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На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4801 человек,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава региона Сергей Осачук.

На Буковине сегодня, 29 июня, официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавируса… общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человека", – написал он.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 282 образца.

Также он добавил, что 11 буковинцев по состоянию на вечер понедельника выздоровели от Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение, работа спортзалов и ресторанов, - ОГА

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Государственной службой статистики было обнародовано сведенья о причинах смертей и их количестве среди жителей Украины за период января и февраля 2020 года.

Коронавирусная инфекция пока остается более редкой причиной смерти, нежели алкогольные отравления или самоубийства.
Смертность в Украине
Несколько лет подряд жизни украинцев забирают сердечные заболевания, хронические заболевания легких и другие патологии дыхательных путей.
Согласно данным Государственной службы статистики за период двух месяцев (январь-февраль) умерли около ста тысяч человек.
В первых рядах оказались нарушения кровообращения, а именно инсульты - умерло 68 548 человек.
За указанный период онкологический процесс забрал жизни 13 451 человек, 4066 - цирроз печени.
От заболеваний органов дыхания умерли 2404 человека (1326 из них от гриппа и пневмонии).
Туберкулез забрал жизни 581 человека, а ВИЧ - 574 человек, 356 человек умерли от сахарного диабета.

869 человек покончили жизнь самоубийством;
448 алкогольные отравления,
348 - другие отравления;
630 умерли в дорожно-транспортном происшествии;
154 утонули;
237 умерли во время пожара;
243 человек пострадали в результате разного рода ранений.
Источник: https://itmed.org/articles/prichiny-smertnosti-v-ukraine-/

Абалдеть!!! Почему так много самоубийц? и почему самоубиваться не прихватив с собой хоть одну воровскую сволочь от власти?
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30.06.2020 02:50 Ответить
На Пеньковині так вірніше.
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30.06.2020 08:13 Ответить
 
 