Непогода на западе Украины: разрушены 150,5 км автодорог и 83 моста, остаются подтопленными 70 населенных пунктов, - ГСЧС

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего на территории области погибли 3 человека (Ивано-Франковская область).

В 70 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (42), Черновицкая (19), Львовская (2), Тернопольской (7), подтоплены 550 домов (было 14 тыс. 456) - Ивано-Франковская (267), Черновицкая (163), Тернопольской (120), 1 объект социальной и бытовой сферы (было 18), затоплен 831 подвал (было 7 тыс. 225) - Ивано-Франковская (574), Черновицкая (217), Тернопольская (34), Львовская (6), 1 тыс. 898 приусадебных участков (было 22 тыс. 182) - Ивано-Франковская (1 тыс. 8), Черновицкая (679), Тернопольская (209), Львовская (2), разрушены 150,5 км автодорог (было 278,2) - (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08), 83 моста (было 95) - в Ивано-Франковской (81), Львовской (1) и Черновицкой (1), повреждены 582 км автодорог (было 653) и 220 мостов (было 265) - Ивано-Франковская (541 км дорог и 206 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов).

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Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ - 2523 человека, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ - 183 тыс. 244 м куб), доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ - 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ - 25 315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 чел. и 291 ед. техники, из них от ГСЧС 467 чел. о / с и 193 ед. техники (из них 2 вертолета).