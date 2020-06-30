35 населенных пунктов Волынской и Закарпатской области обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

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