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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) россия (93015) США (24852) Евросоюз (16688)

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - Лукашенко

Беларусь остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на встрече с активом Минской области.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко.

"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.

Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС и США.

По словам президента Беларуси, Евросоюз "много напакостил" стране, в частности, введя санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко планирует "решительно" изменить Конституцию Беларуси

"Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе - война в Украине, "нормандский формат" в Минске - повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли", - отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что Беларусь также "наконец-то заметили американцы".

"И вот - приезд многих американцев, а потом госсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина", - отметил глава белорусского государства.
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Топ комментарии
+41
Сумнівно, що Бєларусь є союзником росії. Чому? Бєларусь є колонією і фактично є частиною рф.
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29.06.2020 07:11
+29
Под дурачка косит ,такой -же ************, трусливый шакал и совкодрочер
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29.06.2020 07:38
+25
Лука набиває собі ціну.
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
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29.06.2020 07:22
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Мировую раковую опухоль под названием ************* нужно удалять скальпелем!
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29.06.2020 07:11 Ответить
Под дурачка косит ,такой -же ************, трусливый шакал и совкодрочер
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29.06.2020 07:38 Ответить
лука , скорее, хитропопый лис, с несбывшимися амбициями стать русобелорусо сцарём
с путей - тамбовские волки, но нужны друг другу шоб оставаться на троне
по крайней мере, до поры, до времени....
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29.06.2020 07:53 Ответить
старый пердун-Украину не трогай,а сам дупой чувствует,что кранты приходят
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29.06.2020 08:10 Ответить
Сумнівно, що Бєларусь є союзником росії. Чому? Бєларусь є колонією і фактично є частиною рф.
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29.06.2020 07:11 Ответить
А ти "в курсі", що сказав, стосовно "союзників" Росії, Олександр ІІІ? "У России есть два союзника - армия и флот...". "Бацька", як завжди, зображає мавпу з анекдоту, яка не може, ніяк, вирішить, "розумна" вона, чи "красива"...
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29.06.2020 07:18 Ответить
- она меня бросила.. почему? сказала иссяк запал ... что запало?... иссяк .... а что это? а хер его знает
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29.06.2020 07:52 Ответить
это своего рода, как страны-сателлиты германии во вмв
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29.06.2020 07:55 Ответить
А пассиву Минской области что бацька петь будет?)
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29.06.2020 07:12 Ответить
Словесный понос
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29.06.2020 07:14 Ответить
говорить о том что ты союзник Московии это стыдно вообще то сейчас...
но белорусам, которые по всем опросам одобрили оккупацию Крыма в 2014-ом это в кайф...
вот Лукашенко и говорит - не парится...
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29.06.2020 07:19 Ответить
Чацкий, в "Горе от ума", таким, как ты, говорил: "Послушай, ври, да знай же меру...". Какие "опросы"? КТО и КОГО там, в 2014-м, "опрашивал"?!!! "Опросами", в Беларуси, "бацька" командует - что скажет, то и будет... А он аннексию Крыма, не признал... Не потому что "демократ", а потому что понимает : "следующая" - Беларусь...И он не хочет, чтобы ему тогда, на "возмущённые возгласы" в ООН ответили: "А чем Беларусь лучше Украины? Вы аннексию Крыма у Украины, приветствовали? Почему недовольны аннексией беларуских земель?"...
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29.06.2020 08:36 Ответить
мало того что одобрили, но и воевали (воюют) добровольцами на стороне Лугандонии за рюский мир против Украины....
за Украину тоже воевали но гораздо в меньшем кол-ве........
а опросы проводили независимые СМИ и сами белорусские блогеры...
я изучал эту тему когда то...
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29.06.2020 08:46 Ответить
Ты думаешь, я на Марсе живу? И я не знаю, "чем дышит" Беларусь? Я с беларусами общаюсь частенько, как в городе, так и на рыбалках... Родню имею в Беларуси... Так что "сказки" не рассказывай... Да, "ваты" достаточно... А у нас её - МАЛО?!... Характерная черта основной массы населения Беларуси - инертность и равнодушие...
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29.06.2020 08:54 Ответить
да понятно уже что ты сам белорус...
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29.06.2020 09:07 Ответить
Я дивлюся, ти "Такий розумний, тільки срать не просишся...". Свій родовід з генетикою перевіряй, а хто я по національності - не твоя справа...
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29.06.2020 09:50 Ответить
да мне насрать на тебя вообщем то...
так что расслабся быдло...
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29.06.2020 09:52 Ответить
Ну, от, і вилізла "кацапська натура"... "Якщо в процесі дискусії твій опонент, в якості основних доводів застосовує лайку і матюки, не сумнівайся: перед тобою - КАЦАП..."
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29.06.2020 09:58 Ответить
Лука набиває собі ціну.
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
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29.06.2020 07:22 Ответить
Мелет что попало,а по факту одно-чтобы собственная ж@па оставалась в кресле кацапского гауляйтера Беларуси,пока вперёд ногами не вынесут.
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29.06.2020 07:22 Ответить
Ясен пень-подельники.
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29.06.2020 07:34 Ответить
да не сможет он все время вертеть жопой...
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29.06.2020 07:57 Ответить
Может. Там уже давно пропеллер с изменяющимся углом поворота.
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29.06.2020 08:26 Ответить
