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Білорусь (7840) Лукашенко (2622) росія (63594) США (21024) Євросоюз (12775)

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - Лукашенко

Білорусь залишається єдиним союзником Росії в геополітичній обстановці, що склалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив на зустрічі з активом Мінської області.

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, - Білорусь", - заявив Лукашенко.

"Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше - політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", - заявив Глава держави.

Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС та США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко планує "рішуче" змінити Конституцію Білорусі

За словами президента Білорусі, Євросоюз "багато напаскудив" країні, зокрема, запровадивши санкції.

"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі - війна в Україні, "нормандський формат" у Мінську - привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними маємо сваритися? Ми почали з ними налагоджувати відносини, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. Ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це прийняли", - зазначив глава держави.

Лукашенко додав, що Білорусь також "нарешті помітили американці".

"І ось - приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря (США Майка Помпео. - Ред.) у Білорусь, що дуже схвилювало нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми маємо право здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив насамперед із цього. Розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами, з одного боку - Росія, з іншого - Євросоюз. І котел, який нас постійно підігріває з півдня - Україна, Україна, яка воює", - зазначив глава білоруської держави.

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Топ коментарі
+41
Сумнівно, що Бєларусь є союзником росії. Чому? Бєларусь є колонією і фактично є частиною рф.
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29.06.2020 07:11
+29
Под дурачка косит ,такой -же ************, трусливый шакал и совкодрочер
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29.06.2020 07:38
+25
Лука набиває собі ціну.
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
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29.06.2020 07:22
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Мировую раковую опухоль под названием ************* нужно удалять скальпелем!
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29.06.2020 07:11 Відповісти
Под дурачка косит ,такой -же ************, трусливый шакал и совкодрочер
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29.06.2020 07:38 Відповісти
лука , скорее, хитропопый лис, с несбывшимися амбициями стать русобелорусо сцарём
с путей - тамбовские волки, но нужны друг другу шоб оставаться на троне
по крайней мере, до поры, до времени....
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29.06.2020 07:53 Відповісти
старый пердун-Украину не трогай,а сам дупой чувствует,что кранты приходят
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29.06.2020 08:10 Відповісти
Сумнівно, що Бєларусь є союзником росії. Чому? Бєларусь є колонією і фактично є частиною рф.
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29.06.2020 07:11 Відповісти
А ти "в курсі", що сказав, стосовно "союзників" Росії, Олександр ІІІ? "У России есть два союзника - армия и флот...". "Бацька", як завжди, зображає мавпу з анекдоту, яка не може, ніяк, вирішить, "розумна" вона, чи "красива"...
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29.06.2020 07:18 Відповісти
- она меня бросила.. почему? сказала иссяк запал ... что запало?... иссяк .... а что это? а хер его знает
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29.06.2020 07:52 Відповісти
это своего рода, как страны-сателлиты германии во вмв
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29.06.2020 07:55 Відповісти
А пассиву Минской области что бацька петь будет?)
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29.06.2020 07:12 Відповісти
Словесный понос
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29.06.2020 07:14 Відповісти
говорить о том что ты союзник Московии это стыдно вообще то сейчас...
но белорусам, которые по всем опросам одобрили оккупацию Крыма в 2014-ом это в кайф...
вот Лукашенко и говорит - не парится...
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29.06.2020 07:19 Відповісти
Чацкий, в "Горе от ума", таким, как ты, говорил: "Послушай, ври, да знай же меру...". Какие "опросы"? КТО и КОГО там, в 2014-м, "опрашивал"?!!! "Опросами", в Беларуси, "бацька" командует - что скажет, то и будет... А он аннексию Крыма, не признал... Не потому что "демократ", а потому что понимает : "следующая" - Беларусь...И он не хочет, чтобы ему тогда, на "возмущённые возгласы" в ООН ответили: "А чем Беларусь лучше Украины? Вы аннексию Крыма у Украины, приветствовали? Почему недовольны аннексией беларуских земель?"...
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29.06.2020 08:36 Відповісти
мало того что одобрили, но и воевали (воюют) добровольцами на стороне Лугандонии за рюский мир против Украины....
за Украину тоже воевали но гораздо в меньшем кол-ве........
а опросы проводили независимые СМИ и сами белорусские блогеры...
я изучал эту тему когда то...
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29.06.2020 08:46 Відповісти
Ты думаешь, я на Марсе живу? И я не знаю, "чем дышит" Беларусь? Я с беларусами общаюсь частенько, как в городе, так и на рыбалках... Родню имею в Беларуси... Так что "сказки" не рассказывай... Да, "ваты" достаточно... А у нас её - МАЛО?!... Характерная черта основной массы населения Беларуси - инертность и равнодушие...
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29.06.2020 08:54 Відповісти
да понятно уже что ты сам белорус...
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29.06.2020 09:07 Відповісти
Я дивлюся, ти "Такий розумний, тільки срать не просишся...". Свій родовід з генетикою перевіряй, а хто я по національності - не твоя справа...
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29.06.2020 09:50 Відповісти
да мне насрать на тебя вообщем то...
так что расслабся быдло...
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29.06.2020 09:52 Відповісти
Ну, от, і вилізла "кацапська натура"... "Якщо в процесі дискусії твій опонент, в якості основних доводів застосовує лайку і матюки, не сумнівайся: перед тобою - КАЦАП..."
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29.06.2020 09:58 Відповісти
Лука набиває собі ціну.
Але москалі не вважають вас союзниками, радше своєю власністю. Не оцінять.
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29.06.2020 07:22 Відповісти
Мелет что попало,а по факту одно-чтобы собственная ж@па оставалась в кресле кацапского гауляйтера Беларуси,пока вперёд ногами не вынесут.
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29.06.2020 07:22 Відповісти
Ясен пень-подельники.
