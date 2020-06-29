103 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 29 июня обесточены 103 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: в Сумской - 60, Киевской - 21, Черниговской - 20 и Ивано-Франковской - 2", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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