"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - Лукашенко
Білорусь залишається єдиним союзником Росії в геополітичній обстановці, що склалася.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив на зустрічі з активом Мінської області.
"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - заявив Лукашенко.
"Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше - політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", - заявив Глава держави.
Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС та США.
За словами президента Білорусі, Євросоюз "багато напаскудив" країні, зокрема, запровадивши санкції.
"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі - війна в Україні, "нормандський формат" у Мінську - привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними маємо сваритися? Ми почали з ними налагоджувати відносини, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. Ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це прийняли", - зазначив глава держави.
Лукашенко додав, що Білорусь також "нарешті помітили американці".
"І ось - приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) у Білорусь, що дуже схвилювало нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми маємо право здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив насамперед із цього. Розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами, з одного боку - Росія, з іншого - Євросоюз. І котел, який нас постійно підігріває з півдня - Україна, Україна, яка воює", - зазначив глава білоруської держави.
Будь ласка, зачекайте...
с путей - тамбовские волки, но нужны друг другу шоб оставаться на троне
по крайней мере, до поры, до времени....
но белорусам, которые по всем опросам одобрили оккупацию Крыма в 2014-ом это в кайф...
вот Лукашенко и говорит - не парится...
за Украину тоже воевали но гораздо в меньшем кол-ве........
а опросы проводили независимые СМИ и сами белорусские блогеры...
я изучал эту тему когда то...
так что расслабся быдло...
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Просто розставив ноги.
По экспорту прогамного обеспечениЯ На душу в петерке стран
Кадый десятый колесный трктор в мире МТЗ , сборка по всему миру
БЕЛАЗ оттеснил Катерпилер и занял второе место , пропустив в перед только Камацу
Лука презирает Пу и считает его полным нечтожеством , парад 9 мая и приезд с сыновьями форма оскорбления того кто своих детей не признает .
погранцы Белоруссии не пускали в аэропорту. За разрешением
отправляли в МИД РФ . Это что -- независимое государство ???
доедят и молча расползутся во все стороны несостоявшейся рашистской *********, чтобы потом свалить всю вину за смерти и неудачи на кремлёвского рейхсфюрера пу