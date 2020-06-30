35 населених пунктів Волинської та Закарпатської області знеструмлено через негоду, - ДСНС

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 35 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська – 31 та Волинська – 4", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Загалом на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).

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