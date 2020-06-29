На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4801 человек,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава региона Сергей Осачук.

На Буковине сегодня, 29 июня, официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавируса… общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человека", – написал он.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 282 образца.

Также он добавил, что 11 буковинцев по состоянию на вечер понедельника выздоровели от Covid-19.

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