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ВР (27381) каникулы (136) Разумков Дмитрий (1520)

В случае необходимости Рада будет оперативно собираться во время каникул, - Разумков

В случае необходимости Рада будет оперативно собираться во время каникул, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ВР готова оперативно собираться на заседания в случае необходимости в летний межсессионный период.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя летний межсессионный период, Разумков отметил: "Я понимаю, что все будут работать: кто в округах, если это мажоритарщики, представители политических партий и групп также будут работать на территориях. Поскольку у нас также режим коронавируса, и режим карантина, я думаю, очень было бы неплохо, чтобы весь депутатский корпус присоединился к этой работе".

Разумков подчеркнул, что это "не промежуток времени для отдыха, это промежуток времени, который также будет использоваться и для непосредственной работы народных депутатов".

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"Давайте будем откровенны: это уже начало избирательного процесса. Поэтому я уверен, что все депутаты будут находиться на своем боевом дежурстве. В случае, если будет какая-то необходимость провести внеочередную сессию, я уверен, что депутатский корпус мгновенно среагирует на такую инициативу, если она поступит от депутатского корпуса", - сказал Разумков.

Он напомнил, что через три дня после сбора минимум 150 подписей народных депутатов может быть созвана внеочередная сессия ВР.

"Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать", - заверил Разумков.

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Топ комментарии
+4
какие каникулы ? война,пандемия ,наводнение , ***** народа землетрясения не хватает что бы Ыфиктивно трудиться дупой в кресле ?
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30.06.2020 10:55
+3
вот епит колотить школьники гребаные, каникулы у них, работать падлюки! страна в разрухе, рушится, а у них каникулы.. суки работайте, люди вас выбирали работать а не отдыхать.. школьники епаные!
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30.06.2020 10:55
+3
для народа объявить пандемию и свалить на каникулы.. голобородько - пнх..
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30.06.2020 11:02
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какие каникулы ? война,пандемия ,наводнение , ***** народа землетрясения не хватает что бы Ыфиктивно трудиться дупой в кресле ?
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30.06.2020 10:55 Ответить
Вони змучились, "тяжка робота", коронавірус,базарні "сплєтні", На фронт постійно їздять, "бідні вони", про що можно розмовляти з тими ДЕБІЛАМИ???!!!
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30.06.2020 11:25 Ответить
*Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать*

Та ну какие вопросы, отдыхайте. Оно вам ото надо
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30.06.2020 10:55 Ответить
вот епит колотить школьники гребаные, каникулы у них, работать падлюки! страна в разрухе, рушится, а у них каникулы.. суки работайте, люди вас выбирали работать а не отдыхать.. школьники епаные!
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30.06.2020 10:55 Ответить
Славно потрудились - розвалили мало не все. Тепер можна і відпочити.
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30.06.2020 11:01 Ответить
для народа объявить пандемию и свалить на каникулы.. голобородько - пнх..
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30.06.2020 11:02 Ответить
Когда Они Работают , стране от этого не лучше и сподвижок Никаких. Может лучше пускай не мешают людям Жить.Если естиь какие то Проблемы , - Волонтеры тут как Тут.И апельсины на Разруху не Возят.
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30.06.2020 11:02 Ответить
Там это...По предварительным результатам обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України," проводимого управлением "К" СБУ, обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. Не повод ли это для отмены каникул? Будет интересно послушать начальника транспортного и других цехов, куда же девались топливо, разные металлоконструкции, зерно, мед. оборудование, строй. материалы. И даже, черт возьми, спирт. Шо, спикер, скажешь? Это причина собрать Раду? Или ради этой мелочи не стоит себе отпуска на Канарах портить?
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30.06.2020 11:05 Ответить
У этих высокооплачиваемых зеленых тунеядцев сплошные каникулы. После летних - выйдут на одну неделю и снова уйдут на карантин - уже из-за второй (осенне-зимней) волны эпидемии...
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30.06.2020 11:09 Ответить
"Сосну корабельну" будуть пиляти на Мальдивах і Сомоа. А те, що РФ готує вторгнення їм ДСС!
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30.06.2020 11:12 Ответить
Зелохторат ,а вы вспомните ЕГО лозунги перед выборами!Рада ушла на каникулы ,а в стране война,какие каникулы когда не приняты законы?И это только маленькая часть тех зедебильных лозунгов за которые ВЫ голосовали и выбирали этих тупоголовых.,любителей акалов,стерелизаторов не правильных и не образованных женщин,корабельных сосен и т.д.Просто невозможно перечислять ,всю их бредятину,этих не стерилизованных зедепутатов ,которые во время войны,пандемии,полубанкротсва государства,собрались на отдых до 1 сентября.
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30.06.2020 11:12 Ответить
 
 