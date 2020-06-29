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Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко, заявили в понеділок у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - ред) закінчилося... Але сувора реальність полягає в тому, що це все навіть не наближається до кінця", - сказав під час брифінгу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "попри те, що багато країн у всьому світі домоглися деякого прогресу, насправді пандемія на глобальному рівні набирає темп".

До теперішнього моменту понад 10 млн осіб по всьому світу заразилися COVID-19, кількість жертв перевищила 500 тис. При цьому від COVID-19 вже померло 500 тис. 306 осіб.

Читайте також: Наслідки COVID-19 відчуватимуться ще десятиліття, - ВООЗ
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Топ коментарі
+28
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9423
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29.06.2020 21:52
+21
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3114
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29.06.2020 21:46
+17
слуга урода -партия моральных выродков
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29.06.2020 21:39
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Саме тому в Україні відмінили карантин.
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29.06.2020 21:34 Відповісти
Оказывается карантин надо было вводить на три месяца позже.
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29.06.2020 21:41 Відповісти
Достатньо було не ставити Степанова на посаду.
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29.06.2020 21:45 Відповісти
Була б посада, а мурло знайдеться.
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29.06.2020 23:27 Відповісти
Точно! А была бы Улляна, то все короновирусы в ужасе разбежались бы
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30.06.2020 09:37 Відповісти
хто всравсь? - невістка
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30.06.2020 09:54 Відповісти
Так спешили на Пасху храмы закрыть. Ради этого стартанули на три месяца раньше.
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29.06.2020 22:32 Відповісти
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3114
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29.06.2020 21:46 Відповісти
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9423
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29.06.2020 21:52 Відповісти
Каци Пу скоро з'їдять?
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29.06.2020 21:54 Відповісти
щось я сумніваюсь, що Господь зелене лайно в оплату бодай чогось прийме
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29.06.2020 22:35 Відповісти
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В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
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29.06.2020 23:12 Відповісти
Все намного проще, у нас отменили карантин, потому, что в ЕС отменили.
Наша власть как обезьянки, все копирует, взять к примеру переход на зимнее-летнее время, пока в ЕС вводят, наши тоже вводят и не слушает население, хочет оно перевода или нет.
Как только в ЕС отменят игры со временем, у нас тоже отменят.

Тоже самое и с коронавирусом.
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29.06.2020 22:13 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 21:35 Відповісти
...і національної дистанції.
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29.06.2020 21:37 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег" https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Она заявила, что люди злоупотребляют льготами 21:28

1.1т3
https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4644
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29.06.2020 21:38 Відповісти
слуга урода -партия моральных выродков
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29.06.2020 21:39 Відповісти
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3455
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29.06.2020 21:44 Відповісти
ОПЗЖ - така сама
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30.06.2020 09:58 Відповісти
старикашкам и старушкам явный трындец! Пенсионный фонд ликует и потирает ручки сладко улыбаясь.
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29.06.2020 21:41 Відповісти
А у тебе нема батьків та бабусь з дідусями?
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29.06.2020 21:46 Відповісти
уже нет
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29.06.2020 21:47 Відповісти
Зрозуміло тепер чому радієте.
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29.06.2020 21:48 Відповісти
я не радею! я сарказмирую!
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29.06.2020 21:49 Відповісти
У даному випадку сарказм недоречний. А ще хвороби чіпляються і до молодих, а старі одужують.
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29.06.2020 21:51 Відповісти
к сожалению статистика смертей от вируса говорит о том что тем кому после 60 шанс выжить мал. Но лучше пусть уж так чем наоборот.
Просто молодым надо понимать что жизнь их сидящих дома пенсионеров зависит всецело от них самих.
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29.06.2020 21:58 Відповісти
Статистика не завжди говорить як хворіють молоді люди. У мене є страшні історії про смерті 25 річних, але мабуть не для цього форуму.
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29.06.2020 22:00 Відповісти
То как умер один из некоторых молодых - это не статистика а частный случай.
Статистика это то когда мы вычичлили % умерших стариков от общего числа смертей.
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29.06.2020 22:07 Відповісти
Статістіка смєртєй говоріт о том, що пандемія - це суцільна афера світового масштабу.
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30.06.2020 04:08 Відповісти
фистингуешь...
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29.06.2020 22:20 Відповісти
Ты ..... бируешь.
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29.06.2020 22:21 Відповісти
чтооОООО ?????
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29.06.2020 22:56 Відповісти
Толька вживання 🍫🍫 врятує Галактику!!
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29.06.2020 21:50 Відповісти
Пандемия коронавируса набирает темп, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 230
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29.06.2020 21:50 Відповісти
нехай той афЄрист нігерійський розкаже як він прикрив Китай..., скільки за це отримав МЗДИ...- та яка його ЗП у тому ВОЗі....
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29.06.2020 21:50 Відповісти
Він ехвіоп..якщо не помиляюсь..
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29.06.2020 21:54 Відповісти
Їсть з рук Пекіна.
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29.06.2020 21:56 Відповісти
То таке..нема правди в світі..
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29.06.2020 21:59 Відповісти
К тому же социалист.
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29.06.2020 22:02 Відповісти
Не к тому же, а во-первых. И ему при этом верят.
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29.06.2020 22:25 Відповісти
Социопат он.
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29.06.2020 22:35 Відповісти
Де навчався той ехфіоп?
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29.06.2020 22:04 Відповісти
Якщо вірити вікі, то вдома, а потім у Лондоні..
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29.06.2020 22:12 Відповісти
Ну хоч не в Патриса Лумумби
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29.06.2020 22:44 Відповісти
Он не чисто эфиоп, там много разного намешано.
По аналогии с нашими реалиями он скорее как цыган.
Они славятся честностью и правдивостью, у них тоже так.
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29.06.2020 23:33 Відповісти
Можливо..еретрейщина ще той прохідний двір..а він наче саме звідти родом..
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29.06.2020 23:51 Відповісти
Пора этого негра заменить на европейца
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29.06.2020 21:52 Відповісти
Типа Швайнмайера?
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29.06.2020 21:55 Відповісти
В ордло європейці?
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29.06.2020 21:57 Відповісти
арийцы @лядь
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29.06.2020 22:34 Відповісти
Я не расист ( у человечества есть две расы : - плохой человек или хороший человек ) , - но у руководства ВООЗ , что никогда не бывает выборов ?? .
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29.06.2020 22:07 Відповісти
Тоже не могу видеть эту противную, наглую, лживую рожу.
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29.06.2020 22:11 Відповісти
Чтобы с тобой было только за употребление слова негр, например в США? Или кацапы об этом не знают?
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29.06.2020 23:07 Відповісти
Значит слово БЕЛЫЙ писать можно , а слово НЕГРО ( чёрный) нельзя?

