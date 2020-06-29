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Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ

Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия COVID-19 будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ

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Топ комментарии
+28
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9423
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29.06.2020 21:52
+21
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3114
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29.06.2020 21:46
+17
слуга урода -партия моральных выродков
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29.06.2020 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Саме тому в Україні відмінили карантин.
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29.06.2020 21:34 Ответить
Оказывается карантин надо было вводить на три месяца позже.
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29.06.2020 21:41 Ответить
Достатньо було не ставити Степанова на посаду.
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29.06.2020 21:45 Ответить
Була б посада, а мурло знайдеться.
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29.06.2020 23:27 Ответить
Точно! А была бы Улляна, то все короновирусы в ужасе разбежались бы
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30.06.2020 09:37 Ответить
хто всравсь? - невістка
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30.06.2020 09:54 Ответить
Так спешили на Пасху храмы закрыть. Ради этого стартанули на три месяца раньше.
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29.06.2020 22:32 Ответить
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3114
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29.06.2020 21:46 Ответить
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9423
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29.06.2020 21:52 Ответить
Каци Пу скоро з'їдять?
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29.06.2020 21:54 Ответить
щось я сумніваюсь, що Господь зелене лайно в оплату бодай чогось прийме
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29.06.2020 22:35 Ответить
https://twitter.com/5AllanLeVito
https://twitter.com/5AllanLeVito
https://twitter.com/5AllanLeVito


https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t @5AllanLeVito

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В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
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29.06.2020 23:12 Ответить
Все намного проще, у нас отменили карантин, потому, что в ЕС отменили.
Наша власть как обезьянки, все копирует, взять к примеру переход на зимнее-летнее время, пока в ЕС вводят, наши тоже вводят и не слушает население, хочет оно перевода или нет.
Как только в ЕС отменят игры со временем, у нас тоже отменят.

Тоже самое и с коронавирусом.
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29.06.2020 22:13 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 21:35 Ответить
...і національної дистанції.
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29.06.2020 21:37 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег" https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Она заявила, что люди злоупотребляют льготами 21:28

1.1т3
https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4644
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29.06.2020 21:38 Ответить
слуга урода -партия моральных выродков
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29.06.2020 21:39 Ответить
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3455
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29.06.2020 21:44 Ответить
ОПЗЖ - така сама
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30.06.2020 09:58 Ответить
старикашкам и старушкам явный трындец! Пенсионный фонд ликует и потирает ручки сладко улыбаясь.
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29.06.2020 21:41 Ответить
А у тебе нема батьків та бабусь з дідусями?
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29.06.2020 21:46 Ответить
уже нет
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29.06.2020 21:47 Ответить
Зрозуміло тепер чому радієте.
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29.06.2020 21:48 Ответить
я не радею! я сарказмирую!
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29.06.2020 21:49 Ответить
У даному випадку сарказм недоречний. А ще хвороби чіпляються і до молодих, а старі одужують.
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29.06.2020 21:51 Ответить
к сожалению статистика смертей от вируса говорит о том что тем кому после 60 шанс выжить мал. Но лучше пусть уж так чем наоборот.
Просто молодым надо понимать что жизнь их сидящих дома пенсионеров зависит всецело от них самих.
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29.06.2020 21:58 Ответить
Статистика не завжди говорить як хворіють молоді люди. У мене є страшні історії про смерті 25 річних, але мабуть не для цього форуму.
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29.06.2020 22:00 Ответить
То как умер один из некоторых молодых - это не статистика а частный случай.
Статистика это то когда мы вычичлили % умерших стариков от общего числа смертей.
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29.06.2020 22:07 Ответить
Статістіка смєртєй говоріт о том, що пандемія - це суцільна афера світового масштабу.
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30.06.2020 04:08 Ответить
фистингуешь...
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29.06.2020 22:20 Ответить
Ты ..... бируешь.
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29.06.2020 22:21 Ответить
чтооОООО ?????
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29.06.2020 22:56 Ответить
Толька вживання 🍫🍫 врятує Галактику!!
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29.06.2020 21:50 Ответить
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 230
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29.06.2020 21:50 Ответить
нехай той афЄрист нігерійський розкаже як він прикрив Китай..., скільки за це отримав МЗДИ...- та яка його ЗП у тому ВОЗі....
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29.06.2020 21:50 Ответить
Він ехвіоп..якщо не помиляюсь..
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29.06.2020 21:54 Ответить
Їсть з рук Пекіна.
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29.06.2020 21:56 Ответить
То таке..нема правди в світі..
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29.06.2020 21:59 Ответить
К тому же социалист.
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29.06.2020 22:02 Ответить
Не к тому же, а во-первых. И ему при этом верят.
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29.06.2020 22:25 Ответить
Социопат он.
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29.06.2020 22:35 Ответить
Де навчався той ехфіоп?
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29.06.2020 22:04 Ответить
Якщо вірити вікі, то вдома, а потім у Лондоні..
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29.06.2020 22:12 Ответить
Ну хоч не в Патриса Лумумби
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29.06.2020 22:44 Ответить
Он не чисто эфиоп, там много разного намешано.
По аналогии с нашими реалиями он скорее как цыган.
Они славятся честностью и правдивостью, у них тоже так.
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29.06.2020 23:33 Ответить
Можливо..еретрейщина ще той прохідний двір..а він наче саме звідти родом..
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29.06.2020 23:51 Ответить
Пора этого негра заменить на европейца
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29.06.2020 21:52 Ответить
Типа Швайнмайера?
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29.06.2020 21:55 Ответить
В ордло європейці?
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29.06.2020 21:57 Ответить
арийцы @лядь
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29.06.2020 22:34 Ответить
Я не расист ( у человечества есть две расы : - плохой человек или хороший человек ) , - но у руководства ВООЗ , что никогда не бывает выборов ?? .
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29.06.2020 22:07 Ответить
Тоже не могу видеть эту противную, наглую, лживую рожу.
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29.06.2020 22:11 Ответить
Чтобы с тобой было только за употребление слова негр, например в США? Или кацапы об этом не знают?
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29.06.2020 23:07 Ответить
Значит слово БЕЛЫЙ писать можно , а слово НЕГРО ( чёрный) нельзя?