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29.06.2020 07:34 Відповісти
да не сможет он все время вертеть жопой...
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29.06.2020 07:57 Відповісти
Может. Там уже давно пропеллер с изменяющимся углом поворота.
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29.06.2020 08:26 Відповісти
мы им ответим тем же сказал карлсон обтирая пропеллер от голубиного помета
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29.06.2020 10:04 Відповісти
Не уложил- поэтому будет рабом рузге. Хотя вы, вСини рузге, уложили 40000 чеченських детей, а вам не помогло этг
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29.06.2020 07:33 Відповісти
у вас вова а не пеца
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29.06.2020 07:36 Відповісти
https://censor.net/user/471190 - свинособака по твоему )(уйло тут ни причем? В спам кацорылое!
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29.06.2020 07:36 Відповісти
Бацька совість пацірял.
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29.06.2020 07:30 Відповісти
Признаваться в том что являешься союзником паРаши...это равносильно тому что признаться что тебя имел козел ...с табу и без...
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29.06.2020 07:30 Відповісти
Хитроопый лука мудищев- само ты кател с помоями
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29.06.2020 07:31 Відповісти
Уявляю, як білоруси "радіють" цій "дружбі".
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29.06.2020 07:38 Відповісти
Таракан Саша3%, уже задвигает какую-то мега-ерунду. Странные намёки, мол, если его не переизберут, то Польша нападёт на Брест и Гродно, а Россия на Могилёв и Гомель. На какую аудиторию это существо вообще рассчитано?
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29.06.2020 07:38 Відповісти
На бєларуських ватників, яких у вас багато.
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29.06.2020 07:40 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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29.06.2020 08:39 Відповісти
ЯПлакалЪ
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29.06.2020 07:48 Відповісти
нелегко, наверное, все время на шпагате сидеть. но Бацьке пока удается
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29.06.2020 07:48 Відповісти
Было такое , чтобы не подчеркивать рост путина при встрече Батька чуть на шпагат не сел
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29.06.2020 07:52 Відповісти
если б этот прогиб был только из-за роста недомерка...речь идет о политике
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29.06.2020 08:06 Відповісти
нє..ще Зімбабве..
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29.06.2020 07:50 Відповісти
"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4838
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29.06.2020 07:53 Відповісти
кино и немцы
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29.06.2020 07:54 Відповісти
Ага, тюрьма и воши...
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29.06.2020 08:35 Відповісти
Бацька Лука, не прогнувся перед Путіним.
Просто розставив ноги.
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29.06.2020 09:07 Відповісти
А как же казахи, узбеки, киргизы, таджики? Там нет военных баз московии? Они не союзники?
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29.06.2020 07:53 Відповісти
и Додик
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29.06.2020 07:55 Відповісти
Лукашенко ведёт политику при этом делая "вставочку" что если у нас и нет "ядерной дубинки" но армия то есть и она будет защищать Белоруссию. Зачем он это говорит"если он ************"? Нет, он мудрый дедушка,который в СТРАШНОЙ зависимости от России( (90% по энергетике сначала но уже сократил ее до 40%) НЕ дал Белоруссии стать провинцией России. Думаки рассказывают что можно было иначе. Нет. Лукашенко ПРИ ТАКОЙ зависимости и военных баз( типа Черноморского флота) НЕ дал. Он дал окрепнуть и вырасти поколению Беларуси не знавших совка БЕЗ войны. Он сохранил и ПРИУМНОЖИЛ промышленный потенциал( бюджет ПРОФФИЦИТНЫЙ) Единственно что пока нет у него достойной политической силы и соратников,которые станут приемниками. Он МУДР,в отличии от болтунов,он понимает что Россия БОЛЬШАЯ и она сосед и с этим надо жить. Но при этом он полностью сохранил независимость( по крайней мере у него руководят армией не граждане России ( как было у нас)). Собаки лают а караван Бацьки -идёт. И сейчас аргументы Украины- резкое сближение с Беларусью,сигналы что в случае чего наше плечо рядом. Но наши политики это малыши на побегушках,они работают по "темникам" больших дядей,к сожалению.
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29.06.2020 08:04 Відповісти
так она и есть провинция россии , и Гриба ФСБ задержало в этой провинции
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29.06.2020 08:06 Відповісти
РФ сырьевая колоний Беларуси .
По экспорту прогамного обеспечениЯ На душу в петерке стран
Кадый десятый колесный трктор в мире МТЗ , сборка по всему миру
БЕЛАЗ оттеснил Катерпилер и занял второе место , пропустив в перед только Камацу
Лука презирает Пу и считает его полным нечтожеством , парад 9 мая и приезд с сыновьями форма оскорбления того кто своих детей не признает .
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29.06.2020 08:05 Відповісти
Зви(3,14)здёж Лукашенко , чтобы потешить самолюбие .царя скрепников с ватниками . Какие союзники , если росия не договороспособная страна . Она никогда не выполняет свои обязательства , но требует этого от других . Это всё к добру не приведёт , но батьке главное удержаться во власти .
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29.06.2020 08:08 Відповісти
Ото ж, не так ещё станешь "корячишся" лишь бы быть при власти.
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29.06.2020 08:29 Відповісти
Не единственный-ещё,есть Фрици.
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29.06.2020 08:31 Відповісти
Будет нагибать Пу газу
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29.06.2020 08:32 Відповісти
Почему-то простой иван думает, что если его недострана сможет кого-то поработить, у него появятся рабы. Но у рабов не может быть рабов, получит лишь дырку от бублика и ГУЛАГ за тунеядство.
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29.06.2020 08:33 Відповісти
А у союзника слабо спросить кто на юге, в Украине разжёг котел войны?
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29.06.2020 08:35 Відповісти
Найкращим другом рабовласника є раб.
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29.06.2020 08:47 Відповісти
У России только два союзника - Армия и Флот. Белоруссия в союзниках не числится.
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29.06.2020 09:12 Відповісти
Это как у старого онаниста две подружки - правая и левая
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29.06.2020 10:16 Відповісти
Не союзник , а слуга. Помните, как вице-спикера ВР Украины

