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Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня.

По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.

Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае инфицировано 84 757 человек, умер 4641 человек, выздоровело – 79 610.

Общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. – умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае из-за вспышки CОVID-19 на жесткий карантин закрыли 500 тыс. человек в провинции Хэбэй

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Топ комментарии
+6
Як колись в нас в часи совка. Всі ************ на солдатах.
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29.06.2020 23:12
+4
Тренуйтесь краще на кацапах..хоча там зайвий ген..🤔
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29.06.2020 23:21
+4
для орды, китая и их братьев раши, солдаты - это пушечное мясо..
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29.06.2020 23:38
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Як колись в нас в часи совка. Всі ************ на солдатах.
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29.06.2020 23:12 Ответить
"Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний"
Так что мы еще будем покупать китайскую вакцину. И воспользуемся результатами .
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30.06.2020 07:26 Ответить
Китайские вакцины для своих , и на внешний рынок , будут отличаться в составе. Будет весело.
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30.06.2020 08:44 Ответить
Тренуйтесь краще на кацапах..хоча там зайвий ген..🤔
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29.06.2020 23:21 Ответить
Ты дятел хотя и строчишь на украинской мове, но тупой как кацапы! Ген-участок ДНК, а хромосомы - в ядре. У тебя лишняя хромосома, горлдись.
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29.06.2020 23:31 Ответить
Завжди погано тямив у генетиці..а ти проти випробувань на кацах, чи просто чоколядку відпрацьовуєш..?
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29.06.2020 23:41 Ответить
А в чем ты дурик тямыш хорошо? ))) Кукарекаешь всякую хрень на своем дебилоидном уровне. Изучаю здесь вас идиотов. Вместо того, что бы пахать в три смены, капать землю и заливать бетон, вы придурки целыми днями пасётесь, отрыгиваете ынтылэктом по всем вопросам мироздания, а жалуетесь на жизнь убогую.
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30.06.2020 00:21 Ответить
😏 ІнтелеХтуал,ти не відмазуйся,на рахунок каців відповідай..чи погано автохтонні "нарєчія" розуміємо..? Ну вибач, на івриті не вмію,а на собачій якось в падло..
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30.06.2020 00:32 Ответить
Це безграмотна нульовка -московито-троль, пише з методички з типовим московитьським акцкентом: апать землю"
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30.06.2020 01:13 Ответить
Но вы тоже здесь сидите!!! Что же вы не пашите в 3 смены и не поднимаете экономику,а облаиваете здесь других комментаторов??🤗
Кстати...,"недурик", землю кОпают,а не кАпают.....😄
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30.06.2020 05:13 Ответить
Теперь можно запускать вторую волну.
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29.06.2020 23:24 Ответить
И енота.
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30.06.2020 08:45 Ответить
родители и вируса и вакцины ,одни и те же ,китайский отец и возовская шлюха
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29.06.2020 23:29 Ответить
Китай направить 20 майстрів бойових мистецтв, аби вони тренували китайських військових у Тибеті
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=D3769308-B91A-11EA-9D6E-************&fbclid=IwAR1SIjdrrqaRgin6Sh-4e_u7QUEZUfmFyK21d7i_Irxe2dRpBsNycb5lK7c https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251

Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.

Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.
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30.06.2020 01:18 Ответить
для орды, китая и их братьев раши, солдаты - это пушечное мясо..
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29.06.2020 23:38 Ответить
в Украине - можно на депутанах экспериментировать, их не жалко..
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29.06.2020 23:40 Ответить
Китайська вакцина - цитатник Мао.
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30.06.2020 00:03 Ответить
Не "щепитимуть", а "ущипатимуть".
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30.06.2020 00:54 Ответить
китай - дрянь
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30.06.2020 07:07 Ответить
Но мы покупаем все китайское. Посмотрите на свой смартфон или телефон.
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30.06.2020 07:45 Ответить
мой самсунг сделан во Вьетнаме
но это частный случай,
то, что хитрые китайцы много чего делают не повод любить КПК
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30.06.2020 07:51 Ответить
 
 