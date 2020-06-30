РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости
1 163 5
Волынь (972) Закарпатье (2538) непогода (816) ГСЧС (4852) электроэнергия (771)

35 населенных пунктов Волынской и Закарпатской области обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

35 населенных пунктов Волынской и Закарпатской области обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Читайте также: Сильный ветер сорвал кровлю амбулатории на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна проблема, як латки на дорогах.
показать весь комментарий
30.06.2020 09:19 Ответить
Вчора синоптики стращали грозами, дощем, шквалами вітру. Насправді трохи намочило асфальт. Під деревами так і залишився сухим.
показать весь комментарий
30.06.2020 09:22 Ответить
Не кажи. Ужород та Мукачево дрбре змочило ,з градом
показать весь комментарий
30.06.2020 09:36 Ответить
Область Закарпатську треба перейменувати в Запеньківську а Волинь в Наводнинь
показать весь комментарий
30.06.2020 09:44 Ответить
У цапов похоже второй Чернобыль под Питером образовался.

"В сторону Петербурга движется колонна грузовиков с военными. Предположительно они движутся к Ленинградской АЭС для ликвидации аварии связанной с ядерным реактором....."
Пару дней назад Страны ЕС заявили об увеличенном радиационном фоне со стороны наРФии. Те в отказ, как обычно.
показать весь комментарий
30.06.2020 10:51 Ответить
 
 