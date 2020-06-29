УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини
1 684 3
обленерго (409) погода (789) ДСНС (4987) Електрика (2041)

103 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

103 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок 29 червня знеструмлено 103 населені пункти в чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населені пункти в 4 областях, а саме: у Сумській - 60, Київській - 21, Чернігівській - 20 та Івано-Франківській - 2", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ща рыжий их себе прикупит за бесценок ....наставит панелек китайских ...и будет им свет (токо днем)
показати весь коментар
29.06.2020 08:09 Відповісти
Блин, сколько ещё народ это будет терпеть ?

Через границу - Словакия - тоже горы и Карпаты и непогода - НО ВСЕ РАБОТАЕТ И НИКТО НЕ ОБЕСТОЧЕН
А этот гавнюк Ахметов только деньги зарубеж на свои виллы отгоняет
показати весь коментар
29.06.2020 08:22 Відповісти
а казеночка продается для бодрости духа?
показати весь коментар
29.06.2020 10:17 Відповісти
 
 