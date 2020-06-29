Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня.



По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.



Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.



Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае инфицировано 84 757 человек, умер 4641 человек, выздоровело – 79 610.



Общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. – умерли.





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