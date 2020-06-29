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103 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

103 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 29 июня обесточены 103 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: в Сумской - 60, Киевской - 21, Черниговской - 20 и Ивано-Франковской - 2", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грозы, град и шквалы ожидаются 29 июня на Левобережье и в западных областях, - ГСЧС
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Ща рыжий их себе прикупит за бесценок ....наставит панелек китайских ...и будет им свет (токо днем)
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29.06.2020 08:09 Ответить
Блин, сколько ещё народ это будет терпеть ?

Через границу - Словакия - тоже горы и Карпаты и непогода - НО ВСЕ РАБОТАЕТ И НИКТО НЕ ОБЕСТОЧЕН
А этот гавнюк Ахметов только деньги зарубеж на свои виллы отгоняет
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29.06.2020 08:22 Ответить
а казеночка продается для бодрости духа?
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29.06.2020 10:17 Ответить
 
 