На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА
В Черновицкой области зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4801 человек,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава региона Сергей Осачук.
На Буковине сегодня, 29 июня, официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавируса… общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человека", – написал он.
Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 282 образца.
Также он добавил, что 11 буковинцев по состоянию на вечер понедельника выздоровели от Covid-19.
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Коронавирусная инфекция пока остается более редкой причиной смерти, нежели алкогольные отравления или самоубийства.
Смертность в Украине
Несколько лет подряд жизни украинцев забирают сердечные заболевания, хронические заболевания легких и другие патологии дыхательных путей.
Согласно данным Государственной службы статистики за период двух месяцев (январь-февраль) умерли около ста тысяч человек.
В первых рядах оказались нарушения кровообращения, а именно инсульты - умерло 68 548 человек.
За указанный период онкологический процесс забрал жизни 13 451 человек, 4066 - цирроз печени.
От заболеваний органов дыхания умерли 2404 человека (1326 из них от гриппа и пневмонии).
Туберкулез забрал жизни 581 человека, а ВИЧ - 574 человек, 356 человек умерли от сахарного диабета.
869 человек покончили жизнь самоубийством;
448 алкогольные отравления,
348 - другие отравления;
630 умерли в дорожно-транспортном происшествии;
154 утонули;
237 умерли во время пожара;
243 человек пострадали в результате разного рода ранений.
Источник: https://itmed.org/articles/prichiny-smertnosti-v-ukraine-/
Абалдеть!!! Почему так много самоубийц? и почему самоубиваться не прихватив с собой хоть одну воровскую сволочь от власти?