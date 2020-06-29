На Буковині 56 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА
У Чернівецькій області зафіксовано 56 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загальна кількість хворих - 4801 особа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив керівник регіону Сергій Осачук.
На Буковині сьогодні, 29 червня, офіційно підтверджено ще 56 випадків зараження на коронавірус... загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку - 4801 особа", - написав він.
Очільник ОДА зазначив, що всього лабораторний центр опрацював 282 зразки.
Також він додав, що 11 буковинців станом на вечір понеділка одужали від Covid-19.
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Коронавирусная инфекция пока остается более редкой причиной смерти, нежели алкогольные отравления или самоубийства.
Смертность в Украине
Несколько лет подряд жизни украинцев забирают сердечные заболевания, хронические заболевания легких и другие патологии дыхательных путей.
Согласно данным Государственной службы статистики за период двух месяцев (январь-февраль) умерли около ста тысяч человек.
В первых рядах оказались нарушения кровообращения, а именно инсульты - умерло 68 548 человек.
За указанный период онкологический процесс забрал жизни 13 451 человек, 4066 - цирроз печени.
От заболеваний органов дыхания умерли 2404 человека (1326 из них от гриппа и пневмонии).
Туберкулез забрал жизни 581 человека, а ВИЧ - 574 человек, 356 человек умерли от сахарного диабета.
869 человек покончили жизнь самоубийством;
448 алкогольные отравления,
348 - другие отравления;
630 умерли в дорожно-транспортном происшествии;
154 утонули;
237 умерли во время пожара;
243 человек пострадали в результате разного рода ранений.
Источник: https://itmed.org/articles/prichiny-smertnosti-v-ukraine-/
Абалдеть!!! Почему так много самоубийц? и почему самоубиваться не прихватив с собой хоть одну воровскую сволочь от власти?