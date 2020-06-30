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Волинь (837) Закарпаття (1999) негода (753) ДСНС (4989) Електрика (2041)

35 населених пунктів Волинської та Закарпатської області знеструмлено через негоду, - ДСНС

35 населених пунктів Волинської та Закарпатської області знеструмлено через негоду, - ДСНС

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 35 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська – 31 та Волинська – 4", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Загалом на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильний вітер зірвав покрівлю амбулаторії на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

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Вічна проблема, як латки на дорогах.
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30.06.2020 09:19 Відповісти
Вчора синоптики стращали грозами, дощем, шквалами вітру. Насправді трохи намочило асфальт. Під деревами так і залишився сухим.
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30.06.2020 09:22 Відповісти
Не кажи. Ужород та Мукачево дрбре змочило ,з градом
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30.06.2020 09:36 Відповісти
Область Закарпатську треба перейменувати в Запеньківську а Волинь в Наводнинь
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30.06.2020 09:44 Відповісти
У цапов похоже второй Чернобыль под Питером образовался.

"В сторону Петербурга движется колонна грузовиков с военными. Предположительно они движутся к Ленинградской АЭС для ликвидации аварии связанной с ядерным реактором....."
Пару дней назад Страны ЕС заявили об увеличенном радиационном фоне со стороны наРФии. Те в отказ, как обычно.
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30.06.2020 10:51 Відповісти
 
 