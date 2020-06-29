"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - Лукашенко

Білорусь залишається єдиним союзником Росії в геополітичній обстановці, що склалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив на зустрічі з активом Мінської області.

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - заявив Лукашенко.

"Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше - політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", - заявив Глава держави.

Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС та США.

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За словами президента Білорусі, Євросоюз "багато напаскудив" країні, зокрема, запровадивши санкції.

"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі - війна в Україні, "нормандський формат" у Мінську - привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними маємо сваритися? Ми почали з ними налагоджувати відносини, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. Ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це прийняли", - зазначив глава держави.

Лукашенко додав, що Білорусь також "нарешті помітили американці".

"І ось - приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) у Білорусь, що дуже схвилювало нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми маємо право здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив насамперед із цього. Розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами, з одного боку - Росія, з іншого - Євросоюз. І котел, який нас постійно підігріває з півдня - Україна, Україна, яка воює", - зазначив глава білоруської держави.