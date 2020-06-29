Китайських військових щепитимуть експериментальною вакциною від COVID-19
Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив BangkokPost 29 червня.
За інформацією сайту, препарат розроблено фармакологічною компанією CanSino Biologic у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю. Вакцина успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.
Результати випробувань показали, що вакцина має добрий профіль безпеки і здатна запобігти захворюванню, що викликається коронавірусом, зазначено в повідомленні.
Китайські військові погодили використання препарату з 25 червня на один рік.
Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
За даними американського Університету Джонса Гопкінса, в Китаї інфіковано 84 757 осіб, померла 4641 особа, видужало - 79 610.
Загальна кількість інфікованих у світі майже досягла 10,2 млн, із них майже 5,17 млн вилікувалися, а 503 тис. - померли.
Будь ласка, зачекайте...
Так что мы еще будем покупать китайскую вакцину. И воспользуемся результатами .
Кстати...,"недурик", землю кОпают,а не кАпают.....😄
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=D3769308-B91A-11EA-9D6E-************&fbclid=IwAR1SIjdrrqaRgin6Sh-4e_u7QUEZUfmFyK21d7i_Irxe2dRpBsNycb5lK7c https://www.bbc.com/ukrainian/news-53210251
Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.
Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.
но это частный случай,
то, что хитрые китайцы много чего делают не повод любить КПК