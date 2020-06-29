Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19
Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня.
По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.
Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.
Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае инфицировано 84 757 человек, умер 4641 человек, выздоровело – 79 610.
Общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. – умерли.
Пожалуйста, подождите...
Так что мы еще будем покупать китайскую вакцину. И воспользуемся результатами .
Кстати...,"недурик", землю кОпают,а не кАпают.....😄
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=D3769308-B91A-11EA-9D6E-************&fbclid=IwAR1SIjdrrqaRgin6Sh-4e_u7QUEZUfmFyK21d7i_Irxe2dRpBsNycb5lK7c https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251
Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.
Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.
но это частный случай,
то, что хитрые китайцы много чего делают не повод любить КПК