погранцы Белоруссии не пускали в аэропорту. За разрешением
отправляли в МИД РФ . Это что -- независимое государство ???
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29.06.2020 09:20 Відповісти
Любому лидеру Белоруси не позавидуешь! Аппетит восточного соседа известен,как и намерения..Народ ,как и в Украине,не готов объединиться на национальной идее.Призрак "счастливого строителя комуниза",второсортность нац.культуры ,главенство рос.империализма ,называемого соц.реализм и его язык..... Бацка давно понял очевидное,но как дернутся ? Страна под полным контролем ФСБ ! Любая попытка качнутся на запад и....Машеров тоже был реформатором.
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29.06.2020 09:26 Відповісти
Нужен Майдан в Белоруси.
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29.06.2020 09:34 Відповісти
Мельница на палочке может вращаться и ловить тот ветер, который сильнее дует!
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29.06.2020 09:48 Відповісти
какцапское "величие" - это копошащиеся опарыши защитного цвета, в гниющей тушке разлагающейся паРаши,
доедят и молча расползутся во все стороны несостоявшейся рашистской *********, чтобы потом свалить всю вину за смерти и неудачи на кремлёвского рейхсфюрера пу
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29.06.2020 09:54 Відповісти
проститутка вусата и вашим и нашим как последняя плядь
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29.06.2020 10:39 Відповісти
У таракана еще есть шанс уйти крссиво, надо просто укротить хватательный инстинкт.
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29.06.2020 12:15 Відповісти
Союзник России - враг Украины.
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29.06.2020 12:28 Відповісти
проститутка усатая....
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29.06.2020 13:09 Відповісти
Путинский холуй Лукашенко косит под дурочка!! Но европу всё равно не обманешь. Это нашего зеленского можно на мякине купить, но не ЕС или США!
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29.06.2020 13:59 Відповісти
Не звізди,лука,а як же Науру і Вануату? Хіба вони не є самими надійними кацапськими союзниками?
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29.06.2020 14:29 Відповісти
ДА СКІЛЬКИ же треба вам казати, що країни Океанії НЕ ДРУЖАТЬ з путінським режимом?! СКІЛЬКИ можна розпалювати ненависть до країн Океанії, чому ви це робите???
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29.06.2020 20:37 Відповісти
И ТО УЖЕ НЕ ПУТИНСКОЙ РОССИИ !)
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29.06.2020 14:35 Відповісти
калхозник и тут помылывся...
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29.06.2020 15:17 Відповісти
Кривит усатый душой говоря--"между молотом и наковальней",-- если бы так было, то уже расплющили--и усов не осталось; и как политик правильно действует--будучи неотъемлемой частью наковальни,умудряется хватать за ручку молота --чтобы сильней звенело.
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29.06.2020 15:26 Відповісти
Не гони ПУРГУ БАЦЬКО - конечно ты под них НЕ ЛЕГ, ты просто СТАЛ РАКОМ.
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29.06.2020 15:42 Відповісти
 
 