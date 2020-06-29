Китайських військових щепитимуть експериментальною вакциною від COVID-19

Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив BangkokPost 29 червня.

За інформацією сайту, препарат розроблено фармакологічною компанією CanSino Biologic у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю. Вакцина успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.

Результати випробувань показали, що вакцина має добрий профіль безпеки і здатна запобігти захворюванню, що викликається коронавірусом, зазначено в повідомленні.

Китайські військові погодили використання препарату з 25 червня на один рік.

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Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, в Китаї інфіковано 84 757 осіб, померла 4641 особа, видужало - 79 610.

Загальна кількість інфікованих у світі майже досягла 10,2 млн, із них майже 5,17 млн ​​вилікувалися, а 503 тис. - померли.

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