларусь остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на встрече с активом Минской области.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко.

"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.

Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС и США.

По словам президента Беларуси, Евросоюз "много напакостил" стране, в частности, введя санкции.

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"Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, "нормандский формат" в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", - отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что Беларусь также "наконец-то заметили американцы".

"И вот - приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина", - отметил глава белорусского государства.