Вы тоже негр ? ЖТО ВЫ ПОГРОМЫ В США УСТРОИЛИ ?

Негры не способны создавать - они могут только все ломать
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29.06.2020 23:42 Відповісти
но какие они в Баскетболе ....
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30.06.2020 17:54 Відповісти
країну "Монтенегро" можна називати а чорного чорним ні?
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30.06.2020 10:03 Відповісти
А росію кацапстаном можна я буду називати, а тебе москалякою?
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30.06.2020 10:15 Відповісти
Монтенегро це Чорногорія так що твій висер не доречний
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01.07.2020 13:20 Відповісти
В Африку свою пусть едет, в ту Эфиопию, в которой он размеры эпидемии холеры (!) скрывал.
Большой спец.
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30.06.2020 06:47 Відповісти
І Наша Епідемія йде в нога в ногу з найгльобальнішими тенденціями!
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29.06.2020 22:28 Відповісти
Гебрейсус, ищи работу!) Трамп денех не даст!))
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29.06.2020 22:34 Відповісти
У них еще остались деньги делать такие громкие заявления? США же вроде слезли с этой кожаной черной иглы...
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29.06.2020 22:39 Відповісти
Европа и Китай подкинули баблишка, они и командуют.
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29.06.2020 22:49 Відповісти
А вот в чем смысл то? Неужели из-за такой мелочи как 32 млрд $ на вакцину? Что, история с озоновой дырой уже не работает? Но ведь есть еще глобальное потепление! Борьба с пластиковыми кульками, наконец! Нахера глобальный пипец из-за такой мелочи???
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29.06.2020 22:55 Відповісти
времена тяжелые, каждый миллиард на счету
ничем нельзя брезговать
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29.06.2020 23:35 Відповісти
Только США потеряют 2 трлн. Как они повелись на такое?
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29.06.2020 23:56 Відповісти
решения принимают одни, теряют другие
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30.06.2020 00:01 Відповісти
Чтобы разорить экономики национальных государств под предлогом макароновируса, обесценить валюты в 100 раз и скупить ассеты задешево.
Также для установления абсолютной мировой власти.
Она у рептилоидов уже была, собственно говоря, из 185 центробанков под их контролем находится 183.
Но им необходимо, чтобы ********** (а рептилоидты - *********) женили по всему миру, и чтобы все были прочипированы. Именно отсяда "социальная" дистанция в полтора метра, иначе не различают отдельный смартфон.
Рептилоиды - религиозные параноидальные шизофреники.
Поскольку заболевание запущено, то лечится посадкой в железную клетку и привозом в "Нюренберг". Сделают это русские, у них для этого имеются все средства, и, кроме того, русским очень нужны трудовые ресурсы Германии и прочих европейских стран.
Германия не возражает (у нее с РФ давние бизнес связи), а другие страны и спрашивать не будут.
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30.06.2020 06:53 Відповісти
Это какой-то ... расизм🤢
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29.06.2020 22:50 Відповісти
воз - это криминальная организация по отмыванию денег, которая к реальному здравоохранению не имеет отношения.. это криминальный бизнес..
правильно их трам послал..
а голобородькам понравилось под прикрытием карантина творить беспредел в Украине..
явно, гообородьки - готовят новую пакость Украине и украинцам..
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29.06.2020 22:57 Відповісти
Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 841
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30.06.2020 00:49 Відповісти
Два вопроса: 1) Президента какой страны вы готовы принести в жертву для победы над коронавирусом? 2) Почему именно Зеленского?
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30.06.2020 02:32 Відповісти
Да, еще не все экономики стран разорили, еще не каждая валюта подешевела в 100 раз, чтобы ассеты скупить подешевке.
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30.06.2020 06:45 Відповісти
Для того і працювала корпорації CEPI, NIH , Імперський коледж в Лондоні щоб Білл Гейтц і Мелінда стали супермілліардерами на цьому штучному білогчному вірусі . А ВООЗ за їх хабар 2,2 млрд скаже все що тій ВООЗ накажуть ті хто їм бабло вкишені роздає.
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30.06.2020 07:10 Відповісти
 
 