Вы тоже негр ? ЖТО ВЫ ПОГРОМЫ В США УСТРОИЛИ ?

Негры не способны создавать - они могут только все ломать
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29.06.2020 23:42 Ответить
но какие они в Баскетболе ....
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30.06.2020 17:54 Ответить
країну "Монтенегро" можна називати а чорного чорним ні?
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30.06.2020 10:03 Ответить
А росію кацапстаном можна я буду називати, а тебе москалякою?
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30.06.2020 10:15 Ответить
Монтенегро це Чорногорія так що твій висер не доречний
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01.07.2020 13:20 Ответить
В Африку свою пусть едет, в ту Эфиопию, в которой он размеры эпидемии холеры (!) скрывал.
Большой спец.
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30.06.2020 06:47 Ответить
І Наша Епідемія йде в нога в ногу з найгльобальнішими тенденціями!
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29.06.2020 22:28 Ответить
Гебрейсус, ищи работу!) Трамп денех не даст!))
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29.06.2020 22:34 Ответить
У них еще остались деньги делать такие громкие заявления? США же вроде слезли с этой кожаной черной иглы...
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29.06.2020 22:39 Ответить
Европа и Китай подкинули баблишка, они и командуют.
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29.06.2020 22:49 Ответить
А вот в чем смысл то? Неужели из-за такой мелочи как 32 млрд $ на вакцину? Что, история с озоновой дырой уже не работает? Но ведь есть еще глобальное потепление! Борьба с пластиковыми кульками, наконец! Нахера глобальный пипец из-за такой мелочи???
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29.06.2020 22:55 Ответить
времена тяжелые, каждый миллиард на счету
ничем нельзя брезговать
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29.06.2020 23:35 Ответить
Только США потеряют 2 трлн. Как они повелись на такое?
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29.06.2020 23:56 Ответить
решения принимают одни, теряют другие
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30.06.2020 00:01 Ответить
Чтобы разорить экономики национальных государств под предлогом макароновируса, обесценить валюты в 100 раз и скупить ассеты задешево.
Также для установления абсолютной мировой власти.
Она у рептилоидов уже была, собственно говоря, из 185 центробанков под их контролем находится 183.
Но им необходимо, чтобы ********** (а рептилоидты - *********) женили по всему миру, и чтобы все были прочипированы. Именно отсяда "социальная" дистанция в полтора метра, иначе не различают отдельный смартфон.
Рептилоиды - религиозные параноидальные шизофреники.
Поскольку заболевание запущено, то лечится посадкой в железную клетку и привозом в "Нюренберг". Сделают это русские, у них для этого имеются все средства, и, кроме того, русским очень нужны трудовые ресурсы Германии и прочих европейских стран.
Германия не возражает (у нее с РФ давние бизнес связи), а другие страны и спрашивать не будут.
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30.06.2020 06:53 Ответить
Это какой-то ... расизм🤢
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29.06.2020 22:50 Ответить
воз - это криминальная организация по отмыванию денег, которая к реальному здравоохранению не имеет отношения.. это криминальный бизнес..
правильно их трам послал..
а голобородькам понравилось под прикрытием карантина творить беспредел в Украине..
явно, гообородьки - готовят новую пакость Украине и украинцам..
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29.06.2020 22:57 Ответить
Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 841
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30.06.2020 00:49 Ответить
Два вопроса: 1) Президента какой страны вы готовы принести в жертву для победы над коронавирусом? 2) Почему именно Зеленского?
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30.06.2020 02:32 Ответить
Да, еще не все экономики стран разорили, еще не каждая валюта подешевела в 100 раз, чтобы ассеты скупить подешевке.
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30.06.2020 06:45 Ответить
Для того і працювала корпорації CEPI, NIH , Імперський коледж в Лондоні щоб Білл Гейтц і Мелінда стали супермілліардерами на цьому штучному білогчному вірусі . А ВООЗ за їх хабар 2,2 млрд скаже все що тій ВООЗ накажуть ті хто їм бабло вкишені роздає.
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30.06.2020 07:10 Ответить
 
 