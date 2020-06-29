Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".
К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.
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В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
Наша власть как обезьянки, все копирует, взять к примеру переход на зимнее-летнее время, пока в ЕС вводят, наши тоже вводят и не слушает население, хочет оно перевода или нет.
Как только в ЕС отменят игры со временем, у нас тоже отменят.
Тоже самое и с коронавирусом.
1.1т3
https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm
Просто молодым надо понимать что жизнь их сидящих дома пенсионеров зависит всецело от них самих.
Статистика это то когда мы вычичлили % умерших стариков от общего числа смертей.
По аналогии с нашими реалиями он скорее как цыган.
Они славятся честностью и правдивостью, у них тоже так.
Вы тоже негр ? ЖТО ВЫ ПОГРОМЫ В США УСТРОИЛИ ?
Негры не способны создавать - они могут только все ломать
Большой спец.
ничем нельзя брезговать
Также для установления абсолютной мировой власти.
Она у рептилоидов уже была, собственно говоря, из 185 центробанков под их контролем находится 183.
Но им необходимо, чтобы ********** (а рептилоидты - *********) женили по всему миру, и чтобы все были прочипированы. Именно отсяда "социальная" дистанция в полтора метра, иначе не различают отдельный смартфон.
Рептилоиды - религиозные параноидальные шизофреники.
Поскольку заболевание запущено, то лечится посадкой в железную клетку и привозом в "Нюренберг". Сделают это русские, у них для этого имеются все средства, и, кроме того, русским очень нужны трудовые ресурсы Германии и прочих европейских стран.
Германия не возражает (у нее с РФ давние бизнес связи), а другие страны и спрашивать не будут.
правильно их трам послал..
а голобородькам понравилось под прикрытием карантина творить беспредел в Украине..
явно, гообородьки - готовят новую пакость Украине и украинцам..