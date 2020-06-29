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Китайських військових щепитимуть експериментальною вакциною від COVID-19

Китайських військових щепитимуть експериментальною вакциною від COVID-19

Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив BangkokPost 29 червня.

За інформацією сайту, препарат розроблено фармакологічною компанією CanSino Biologic у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю. Вакцина успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.

Результати випробувань показали, що вакцина має добрий профіль безпеки і здатна запобігти захворюванню, що викликається коронавірусом, зазначено в повідомленні.

Китайські військові погодили використання препарату з 25 червня на один рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, в Китаї інфіковано 84 757 осіб, померла 4641 особа, видужало - 79 610.

Загальна кількість інфікованих у світі майже досягла 10,2 млн, із них майже 5,17 млн ​​вилікувалися, а 503 тис. - померли.

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Топ коментарі
+6
Як колись в нас в часи совка. Всі ************ на солдатах.
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29.06.2020 23:12
+4
Тренуйтесь краще на кацапах..хоча там зайвий ген..🤔
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29.06.2020 23:21
+4
для орды, китая и их братьев раши, солдаты - это пушечное мясо..
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29.06.2020 23:38
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Як колись в нас в часи совка. Всі ************ на солдатах.
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29.06.2020 23:12 Відповісти
"Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний"
Так что мы еще будем покупать китайскую вакцину. И воспользуемся результатами .
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30.06.2020 07:26 Відповісти
Китайские вакцины для своих , и на внешний рынок , будут отличаться в составе. Будет весело.
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30.06.2020 08:44 Відповісти
Тренуйтесь краще на кацапах..хоча там зайвий ген..🤔
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29.06.2020 23:21 Відповісти
Ты дятел хотя и строчишь на украинской мове, но тупой как кацапы! Ген-участок ДНК, а хромосомы - в ядре. У тебя лишняя хромосома, горлдись.
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29.06.2020 23:31 Відповісти
Завжди погано тямив у генетиці..а ти проти випробувань на кацах, чи просто чоколядку відпрацьовуєш..?
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29.06.2020 23:41 Відповісти
А в чем ты дурик тямыш хорошо? ))) Кукарекаешь всякую хрень на своем дебилоидном уровне. Изучаю здесь вас идиотов. Вместо того, что бы пахать в три смены, капать землю и заливать бетон, вы придурки целыми днями пасётесь, отрыгиваете ынтылэктом по всем вопросам мироздания, а жалуетесь на жизнь убогую.
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30.06.2020 00:21 Відповісти
😏 ІнтелеХтуал,ти не відмазуйся,на рахунок каців відповідай..чи погано автохтонні "нарєчія" розуміємо..? Ну вибач, на івриті не вмію,а на собачій якось в падло..
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30.06.2020 00:32 Відповісти
Це безграмотна нульовка -московито-троль, пише з методички з типовим московитьським акцкентом: апать землю"
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30.06.2020 01:13 Відповісти
Но вы тоже здесь сидите!!! Что же вы не пашите в 3 смены и не поднимаете экономику,а облаиваете здесь других комментаторов??🤗
Кстати...,"недурик", землю кОпают,а не кАпают.....😄
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30.06.2020 05:13 Відповісти
Теперь можно запускать вторую волну.
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29.06.2020 23:24 Відповісти
И енота.
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30.06.2020 08:45 Відповісти
родители и вируса и вакцины ,одни и те же ,китайский отец и возовская шлюха
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29.06.2020 23:29 Відповісти
Китай направить 20 майстрів бойових мистецтв, аби вони тренували китайських військових у Тибеті
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=D3769308-B91A-11EA-9D6E-************&fbclid=IwAR1SIjdrrqaRgin6Sh-4e_u7QUEZUfmFyK21d7i_Irxe2dRpBsNycb5lK7c https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251

Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.

Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.
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30.06.2020 01:18 Відповісти
для орды, китая и их братьев раши, солдаты - это пушечное мясо..
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29.06.2020 23:38 Відповісти
в Украине - можно на депутанах экспериментировать, их не жалко..
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29.06.2020 23:40 Відповісти
Китайська вакцина - цитатник Мао.
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30.06.2020 00:03 Відповісти
Не "щепитимуть", а "ущипатимуть".
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30.06.2020 00:54 Відповісти
китай - дрянь
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30.06.2020 07:07 Відповісти
Но мы покупаем все китайское. Посмотрите на свой смартфон или телефон.
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30.06.2020 07:45 Відповісти
мой самсунг сделан во Вьетнаме
но это частный случай,
то, что хитрые китайцы много чего делают не повод любить КПК
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30.06.2020 07:51 Відповісти
 
 