мы им ответим тем же сказал карлсон обтирая пропеллер от голубиного помета
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29.06.2020 10:04 Ответить
Не уложил- поэтому будет рабом рузге. Хотя вы, вСини рузге, уложили 40000 чеченських детей, а вам не помогло этг
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29.06.2020 07:33 Ответить
у вас вова а не пеца
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29.06.2020 07:36 Ответить
https://censor.net/user/471190 - свинособака по твоему )(уйло тут ни причем? В спам кацорылое!
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29.06.2020 07:36 Ответить
Бацька совість пацірял.
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29.06.2020 07:30 Ответить
Признаваться в том что являешься союзником паРаши...это равносильно тому что признаться что тебя имел козел ...с табу и без...
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29.06.2020 07:30 Ответить
Хитроопый лука мудищев- само ты кател с помоями
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29.06.2020 07:31 Ответить
Уявляю, як білоруси "радіють" цій "дружбі".
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29.06.2020 07:38 Ответить
Таракан Саша3%, уже задвигает какую-то мега-ерунду. Странные намёки, мол, если его не переизберут, то Польша нападёт на Брест и Гродно, а Россия на Могилёв и Гомель. На какую аудиторию это существо вообще рассчитано?
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29.06.2020 07:38 Ответить
На бєларуських ватників, яких у вас багато.
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29.06.2020 07:40 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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29.06.2020 08:39 Ответить
ЯПлакалЪ
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29.06.2020 07:48 Ответить
нелегко, наверное, все время на шпагате сидеть. но Бацьке пока удается
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29.06.2020 07:48 Ответить
Было такое , чтобы не подчеркивать рост путина при встрече Батька чуть на шпагат не сел
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29.06.2020 07:52 Ответить
если б этот прогиб был только из-за роста недомерка...речь идет о политике
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29.06.2020 08:06 Ответить
нє..ще Зімбабве..
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29.06.2020 07:50 Ответить
"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4838
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29.06.2020 07:53 Ответить
кино и немцы
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29.06.2020 07:54 Ответить
Ага, тюрьма и воши...
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29.06.2020 08:35 Ответить
Бацька Лука, не прогнувся перед Путіним.
Просто розставив ноги.
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29.06.2020 09:07 Ответить
А как же казахи, узбеки, киргизы, таджики? Там нет военных баз московии? Они не союзники?
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29.06.2020 07:53 Ответить
и Додик
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29.06.2020 07:55 Ответить
Лукашенко ведёт политику при этом делая "вставочку" что если у нас и нет "ядерной дубинки" но армия то есть и она будет защищать Белоруссию. Зачем он это говорит"если он ************"? Нет, он мудрый дедушка,который в СТРАШНОЙ зависимости от России( (90% по энергетике сначала но уже сократил ее до 40%) НЕ дал Белоруссии стать провинцией России. Думаки рассказывают что можно было иначе. Нет. Лукашенко ПРИ ТАКОЙ зависимости и военных баз( типа Черноморского флота) НЕ дал. Он дал окрепнуть и вырасти поколению Беларуси не знавших совка БЕЗ войны. Он сохранил и ПРИУМНОЖИЛ промышленный потенциал( бюджет ПРОФФИЦИТНЫЙ) Единственно что пока нет у него достойной политической силы и соратников,которые станут приемниками. Он МУДР,в отличии от болтунов,он понимает что Россия БОЛЬШАЯ и она сосед и с этим надо жить. Но при этом он полностью сохранил независимость( по крайней мере у него руководят армией не граждане России ( как было у нас)). Собаки лают а караван Бацьки -идёт. И сейчас аргументы Украины- резкое сближение с Беларусью,сигналы что в случае чего наше плечо рядом. Но наши политики это малыши на побегушках,они работают по "темникам" больших дядей,к сожалению.
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29.06.2020 08:04 Ответить
так она и есть провинция россии , и Гриба ФСБ задержало в этой провинции
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29.06.2020 08:06 Ответить
РФ сырьевая колоний Беларуси .
По экспорту прогамного обеспечениЯ На душу в петерке стран
Кадый десятый колесный трктор в мире МТЗ , сборка по всему миру
БЕЛАЗ оттеснил Катерпилер и занял второе место , пропустив в перед только Камацу
Лука презирает Пу и считает его полным нечтожеством , парад 9 мая и приезд с сыновьями форма оскорбления того кто своих детей не признает .
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29.06.2020 08:05 Ответить
Зви(3,14)здёж Лукашенко , чтобы потешить самолюбие .царя скрепников с ватниками . Какие союзники , если росия не договороспособная страна . Она никогда не выполняет свои обязательства , но требует этого от других . Это всё к добру не приведёт , но батьке главное удержаться во власти .
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29.06.2020 08:08 Ответить
Ото ж, не так ещё станешь "корячишся" лишь бы быть при власти.
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29.06.2020 08:29 Ответить
Не единственный-ещё,есть Фрици.
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29.06.2020 08:31 Ответить
Будет нагибать Пу газу
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29.06.2020 08:32 Ответить
Почему-то простой иван думает, что если его недострана сможет кого-то поработить, у него появятся рабы. Но у рабов не может быть рабов, получит лишь дырку от бублика и ГУЛАГ за тунеядство.
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29.06.2020 08:33 Ответить
А у союзника слабо спросить кто на юге, в Украине разжёг котел войны?
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29.06.2020 08:35 Ответить
Найкращим другом рабовласника є раб.
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29.06.2020 08:47 Ответить
У России только два союзника - Армия и Флот. Белоруссия в союзниках не числится.
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29.06.2020 09:12 Ответить
Это как у старого онаниста две подружки - правая и левая
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29.06.2020 10:16 Ответить
Не союзник , а слуга. Помните, как вице-спикера ВР Украины

