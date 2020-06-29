Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко, заявили в понеділок у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - ред) закінчилося... Але сувора реальність полягає в тому, що це все навіть не наближається до кінця", - сказав під час брифінгу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "попри те, що багато країн у всьому світі домоглися деякого прогресу, насправді пандемія на глобальному рівні набирає темп".

До теперішнього моменту понад 10 млн осіб по всьому світу заразилися COVID-19, кількість жертв перевищила 500 тис. При цьому від COVID-19 вже померло 500 тис. 306 осіб.

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