погранцы Белоруссии не пускали в аэропорту. За разрешением
отправляли в МИД РФ . Это что -- независимое государство ???
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29.06.2020 09:20 Ответить
Любому лидеру Белоруси не позавидуешь! Аппетит восточного соседа известен,как и намерения..Народ ,как и в Украине,не готов объединиться на национальной идее.Призрак "счастливого строителя комуниза",второсортность нац.культуры ,главенство рос.империализма ,называемого соц.реализм и его язык..... Бацка давно понял очевидное,но как дернутся ? Страна под полным контролем ФСБ ! Любая попытка качнутся на запад и....Машеров тоже был реформатором.
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29.06.2020 09:26 Ответить
Нужен Майдан в Белоруси.
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29.06.2020 09:34 Ответить
Мельница на палочке может вращаться и ловить тот ветер, который сильнее дует!
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29.06.2020 09:48 Ответить
какцапское "величие" - это копошащиеся опарыши защитного цвета, в гниющей тушке разлагающейся паРаши,
доедят и молча расползутся во все стороны несостоявшейся рашистской *********, чтобы потом свалить всю вину за смерти и неудачи на кремлёвского рейхсфюрера пу
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29.06.2020 09:54 Ответить
проститутка вусата и вашим и нашим как последняя плядь
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29.06.2020 10:39 Ответить
У таракана еще есть шанс уйти крссиво, надо просто укротить хватательный инстинкт.
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29.06.2020 12:15 Ответить
Союзник России - враг Украины.
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29.06.2020 12:28 Ответить
проститутка усатая....
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29.06.2020 13:09 Ответить
Путинский холуй Лукашенко косит под дурочка!! Но европу всё равно не обманешь. Это нашего зеленского можно на мякине купить, но не ЕС или США!
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29.06.2020 13:59 Ответить
Не звізди,лука,а як же Науру і Вануату? Хіба вони не є самими надійними кацапськими союзниками?
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29.06.2020 14:29 Ответить
ДА СКІЛЬКИ же треба вам казати, що країни Океанії НЕ ДРУЖАТЬ з путінським режимом?! СКІЛЬКИ можна розпалювати ненависть до країн Океанії, чому ви це робите???
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29.06.2020 20:37 Ответить
И ТО УЖЕ НЕ ПУТИНСКОЙ РОССИИ !)
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29.06.2020 14:35 Ответить
калхозник и тут помылывся...
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29.06.2020 15:17 Ответить
Кривит усатый душой говоря--"между молотом и наковальней",-- если бы так было, то уже расплющили--и усов не осталось; и как политик правильно действует--будучи неотъемлемой частью наковальни,умудряется хватать за ручку молота --чтобы сильней звенело.
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29.06.2020 15:26 Ответить
Не гони ПУРГУ БАЦЬКО - конечно ты под них НЕ ЛЕГ, ты просто СТАЛ РАКОМ.
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29.06.2020 15:42 Ответить
 
 